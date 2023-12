De: Sebastián Marset

Para: Juan Gómez

Señor Fiscal, si bien es cierto que pude haber cometido algún errorcito en el pasado, creo que llegó la hora de mirar para adelante. Le propongo que pensemos juntos qué cosas hacer por nuestra “marca país”. A los uruguayos nos valoran en todo el mundo por la baja corrupción, pero también por no tener ojos en la nuca. De hecho, mi idea es instalarme en Uruguay para fundar el think-tank Hidrovía 2030 o Hidrovía 2050. El tema del nombre todavía lo estamos discutiendo.

De: Juan Gómez

Para: Sebastián Marset

Mire, lo dije estos días y se lo repito a usted: esta Fiscalía no negocia con narcotraficantes. Aparte, no sé qué carajo tiene que ver la Fiscalía con un proyecto sobre la hidrovía. Le pido por favor que no vuelva a comunicarse por esta vía.

De: Piso 11

Para: Juan Gómez

Estimado señor Fiscal. Por algún error informático que no llegamos a comprender, llegó a nuestra casilla un intercambio de correos que mantuvo con un compatriota que enfrenta dificultades en el extranjero. Ya que sería un delito no ayudar a cualquier uruguayo que está en problemas, queríamos saber si por casualidad no se quedó con su número de teléfono. También quería pedirle que borrara todos esos mensajes, por un tema de seguridad. De la carpeta de Recibidos y también de la Papelera, si fuera tan amable.

De: Luis Lacalle Pou

Para: Piso 11

Hola, Roberto, pasé a revisar los correos y justo leí los mensajes con el fiscal de Corte. Bien metida. Asegurate de que no queden rastros de ningún tipo. ¿Y cómo te lleva ese teletrabajo? Jajajaja, qué bien la hiciste, HDP. Che, una última cosa, OBVIO que el proyecto se tiene que llamar Hidrovía 2030. En 2050 andá a saber dónde estamos, jajaja.

De: Sebastián Marset

Para: Lacalle Pou

Presi, ¿cómo anda? Ya me enteré de que se entusiasmó con mi idea de Hidrovía 2030. Muchas gracias por su apoyo, quiero empezar a devolverle al país todo lo que me ha dado en estos años. Además, creo que será una buena oportunidad para festejar los diez años de la gloriosa Expo Dubái. Sobre eso quería aprovechar para preguntarle: ¿tiene idea de qué fue de la vida de los dos cabezudos que bailaban con Loli? Tengo justo una changuita en seguridad y pensé en ellos.

De: Guillermo Maciel

Para: Luis Alberto Heber.

Hola, Luis. Tiempo sin verte. Te cuento que al final conseguí un currito en Ancap, así que me mantengo ocupado, que es lo importante. De todas maneras, vos sabés que los combustibles no son lo mío. Y me enteré de rebote que están armando un proyecto para inaugurar la hidrovía en el 2030 junto con el nuevo Estadio Centenario y el nuevo Hospital de Clínicas. La infraestructura sí me interesa. ¿Querés que le escriba a Luis para preguntarle?

De: Luis Alberto Heber

Para: Luis Lacalle Pou.

Luisito, si te escribe el tarado de Maciel por el tema de la hidrovía, bloquealo, que es lo que hice yo.