Fibra_1974 | ¿No lo habrás silenciado sin querer, Cacho? Me pasó una vez y me re paranoiqué y al final era una chambonada mía nomás. Después sí, me sacaron el teléfono, pero ya recuperé todos los contactos.

Civilista | Yo no voy a andar defendiendo la oligarquía uruguaya, pero entiendo que tiene lógica que lo hayan echado por no seguir la línea que se decidió en el partido. Es un tema metodológico: si la mayoría tomó una decisión, acatás o te expulsamos, como hicimos acá. Y ojo que no digo eso para sumar a Vidalín o a cualquier persona sin una definición ideológica clara. Más bien lo contrario, hay que echar más gente.

Comic Sans Violeta | Ay, no, @civilista, a mí me parece que es un poco fuerte eso de echar gente por política. Creo que hay que reformar los partidos y ser más inclusivos, más empáticos. Acá en el comité Yo que crecí con Subiela del Remanso de Neptunia, antes de discutir hacemos unas danzas circulares para bajar la tensión y unificar energías. Namasté.

Sandra */* | A mí me pasó que me borraron de un grupo de wap, pero en realidad eran las taradas de mis amigas que me estaban preparando una fiesta sorpresa y no querían que me enterara. Así que, Vidalín, a no tomárselo a la tremenda que de repente llega algo lindo, algún cargo a nivel nacional, una embajada, una licencia para vender banda ancha, qué sé yo. A mí me regalaron una freidora de aire.

Camilo_IPA | Me solidarizo con el compañero profesor de filosofía Carmelo Vidalín. Los que abrazamos la docencia como hermosa actividad a la que destinamos nuestro ser y nuestra cabeza sabemos que eso implica a veces sufrir el rechazo de la gente bruta, que en el interior del país es más numerosa. ¡Salud, Carmelo! Tu ejemplo me impulsa a seguir cursando materias de primero del IPA, por más que sé que son una careteada.

Liberal | Sensaciones encontradas con esta noticia. Por un lado, soy voltairista de toda la vida y defendería con mi vida el derecho de Vidalín a expresarse en Whatsapp. Pero, por otro lado, ¿cuánto lleva Vidalín al frente de la Intendencia de Durazno? Creo que más tiempo que Maduro en Venezuela. Mi basamento moral republicano me impide aceptarlo así sin más. ¡Fuera, dictador Vidalín!

Paty_Melómana | Me encanta la dupla Caro-Cacho, sería una fórmula presidencial divina!!! Imaginate, tres visitas internacionales por fin de semana, recitales gratis de lunes a viernes. Los Rolling y Paul McCartney en el acto de asunción. Rock y folclore, drogas sintéticas y vino cortado. Sería como un tren de los pueblos libres pero de recitales gratarola.

Zambrano_Orejano | ¿Y sabés quién pagaría ese viva la pepa, @Paty_Melómana ? El campo, como siempre. ¿No ves que acá el tema es otro? A Cacho lo discriminan por ser del interior y porque el Partido Nacional se llenó de cajetillas que miran el mundo desde la plaza Matriz. Acá se precisa un Milei, pero bien canario!