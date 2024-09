Este viernes comenzó la 19º marcha a Masoller, actividad con la que el Partido Nacional (PN) homenajea al caudillo Aparicio Saravia, a 120 años de su fallecimiento. La marcha a caballo culminará este domingo con un acto al mediodía, en el lugar en el que fue herido Saravia en setiembre de 1904. El caudillo fallecería dos semanas después, en una estancia de Río Grande do Sul, del otro lado de la frontera. La primera marcha fue realizada en 2004, cuando se cumplió el centenario de su muerte.

Lunarejo Foto: Mara Quintero

Este sábado, cientos de jinetes llegaron a la ciudad de Tranqueras, en el departamento de Rivera. Al mediodía tuvo lugar un almuerzo en La Casona. Estaba previsto que partieran rumbo al campamento en el Valle del Lunarejo, pero sobre las 15.00 todavía había jinetes en la ciudad.

En el Valle del Lunarejo se encontraron miles de militantes que llegaron a caballo, en ómnibus, en automóvil y en camioneta. Allí se hicieron presentes los integrantes de la fórmula presidencial del PN, Álvaro Delgado y Valeria Ripoll. Ambos recorrieron el campamento y se sacaron fotos con sus correligionarios.

Delgado estaba convocado a un conversatorio con los jóvenes militantes del PN, sobre las 18.00. En esa actividad dijo que fue a todas las ediciones de la marcha y que, más allá de los cargos que ocupó y del que le tocará ocupar, siempre estuvo “como militante del PN”. El candidato a la presidencia llamó a trabajar “en los 50 días que faltan” para las elecciones nacionales para el triunfo del PN.

El senador y exprecandidato a la presidencia Jorge Gandini, en diálogo con la diaria, expresó que “parece extraño que los que ganaron aquella batalla no vengan. El Partido Colorado no viene”. En ese sentido, dijo que “los blancos sentimos que ganamos” porque “la victoria no es aquella que te permite izar la bandera ese día”, sino que es la que “logra los cambios por los que se peleó”. Luego mencionó “el voto secreto y el respeto de las minorías” como conquistas que se alcanzaron posteriormente. A su vez, señaló que “para nosotros es una fecha muy simbólica” y que los que no son blancos “deberían venir para ver si nos entienden”. También dijo que esos derechos se tuvieron que conquistar “a través de peleas y revoluciones”.

Marcha hacia Masoller por la ruta 30, el sábado 7 de setiembre de 2024 Foto: Mara Quintero

Por otro lado, mencionó que son “el único partido que ha estado 92 años fuera del gobierno”, en referencia al período que transcurrió entre el gobierno de Bernardo Prudencio Berro hasta 1864 y el primer colegiado blanco que asumió el gobierno en 1959. Sin embargo, “seguimos estando acá”, lo que implica que “somos un partido que tiene una visión de país que va más allá de estar en el poder”, enfatizó.

Por su parte, el senador Sebastián da Silva dijo que este evento “es la quinta esencia de la liturgia blanca”, y agregó que “nosotros no les cantamos a las victorias”, por lo que tiene un significado “cuasi religioso”. En otro orden, comentó que “es la comunión del PN con el campo”. “Acá no hay estancieros, no hay peones, no hay alambradores, estamos todos por un mismo objetivo”, agregó.

Sobre la presencia de la candidata a vicepresidenta, Valeria Ripoll, que asiste por primera vez a la marcha, contó que le dio la bienvenida. “Para sentirse blanco hay que venir a Masoller”, sentenció.

Sebastián Da Silva, en campamento del Valle del Lunarejo el sábado 7 de setiembre de 2024 Foto: Mara Quintero

