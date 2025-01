Por Lorenzo Togliatti (*)

Mi bisabuelo era batllista, mi abuelo era batllista y mi padre era batllista, así que las ideas de don Pepe anidan en mis cromosomas. Pero mi madre era herrerista, al igual que su padre y su abuelo, así que mi herencia genética está dividida entre dos ideologías antagónicas, generadoras de contradicciones con las que no siempre es fácil convivir. Aquí van algunos ejemplos.

Lucha a muerte contra la eutanasia

Los católicos que no están de acuerdo con la muerte asistida como solución a un sufrimiento insoportable tienen derecho a no recurrir a este procedimiento, pero eso no quiere decir que tengan derecho a imponer su doctrina a un Estado orgullosamente laico. Eso siempre y cuando Dios no exista, algo de lo que nadie puede estar seguro. Si Dios llegara a existir, todos quienes apoyamos la eutanasia nos iríamos al infierno, así que lo mejor es dejar todo como está.

¿Estado de bienestar o bienestar del Estado?

El Estado es la única garantía para que una sociedad sea libre, fraterna e igualitaria. O por lo menos es lo que yo pensaba hasta que empecé a mirar videos de Javier Milei en Youtube. Porque, en definitiva, ¿qué tan libres somos si tenemos que solventar con nuestro dinero a una burocracia parasitaria que con sus derroches amenaza la estabilidad financiera de un país? Las ideologías no pueden estar por encima de las matemáticas, que en este caso son claras. Más Estado = menos libertad. Pero no me hagan caso a mí. Miren las entrevistas de Alejandro Fantino a Milei.

Un dilema llamado Giorgia Meloni

Los vínculos de la presidenta italiana con el fascismo la colocarían en las antípodas de la república liberal. Pero, por otra parte, ¿es justo dejar que las olas migratorias africanas exterminen la identidad de Italia? Cuando los tagliatelle alla bolognese corren riesgo de perecer a manos de algún potaje de cereales desconocidos y seguramente inmundos, quizá ha llegado el momento de no preocuparse tanto si un lanchón se da vuelta en el Mediterráneo.

(*) Lorenzo Togliatti es abogado y convencional del Partido Colorado. Fue candidato a integrar la Comisión Directiva de Peñarol en las últimas 14 elecciones, sin éxito.