Cobertura universal de medicina alternativa

El gran objetivo de la reforma es modernizar el sistema y adaptarlo a los tiempos que corren. Y hoy en día, la idea de que la medicina es una sola y que no hay lugar para las disidencias es completamente anacrónica. Los tratamientos basados en los registros akáshicos, los diagnósticos que toman como principal insumo el signo astrológico y muchos otros ejemplos de saberes ancestrales son tan valiosos como la medicina tradicional. Y, como si fuera poco, son mucho más baratos, así que el ahorro en tratamientos para los pasivos va a ser muy significativo. Según los cálculos de los expertos, con esta medida se podría ahorrar hasta 50% en vacunas durante la próxima pandemia.

Regreso a la esclavitud

¿La abolición de la esclavitud no fue una medida tanto o más autoritaria que la propia esclavitud? ¿Alguien les preguntó a los esclavos si estaban de acuerdo? ¿Hubo un referéndum? Los grandes pensadores liberales de la actualidad han demostrado que el problema no era el régimen de esclavitud en sí, sino su obligatoriedad para determinadas etnias o razas. Con la reforma previsional, la esclavitud pasará a ser una de las tantas opciones que tienen los patrones y los empleados a la hora de acordar el régimen laboral. O sea que cualquier trabajador podrá optar en forma totalmente libre si quiere venderse a sí mismo a un amo. Es cierto que los esclavos no reciben jubilación. Pero, por otro lado, el trabajador recibirá el dinero de su venta, con lo que llegados los 65 años podrá iniciar un emprendimiento propio al que podrá dedicar la hora libre que le quedará luego trabajar 20 y dormir tres. Recordemos que los viejos duermen poco.

Autofinanciamiento de la Caja Militar

Muchos reclaman que se reduzca el aporte del Estado para subsidiar las jubilaciones militares, pero la propuesta de reforma va bastante más allá. De aprobarse, la Caja Militar tendría que autofinanciarse 100%. En lugar de recibir dinero estatal, los militares obtendrían una autorización para invadir algún municipio de Montevideo o del interior y saquear sus riquezas. Este método para financiar el retiro de los soldados se utilizó durante milenios con mucho éxito, por lo que su efectividad está garantizada.

Timbres profesionales para el sexo oral

La Caja de Profesionales Universitarios es otra de las patas del sistema que necesitan asistencia, y la única manera de no recurrir a la ayuda estatal parece ser aumentar la venta de timbres. Recordemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 reconoce el derecho de los profesionales universitarios a tener jubilaciones más bien tirando a altas, por lo que bajarlas expone a Uruguay a sanciones internacionales. El problema para vender más timbres es que prácticamente todos los trámites y todos los actos asistenciales del sistema de salud ya requieren uno. La solución propuesta es que se vuelva obligatorio abonar un timbre profesional cada vez que se practica sexo oral. Los técnicos dan por descontado que el interés de las personas por esta práctica sexual no va a disminuir. Además, a diferencia de lo que ocurre ahora, las personas no solamente comprarían timbres cuando es seguro que los necesitan, sino que siempre llevarían uno en el bolsillo “por si pinta algo”.

La muerte no es el final

Seguir pagándole la jubilación a una persona muerta claramente sería inútil, porque no tendría cómo gastar el dinero, pero ¿por qué no permitir que siga aportando? De esta manera seguiría colaborando con el sistema para beneficio de quienes aún están en el mundo. La recompensa para el aportante sería poder contemplar, desde donde sea que esté, cómo el sistema previsional puede seguir funcionando sin necesidad de andarles metiendo la mano en el bolsillo a los malla oro. ¡Eso sí que sería descansar en paz! Porque, convengamos, nadie podría descansar en paz sabiendo que los motores de la economía y la civilización humana en general no están funcionando a pleno por exceso de presión fiscal.