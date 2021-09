No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Graziano | Una clásica peronista, primero sale a decir guarradas y ahora quiere defender a los terroristas islámicos, como si el atentado no hubiera sido responsabilidad de ellos. Igual que la yegua de Kristina, que mandó matar a Nisman porque iba a descubrir que la Cámpora estuvo atrás de los atentados contra la AMIA y la embajada de Israel, que se financiaron con dinero que Néstor tenía en la bóveda de su casa. ¡Los argentinos son unos delirantes!!!

Teresita | Tal cual!!! Por suerte en Uruguay tenemos políticos diferentes, como NUESTRO PRESIDENTE, que acompaña a Zara a su hija. ¿Se imaginan lo que debe ser para Lacalle Pou, uno de los presidentes que más tiempo de su vida ha dedicado a su cargo, un trabajador incansable de la gestión, encontrar un hueco en su apretadísima agenda para acompañar a su hija al shopping? ¡Y encima un viernes, un día en que los presidentes no trabajan!!!

Nacho | Bravo, mi presidente!!!!! Mezclado con el pueblo, con la gente común y corriente, como debe ser!!! El otro día fui a la Universidad de Montevideo y también estaba.

Carla | Ya vendrán a matarla, como si pretender que una relación causa-efecto observable no fuese un artificio patriarcal y una herramienta de opresión. Pero la diputada simplemente maternó un conocimiento que viene desde las más ancestrales tradiciones de la matria profunda, la que late en los cuencos de barro de la Compañía del Oriente: cuando hay luna en Virgo, aumenta considerablemente la probabilidad de que haya aviones manejados por yihadistas derribando rascacielos.

Pía | @Carla Tal cual, el otro día me enteré que si querés estudiar astrología no podés ir a la Universidad!! Y después hacen una Facultad de las Artes, llena de disciplinas que no permiten guiarte en la vida ni tiene ninguna utilidad práctica??

Millenial | Lo que diga esta diputada está bien. Ta más fuerte que árbol de GTA

Eric | Yo ya no distingo claramente qué es joda y qué es verdad. Decir que las Torres Gemelas cayeron por una conjunción de los astros, cuando todos sabemos que lo de las torres fueron IMPLOSIONES provocadas para cobrar un seguro multimillonario en dólares, me parece una idiotez. Vean el documental “Todo lo que nos ocultan los extraterrestres sobre lo que sucede en el Planeta Tierra” en Netflix.

BOT_IJA | Los progres uruguayos y sus amigos K....Se quejan de que una directora de Secundaria maneje teorías basadas en la genética, que de última es algo natural y que viene del Génesis, pero sí creen que a las Torres Gemelas las volteó Plutón.

Becario de la Sport 890 | En minutos estamos al aire con el padre de la diputada argentina Victoria Tolosa Paz que nos va a decir qué pasará con la selección uruguaya en la próxima triple fecha de las eliminatorias. ¿Clasificación directa o repechaje?