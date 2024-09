Los jóvenes de la Lista 71, del Partido Nacional, llevaron adelante este sábado la elección de las nuevas autoridades, en una actividad que contó con la presencia de la fórmula presidencial, compuesta por Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, quienes fueron los oradores centrales del acto celebrado por el Herrerismo. Entre varios asistentes, en el evento realizado en el Hotel del Prado estuvieron dirigentes y legisladores del partido, como el senador Luis Alberto Heber y el diputado Juan Martín Rodríguez.

En su discurso, Delgado expresó que el Herrerismo “representa la infantería del Partido Nacional” y que “la generación de jóvenes herreristas han sido claves en su militancia”. Sobre el sector, también sostuvo que “el ADN no lo cambia nadie. Hay árboles que aunque haya secas siguen creciendo”.

“No hay Partido Nacional sin la 71. Han sido el bastión en Montevideo. Es popular y jamás dejará de serlo. La 71 se volvió un símbolo, un emblema y un sentimiento. Por eso yo acá quiero pedirles a ustedes que no dejen de ser lo que son. La 71 hizo al Partido Nacional más grande en Montevideo, y el Herrerismo ha sido la principal columna en todo el país”, continuó.

Respecto a las elecciones, el candidato nacionalista expresó que se viven “momentos de mucha tensión y de campaña electoral” y le pidió a los integrantes de la lista 71 que lo “ayuden a ganar”. “Vamos a ganar el balotaje con mayor diferencia que en las elecciones pasadas”, aseguró.

“Que el Frente Amplio (FA) hable de honestidad todo lo que quiera. La honestidad intelectual es inherente a un candidato a la presidencia y el candidato del FA no la tiene”, dijo luego en alusión a Yamandú Orsi.

“Si alguno del Frente Amplio me pide consejo, como me lo está pidiendo, le voy a decir: 'señor, le aconsejo que si quiere honrar a la democracia y a los uruguayos, dígale a su candidato que vaya, que exponga, que debata, que presente el programa, que dé la cara y que se haga cargo'. Porque está bueno que la gente compare y se informe qué programa tiene y qué equipo tiene. Pero sobre todo tiene que demostrar si un candidato a presidente está preparado para gobernar Uruguay. Es fácil decir 'quiero ser presidente'”, disparó.

En otro pasaje de su discurso, Delgado se refirió al plebiscito de la seguridad social y aseguró que si se aprueba se va a “quebrar” la “seguridad jurídica” del país. “Por eso me indigna que el FA mire para el costado y dé libertad de acción. Nadie le tiene que dar libertad de acción a ningún ciudadano, eso es innato”, manifestó.

Y agregó: “Me indigna que no harán campaña en contra del plebiscito de la seguridad social. Cuando uno es candidato a la presidencia uno hace lo que debe. Y Yamandú Orsi lo que debe es decirle claramente a la gente que no vote por ese plebiscito. Serán los grandes responsables, si se aprueba, y de las consecuencias nefastas para el país”.

Valeria Ripoll: “Nuestra encuesta es recorrer el país”

En tanto, la candidata a la vicepresidencia, dijo en su oratoria que agradecía a los militantes de la lista 71 por estar presentes y acompañar en distintos puntos de Montevideo y Canelones, y resaltó que cree que las cosas “se hacen al lado de la gente”. Luego, sostuvo que “el Uruguay no nació cuando se creó el Frente Amplio. El estar al lado de los más vulnerables, los trabajadores en los barrios, al lado de la gente que lo necesita, nació con el Uruguay”. En esa línea, acotó que en sus 188 años, el PN “siempre estuvo al lado de la gente y que el Herrerismo ha sido protagonista de estar al lado de esa gente”.

Posteriormente, respondió a los dichos de la diputada Cecilia Cairo, quien defendió al senador Charles Carrera, integrante de su sector en el FA, el Movimientos de Participación Popular, comparando su caso con la denuncia que enfrenta Ripoll por parte de una vecina de su hermana. Cairo dijo: “Ante este ensañamiento profundo que tuvieron contra Charles, deberían pasar algunas cosas. La candidata a vicepresidenta Valeria Ripoll... en estos momentos la jueza desarchivó la denuncia de esta anciana de 86 años a la que le quiso cortar la luz, y hay tres delitos que, dice la jueza, pueden ser imputados: daños, conjunción del interés público con el privado y abuso de funciones. No sé si también va a renunciar la candidata a vicepresidenta, porque nosotros pusimos la vara bien alta”.

Ante esto, Ripoll contestó: “Si tendrán la necesidad de dar manotazos de ahogado, que comparan el mal uso de los recursos del Estado -que son los recursos de todos nosotros- y todo lo que sabemos que fue el gran fracaso de la seguridad [...] con una situación que tiene que ver con mi hermana y una denuncia de violencia. Estamos tan bien parados, tan fortalecidos, con un candidato presente que es el mejor candidato a presidente, que esto en realidad es una anécdota”.

Señaló también que el FA “necesita tener varias fórmulas” porque “está complicado. Entonces, vieron que está Alejandro Pacha Sanchez y Blanca Rodríguez. Pero Sánchez, que se supone que es el jefe de campaña, a veces tiene que hacer de candidato para intentar explicar o traducir lo que quiso decir Yamandú Orsi. Decía que Álvaro Delgado estaba nervioso porque estaba haciendo de jefe de campaña del Frente Amplio, porque se la pasaba hablando del Frente Amplio, porque son favoritos en una encuesta. Nosotros no nos manejamos por encuesta. Nuestra encuesta es la calle, nuestra encuesta es la gente. Nuestra encuesta es recorrer el país”.

La candidata a vice sostuvo, además, que están “enfocados en presentar propuestas y en que no se apruebe el plebiscito de la seguridad social: habrá más pobreza, menos empleo, menos inversores. El único partido que esconde a sus candidatos, que no muestra propuestas y que no dice claramente que no hay que votar el plebiscito de la seguridad social es el Frente Amplio. La irresponsabilidad es total. Hoy quien manda en el Frente Amplio es el PIT-CNT”.