El Espacio 609 lanzó este sábado su campaña de cara a las elecciones de octubre. Sin José Mujica, internado desde el jueves por una complicación en su estado de salud, y Lucía Topolansky, el sector tuvo a la periodista Blanca Rodríguez y a Alejandro Sánchez, dos y uno de la lista al Senado, como los principales oradores.

“Esta es una oportunidad histórica en la que hay que estar”; sintetizó Rodríguez en su discurso al señalar la importancia de trabajar para evitar la fractura de la sociedad. Este fue el primer discurso público de la periodista en la política partidaria, diez días después de anunciar su ingreso al Espacio 609 como frenteamplista independiente. “Tengo una alegría esperanzada, estamos tremendamente esperanzados”, inició y agradeció a Mujica y Topolansky. “Pepe fue clave junto a Lucía para invitarme, convencerme y entusiasmarme, y lo hicieron hablando de los sueños que tienen para el país. No paran un minuto de militar”, dijo y le envió un saludo al expresidente.

El momento clínico de Mujica motivó una modificación en la agenda del acto, porque estaba estipulado que Topolansky hablara en el lanzamiento de campaña. “Lucía me dijo que les mandara un abrazo de su parte”, le dijo Rodríguez a los centenares de militantes que estuvieron en el Parque Rodó.

La periodista recordó su infancia en el barrio Jardines del Hipódromo y subrayó la “importancia” de haber nacido en un lugar de “clase obrera e inmigrantes”. “Era el país que nos había legado José Batlle y Ordoñez, con oportunidades para todos”, puntualizó. “Tener una casa, un techo, un lugar para hacer los deberes, una cama, todo eso que parece tan simple, mucha gente no lo tiene. “Claro que la violencia es el delito, pero violencia es no tener un techo, es no ir a la escuela, violencia es una casa sin libros. Cuando la educación no llega, no llega el trabajo digno y llegan otros que ofrecen salidas fáciles que terminan mal. Les pido con humildad que me acompañen a generar ese clima de sociedad, de conciencia, sin rispideces, sin agresiones ni violencia”, reflexionó con tono sereno.

Rodríguez señaló que tiene que ser “fiel” al lugar del que viene y remarcó que la “primera medida en seguridad” es “incluir”. “Nos pueden sacar muchas cosas, pero no nos pueden sacar la educación que recibimos. En ese sentido, apuntó que hay una “deuda enorme” con los niños en el país y señaló que Uruguay es el país de la región con la “mayor infantilización de la pobreza”. “Les pido con humildad que me acompañen en eso”, repitió, y levantó un par de “por supuesto” de la gente. “No es volver al pasado, es volver a vivir sin temor. ¿No quieren recuperar eso en el Uruguay? Ese país es el que tenemos que recuperar con el Frente Amplio”, añadió.

Rodríguez propuso “invitar a todos” a “construir ese Uruguay”. “Invitemos a esa gente que no piensa como nosotros a subirse a ese tren. Son más las cosas que nos unen que aquellas que nos separan, pero tenemos una fractura social muy importante”, apuntó. “Tampoco le pido a la gente que nos acompañe para toda la vida, que nos acompañe en este momento que tenemos una factura social muy importante. Capaz que es por un tiempo que se queda por nosotros, no importa, pero tenemos que encontrar una respuesta para este momento”.

“Lo que estamos proponiendo es un gran cambio cultural. La cultura es la forma que tenemos de amar, de ser felices, de reunirnos, todo eso tiene que ver con la cultura. Ojalá ustedes nos acompañen e inviten a otros. Esta es una oportunidad histórica en la que hay que estar. Quiero invitarlos a cultivar este bello jardín que es este país”, cerró y convocó a Sánchez a subirse al escenario. Ambos se saludaron y se tomaron una foto. “Qué buena fórmula”, lanzó una persona en el público.

Lanzamieno de campaña de la lista 609, el 7 de setiembre, en el Parque Rodó. Foto: Laura Sosa

Sánchez: “El FA tiene que ser más amplio si lo que queremos es vencer los problemas de la gente”

En su discurso, Sánchez, senador del FA y coordinador de la campaña de Yamandú Orsi, envió un emotivo saludo a Mujica e invitó a los militantes a ir “puerta a puerta” para “construir ese mensaje que dice bien fuerte, sin odio, que se va a terminar el gobierno de la desigualdad y que va a volver el Frente Amplio al gobierno”. “Queremos pan, pero también queremos rosas. Porque la gente tiene derecho a la cultura, a la educación y a disfrutar de este país hermoso. No hay derecho que en el país de la carne tengamos a los niños muertos de hambre. Eso se tiene que terminar ahora”, lanzó.

El legislador dijo que el FA tiene un candidato a presidente que “conduce el barco con certeza y seguridad” y una “fórmula que se complementa”. “Tenemos a dos compañeros que van a liderar el proceso de transformaciones. Que desde la Torre Ejecutiva trabajarán, no para gobernar para sus amigos, sino para la gente. Queremos que vuelva la honestidad al gobierno”, subrayó.

En diálogo con la diaria, Sánchez señaló que en los cincuenta días de campaña que quedan, hay que generar el “encuentro con los uruguayos”. “La 609 tiene que ser lo más amplia posible. Somos conscientes de que somos un sector grande dentro del Frente Amplio y que nuestro aporte es hacer al FA más amplio. Para generar cambios relevantes en el país hay que tener una base amplia de apoyo. El Frente tiene que ser más amplio si lo que queremos es vencer a los problemas de la gente”, dijo.

El senador apuntó que esa apertura también tiene que buscar apoyos fuera del FA. “Está grabado a fuego en la 609: no importa de dónde venís, importa a dónde vas. Y si para donde vas es a ponerle el hombro al país para que haya más trabajo, para que aumenten los salarios y los derechos de todos, bienvenido sea”, explicó.

Lanzamieno de campaña de la lista 609, el 7 de setiembre, en el Parque Rodó. Foto: Laura Sosa

Es una “gran mochila” que no estén Mujica ni Topolansky en el arranque de la campaña

Sánchez contó a este medio que el expresidente “salió muy bien” de la operación que le practicaron este sábado. “Tiene 90 años, y todo esto está en una situación delicada, porque es como una estantería que movés algo y se mueven otras cosas. Pero hoy estaba mucho mejor, de mejor ánimo, ya está peleando por salir del hospital y rezongando por eso. Lo cierto es que ya nos dio un conjunto de indicaciones de lo que tenemos que hacer”, confesó.

El senador destacó que fue el primer lanzamiento de campaña sin que Mujica y Topolansky estuvieran, aunque aseguró que “están”. “Siempre han estado aconsejando, acompañando. Y de alguna manera Mujica siempre ha dicho que la tarea de un dirigente es dejar una barra en mejores condiciones. Con Yamandú, Carolina [Cosse, candidata a vicepresidenta], con Blanca, estamos tratando de construirla”, contó. Sánchez y Rodríguez iniciarán la campaña política el jueves, en Maldonado, y luego seguirán con una gira en el interior.