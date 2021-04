Hay_que_informarse | Es terrible lo de Moreira. Pero no me asombra, siempre fue mentirosa Constanza. Ojo, me puedo equivocar, capaz es Federico Moreira, porque este gobierno le ha dado mucha importancia a los malla oro. Carlos Moreira el de Colonia no creo, porque a ese pobre tipo seguro lo retiraron de la política, con la trampa que le hizo aquella atorranta, que no sé si no habrá sido la propia Constanza, ahora que pienso.

Uno_de_los_pelados | Moreira no sé qué es, pero de García Pintos es claro lo que se puede esperar. Escuchemé, le voy a hablar directamente a la cara, señor García Pintos: no le creo nada a los progres como usted, cómplices del globalismo y el MSP. Desde ahí impusieron el bozal, subieron el nivel de retrosedimentación del módulo interno del test PCR y prohibieron la caza en las ciudades. Que vuestro nombre se cubra de ignominia. Lo único que espero, señor García Pintos, es que no conduzca La letra chica el año que viene. Es mucho pedir?

Raul | @Uno_de_los_pelados Yo vivo en Cuchilla Alta y acá García Pintos sigue siendo medio facholo, por ese lado quedate tranquilo. Capaz que como líder local tiene una lógica y a nivel global tiene otra. No lo descarto, porque estos progres son muy inteligentes.

El barco de Chasquetti | Cualquier dirigente con proyección política a futuro no se quiere quemar con este gobierno y las consecuencias que va a tener la tragedia que estamos viviendo con el tema del COVID. García Pintos eligió el Plan Juntos para ir creciendo y el próximo paso era la Comisión Administrativa del Puente Colonia-Buenos Aires. Ahora está en conversaciones con el sector de Rafael Michelini.

El ojo blindado | Parece que García Pintos chocó mucho con los de la Agrupación “Casos Aislados” de Cabildo que está trabajando en el Plan Juntos. El lío viene de una factura por la encuadernación de Mein Kampf que nadie quiere pagar.

She_is_art | Todo el mundo habla mal de este señor García Pintos y dicen “fua...que queres con García Pintos”, pero yo no sé quién es!!! Lo mismo me pasa con Jaime Roos, todo el mundo habla de él y del concierto que iba a dar y yo no conozco a una sola persona que recuerde haberlo visto tocar en vivo. ¿Será real o es un mito como el toque de los Redondos en el Estadio Centenario?

Agrupación_Durruti_Vive | Somos de la agrupación “Buenaventura Durruti” de Villa Española y nos dijeron que quizás, en una de esas, García Pintos haya sido alguna vez socio de la institución o haya venido a la cantina a comprar un pancho. Vamos a pedir que se investigue y se lo elimine de los registros sociales. Es más, vamos a pedir que se eliminen todos los registros sociales, en particular los registros akháshico-cannábicos.