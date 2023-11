La Fiscalía General de la Nación decidió postergar hasta el lunes la definición sobre qué magistrado analizará una de las causas judiciales más complejas en el actual período de gobierno: las denuncias que aportó el miércoles la exvicecanciller Carolina Ache, que involucran a jerarquías de cancillería, Interior y Presidencia.

El vocero de la Fiscalía, Javier Benech, admitió ayer que se trata de una decisión “compleja”. Una de las posibilidades, según pudo saber la diaria, es que esta “segunda causa” recaiga en el propio fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 1er turno, Alejandro Machado, que ya investiga el procedimiento de la entrega del pasaporte a Sebastián Marset.

En cualquier caso, la investigación penal apuntará a presuntos delitos de cohecho, abuso de funciones y destrucción de documento, y las miradas se dirigen al papel que jugaron, en principio, el excanciller Francisco Bustillo, la cúpula del Ministerio del Interior (Luis Alberto Heber y Guillermo Maciel) y el asesor del presidente en materia de comunicación, Roberto Lafluf.

El magistrado que tome la carpeta deberá tener en cuenta los siguientes episodios, registrados entre marzo y diciembre de 2022.

» 17 de marzo

Senadores del Frente Amplio (FA) enviaron una solicitud de acceso a la información a los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores para conocer el proceso por el cual se le concedió el pasaporte nacional al narcotraficante Sebastián Enrique Marset Cabrera.

Una semana antes, el semanario Búsqueda informó que el narcotraficante había logrado obtener el pasaporte uruguayo en Dubái, donde estaba detenido desde setiembre de 2021 por tener un pasaporte paraguayo falso. Un mes antes de este primer pedido de información de los legisladores de la oposición, se había llevado a cabo el operativo A Ultranza Py, que desbarató gran parte de la estructura del clan Marset. En ese momento, ninguna autoridad sabía dónde estaba el narcotraficante; recién varios meses después se supo que estaba en Santa Cruz de la Sierra.

» 9 de agosto

Una investigación del diario El Tiempo de Colombia señala a Marset como el responsable de la muerte del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en mayo en una playa del caribe colombiano. El presidente Gustavo Petro avaló esa teoría desde sus redes sociales.

Ese mismo día, la diaria reveló que el abogado Alejandro Balbi había sido el responsable de tramitar el pasaporte de Marset en el Ministerio del Interior y la cancillería.

» 15 de agosto

El subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, declaró que el pasaporte a Marset se había tramitado “de acuerdo a la normativa vigente”. La bancada de senadores del FA se reunió para analizar una posible interpelación a los ministros Heber y Bustillo por el “escándalo” de la entrega del pasaporte a Marset.

» 16 de agosto

El diario El Observador reveló que la excónsul en Emiratos Árabes Unidos Fiorella Prado pidió al menos dos veces ante cancillería que había que tomarse más tiempo antes de darle el pasaporte a Marset. A pesar de las advertencias, el trámite siguió adelante. La divulgación de la noticia generó nuevas críticas por parte de la oposición.

» 18 de agosto

Marset grabó un video desde algún lugar del mundo y lo envió a Telenoche, que lo divulgó en su informativo central. “Tampoco tiene nada que ver Alejandro Balbi, ni eso respetan. Es un abogado, él hizo su trabajo. Así como hablan de él, meten a los presidentes, [Horacio] Cartes, Mario Abdo, [Luis] Lacalle, ya se fueron al tema político”, dijo Marset en su mensaje televisado.

» 19-21 de agosto

La cúpula del gobierno mantuvo reuniones en la casona del Prado del Ministerio del Interior para preparar la interpelación a Heber y Bustillo. Además de los dos ministros, participaron Carolina Ache, Guillermo Maciel, los directores de Secretaría Luis Calabria (Interior) y Diego Escuder (cancillería), el asesor en comunicación de Presidencia, Roberto Lafluf, el director de prensa de la cancillería, Horacio Abadie, y el jefe de gabinete y enlace de Inteligencia, López Fabregat.

