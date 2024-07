De: Alejandro Balbi

Para: Omar Paganini

Señor ministro.

Me dirijo a usted para realizar algunas consultas.

¿Cuánto demora la emisión de partidas de nacimiento para los hijos de un ciudadano uruguayo que quiere radicarse en Emiratos Árabes Unidos porque tuvo algunos problemas con la Justicia de Bolivia y la de Paraguay?

De: Omar Paganini

Para: Francisco Bustillo

Querido Pancho, me escribió Alejandro Balbi para mover un pedido de partidas de nacimiento desde el extranjero. Mi olfato me dice que detrás de todo eso está Sebastián Marset. ¿Qué hago? Mi experiencia como ministro de Industria no me preparó para esto.

De: Francisco Bustillo

Para: Omar Paganini

Mirá, yo seguiría estos pasos:

Hacé de cuenta que no te enteraste de nada y dejá que alguien más se encargue del tema. Cónsules, administrativos del Ministerio del Interior, policías, el portero de la Dirección Nacional de Identificación Civil o cualquier otro. Lo tuyo es lo macro: el Mercosur, el TLC con China, las recepciones en las embajadas, en fin, la diplomacia de alto vuelo.

Borrá estos mails.

Quemá el celular.

Si te escribe Balbi, decile que sos fanático de Peñarol y que no te interesa hablar con él.

De: Omar Paganini

Para: Carolina Ache

Querida Carolina. Sé que últimamente tuviste algunas diferencias con el gobierno, pero espero que eso no empañe la relación que tenemos.

Tengo una consulta. Me están pidiendo partidas de nacimiento para los hijos de Marset. Yo soy un ministro de Industria en el cuerpo de un canciller y no tengo idea de qué puedo hacer.

De: Carolina Ache

Para: Omar Paganini

Tené cuidado con esta gente, Omar. Mirá que son bravos. Son pesados de verdad. Y los narcos son bravos también, pero ahí no me preocuparía tanto. Vos cuidate de los blancos. ¿Le preguntaste a Bustillo?

De: Omar Paganini

Para: Carolina Ache

Sí. Me dijo que destruyera todas las evidencias de estas conversaciones.

De: Carolina Ache

Para: Omar Paganini

¿Viste? Te están haciendo una cama. Vos guardá absolutamente todas las comunicaciones, con varias copias, de ser posible.

De: Omar Paganini

Para: Chat GPT

Estimado Chat GPT. Me están pidiendo unos favores para Marset y no sé qué hacer. Los exjerarcas de la cancillería no me dan muchas pistas. ¿Cómo debería obrar?

De: Chat GPT

Para: Omar Paganini

Como modelo de lenguaje no puedo darte consejos en materia de ética. Pero como soy una versión experimental lo voy a hacer. Renunciá a la cancillería. Ernesto Talvi lo hizo y es de los pocos jerarcas del gobierno que abandonaron su cargo por propia voluntad y no en medio de un escándalo. Si lo hacés, reconstruir tu carrera política te va a llevar un tiempo, pero mucho menos que lo que te llevaría si te salpica algún escándalo. En resumen, ¡corré mientras puedas!