Nikkko | Pah, la verdad es que tiene razón, es tristísimo que haya gente que la defiende. Lo que pasa es que son planeros, les dan plata para que no se mueran de hambre y así anulan su conciencia crítica. Pobre gente.

Juan Cruz | Qué importante que es la mirada oriental. Y tan importante como eso es quién lo dice. Porque una cosa que hemos permitido los argentinos es que cualquier descerebrado opine sobre los temas más importantes de la Nación. Sin embargo nuestros hermanos...

María Julia | Tiene razón la chica. Lo más triste es la cantidad de argentinos que hemos elegido emigrar al paisito porque es evidente que los K han sido la traba principal al desarrollo del país. No hablo de mí o de mi marido, me refiero a personalidades como Susana o el Pelado Cordera.

Gumersindo Ponce de León Gallinal de Haedo | Celebro el ingreso a la alta política de una nueva camada de Saravias. El partido tiene que renovarse en torno a las grandes familias que lo construyeron.

Beatriz_1976 | Una mujer festejando el avance del lawfare patriarcal contra otra mujer. Qué deprimente la falta de sororidad. ¿Por qué no enjuician a Néstor Kirchner en vez de a Cristina Fernández, si fue él el cerebro de todo? Si habrá que leer teoría y si habrá que leer historia.

Economista | No se puede analizar estas cosas en términos absolutos. Son 51 causas penales por concesiones a la misma persona, en la provincia natal de los K, pero si uno las relativiza al tamaño del PIB del país no llega ni a un tercio de Sanabria y el Cambio Nelson.

Fer_López_Sobrador | La situación argentina siempre es peculiar, porque ellos no tienen tradiciones democráticas. Pero lo más grave es que haya figuras peronistas que algunos uruguayos asocien con un pensamiento de izquierda. Qué tienen que ver los K con los verdaderos postulados de la izquierda, como los incentivos claros para la inversión, la continuidad institucional y el respeto a las reglas de juego??

Liberal | Jorge Batlle tenía razón: “los argentinos son todos unos ladrones, del primero al último”. Porque obviamente se refería a los K, no a Macri. Y creo que eso prueba la notable visión que tenía el señor ex presidente de la República Oriental del Uruguay Jorge Batlle, porque en esa época ni se hablaba de los Kirchner, pero él ya sabía lo que se venía. Si Argentina hubiera tenido un Jorge Batlle como presidente en el 2001 no habrían sufrido la crisis que sufrieron. Y esto no es una opinión, sino un hecho objetivo. Hay que ser muy necio para negarlo.

Homero | Tremenda chorra la Kretina esta. Por eso todos los argentinos honestos se están viniendo a vivir a Uruguay.