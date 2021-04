Cortar con lo de la autocrítica en profundidad

No hay nada peor que exponer las debilidades frente al público de forma desordenada. Mucho menos si se trata de una autocrítica que se hace por compromiso. El FA tiene la posibilidad de estar constituido por muchos grupos que juegan a no llevarse bien. Por esta razón, la autocrítica puede consistir en autocriticarse echándoles la culpa a los otros grupos. Por ejemplo: “La culpa fue del MPP”. Firma: Partido Socialista. “La culpa es del Partido Comunista”. Firma: Asamblea Uruguay, y así sucesivamente. Cada grupo tendrá derecho a una autocrítica culposa. El grupo que logre autocriticarse a sí mismo tendrá posibilidad de elegir candidatura.

La autocrítica deberá ser más bien superficial y sin atacar ningún tema de base en profundidad.

Deberá realizarse con frases ambiguas, de raíz popular y del decir cotidiano, al estilo Mujica: “La verdad que se nos fue un poco la moto”, “Perejil que no cabe en la heladera usalo pa la cena”, “Si los tres chanchitos no se ponen de acuerdo es posible que el lobo los embadurne”, “El que se hamaca y se hamaca se pierde de jugar en el tobogán”, “Torta frita nueva no se amasa en rancho ajeno” y cosas por el estilo.

Los posibles precandidatos a la presidencia quedan exonerados de la autocrítica

Podrán criticar a la fuerza política, pero sin que se considere autocrítica, o sea, cuestionar hechos y actitudes de la fuerza que no los involucren ni a ellos ni a los otros candidatos, ni a ninguno de sus familiares directos, así como tampoco al cruce de estos últimos con los compañeros de los otros, ni con los familiares de aquellos con los compañeros de los primeros.

Cambiar los liderazgos

Ya sabemos que el presidente del FA tiene menos fuerza que una Freskyta que quedó abierta en la heladera toda la noche. Es hora de pensar en grande. Pensar en grande en sentido figurado, obviamente, porque también está el temita de la edad y la renovación, así que tampoco se debería pensar demasiado en grande. Pero sí se puede pensar en Forlán o en Aguirre. Son las personas que todo equipo grande se merece. Son correctos y exitosos, incuestionables por un lado y populares por otro. La carrera por la cuarta habrá empezado con éxito y es probable que en breve esté en la vitrina de la calle Colonia.

Buscar un pase sensación, tipo Graciela Bianchi

Agitar el mercado de pases siempre es bueno, y más en este contexto. Cuanto más temprano, mejor.

Campaña de comunicación

A lo mejOR SI, se puede iniciar una campaña subliminal de expectativa, destaCAndo el compROmiso con la LIberación NAcional. Buscando EneRGicAmente gobeRnAr de forma BienintenciOnada y ColectivA.

Aprender del actual oficialismo

Es hora de empezar a destacar procesos y actuaciones aunque parezca exagerado o fuera de lugar. Por ejemplo, celebrar el 80% de aprobación que recibió la gestión del portero de La Huella de Seregni, exponer el indudable descenso en los delitos cometidos en el cuarto piso de la Intendencia de Montevideo en el período enero-febrero 2021, destacar la baja del costo del ascensor de la comuna canaria en todo 2020 y lo que va del presente año.