Periodista_Academia_Gol | A ver, acá hay que ser muy claro. Hoy por hoy, la Copa Uruguay es una realidad. Pero cuáles fueron las circunstancias, sin duda muy pero muy particulares, en las que los distintos estamentos del fútbol dieron nacimiento a lo que es una nueva competencia? Ah, no tengo duda de que todo fue de determinada manera porque las propias situaciones de nuestro fútbol se dieron de una forma especial. Pero no está bueno hablar sobre temas que son resorte del ámbito dirigencial, como le decía el otro día al Pillo Larrea. Señores, que corra la pelotita. Y me la juego: hay un equipo que es el gran candidato a ganar la copa.

Plan Bolognesa | Más opio para el pueblo. Siguen pergeñando eventos fantasmáticos para hipnotizar a las masas extraviadas, mientras ocurren verdaderas tragedias de las que nadie habla. ¿Saben que hay una guerra en Europa? ¿Saben que en Francia un neoliberal puede ganar de nuevo las elecciones? ¿Saben que la suscripción a Cahiers du Cinema aumentó 3 euros?

Lis | Es como dijo Cristina Paolo Rosi ahora cuando fue a recibir el Premio Nobel en España: “el fútbol y las guerras son cosas de varones”. En este caso, parece que además el Estado uruguayo va a poner plata para hacer un campeonato de fútbol y de esta forma premiar que los varones se vayan de la casa y dejen las tareas no remuneradas a las mujeres. Asco.

Yoli | @Lis, Yo te conozco bien a vos y lo que pasa es que tu novio es un perro y nunca va a ganar un peso en el fútbol ni para llevarte ni a las Termas. Jodete. El mío es el jas derecho de Villa Teresa y tiene un contratista que anda en beeme.

Fitito Garché | Nosotros en FCS tenemos un cuadro de fútbol con Chanquete, Busqué y Caeltano y pensábamos en anotarnos al campeonato, pero no sabemos bien en qué categoría entraríamos porque somos profesionales, pero amateurs en términos futbolísticos. La institucionalidad no es clara.

Un Solo Quejar | Antes que empiece este campeonato queremos ver si es posible que se exonere a los equipos del interior del pago de algunos impuestos, porque todos sabemos que la patria futbolera se salva con el jugador del interior o no se salva. Si no, paramos todo. Le llevamos un par de baguales que juegan de defensa para que les caguen en la plaza independencia.

Orgullo_Canario | Al fin, un hombre de tierra adentro como Alonso, que se dispone a apoyar al fútbol del interior para lograr una VERDADERA INTEGRACIÓN en nuestro deporte. Los autos y las sillas playeras atrás del arco, las tardecitas de verano, el olor a tierra del campito. En fin, toda la GENTE BUENA que NO TIENE MALDAD, y que además NO ES MALA.

Tincho.Brandzen | @Orgullo_Canario Me tienen los huevos al plato los canarios llorones. Andá vos a mirar la liga femenina de Cañada Nieto, salame. ¿Querés apoyar al fútbol trans de Young? Apoyalo vos si tanto te gusta. JAJAJA. Te gustó esa, cogote. JAJAJAJA.

Rumbo_a_la_misma | Soy el productor de un programa de VTV llamado Rmb a la Cacha, y hay algo que me pesa mucho en la conciencia pero lo quiero confesar. La Copa Uruguay se pergeñó acá en el programa. Un día bajo los efectos del Gregson’s adulterado entendí que debe existir un delegado del Deportivo Honor y Potencia de Tranqueras dispuesto a venir dos horas gratis al programa a hablar del Tribunal de Contiendas de la AUF. Esa misma noche empecé el operativo. Perdón, pero tengo dos hijas chicas, justo me separé y preciso el laburo.

Dani_Tiling | Hace 19 años que no miro fútbol uruguayo, pero esto es una mersada más, no tengo duda. Miro solo fútbol inglés, cuando juegan los equipos del norte de Inglaterra. Ahora justo no tengo más cable porque tuve que pagar una deuda de 2021 en el almacén, pero ya veré cómo vuelvo a ver al City, como le digo yo.

Periomanyas_sistema | Aunque estoy identificado con uno de los grandes, hay que apoyar toda innovación estatutaria que sea razonable. A veces nos cuesta evaluar con calma los pasos institucionales que se dan. Lo que no voy a tolerar NUNCA es esta copa de leche, que es una cortina de humo GIGANTE para tapar lo del Diente Lopez!!!!!!!!!!