La versión de Ache es que en esa reunión se decidió ocultar en la interpelación una serie de conversaciones por Whatsapp que ella había tenido con Maciel. “Los whatsapps estaban arriba de la mesa, los tenía impresos el subsecretario Maciel, todos sabían de esos mensajes, y además yo se los había enviado previamente al ministro Bustillo”, aseguró Ache esta semana ante el fiscal Machado.

» 22 agosto

En medio de la interpelación a Heber y Bustillo, el Poder Ejecutivo cesó al subdirector nacional de Identificación Civil, Alberto Lacoste, que había tenido reuniones con Balbi por el pasaporte a Marset.

Tras la sesión parlamentaria, la coalición respaldó los argumentos brindados por los jerarcas –aunque surgen las primeras críticas de Cabildo Abierto – y los senadores del FA pidieron la renuncia de ambos. Ese mismo día se inicia una investigación administrativa por este tema en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

» 31 de agosto

Los ministerios de Interior y Relaciones Exteriores modificaron el decreto para obtener un pasaporte, que regía desde la administración José Mujica. La normativa, firmada por el presidente Luis Lacalle Pou, endurece los pedidos para lograr obtener el documento.

» 1º de setiembre

El fiscal de Corte, Juan Gómez, definió iniciar una investigación penal sobre el proceso de entrega de pasaporte a Marset y envió la versión taquigráfica de la sesión parlamentaria al Departamento de Priorización y Asignación.

En su nota, Gómez dice que la Fiscalía “debe bregar por la máxima transparencia” y plantea que “situaciones como las que se analizan en la sesión del Senado” tienen “repercusiones internas y externas que justifican con amplitud la investigación que se pretende con la mayor objetividad”.

» 4 de setiembre

El narcotraficante Pedro Invernizzi se suicidó en la cárcel. Estaba vinculado a Marset y había sido privado de libertad tres días antes. Desde el Ministerio del Interior dijeron que se constató el suicidio durante los controles realizados en el Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación y que Invernizzi estaba solo en su celda. La Policía Científica relevó la escena y el fiscal Fernando Romano se presentó en el lugar en representación de la Fiscalía de Flagrancia de 9° turno.

» 6 de setiembre

La Mesa Política del FA analizó la interpelación de Heber y Bustillo, y decidió ingresar pedidos de acceso a la información pública para saber más sobre el trámite del pasaporte y las reuniones de jerarcas por el tema. El senador Mario Bergara declaró en conferencia que “persisten muchas dudas” sobre el accionar de Ache y anunció que se presentarían nuevos elementos ante la Fiscalía.

» 24 de setiembre

Otro narcotraficante cercano a Marset, Rodrigo Loli Fontana Ferreira, fue extraditado desde Brasil a pedido de la fiscal Alejandra Domínguez, a cargo de la Fiscalía Especializada en Crimen de Narcotráfico, Homicidios y Delitos Conexos de Rivera, por delitos de tráfico internacional de armas y drogas.

» 3 de octubre

La cancillería se negó a entregar la información que habían pedido los senadores del FA. En la nota firmada por Bustillo, se explicó que esa cartera dispuso “la instrucción de una investigación administrativa” por este tema, pero no se pudo compartir porque era de “carácter secreto”.

» 4 de octubre

El canciller Bustillo declaró que la imagen del país no se verá perjudicada por el caso de la entrega del pasaporte a Marset, ya que se trata de un “hecho aislado”.

“La imagen de Uruguay trasciende fronteras como un país serio, que se ha ganado un muy buen nombre; lo decía el otro día, precisamente, conversando en las Naciones Unidas, que la voz de Uruguay no sólo es escuchada sino que es respetada, y eso no se pierde por un episodio aislado. Obviamente, lo que estamos procurando ahora es que no vuelva a suceder nunca jamás un episodio de este tipo”, declaró en aquel momento el ahora excanciller.

» 21 de octubre

Senadores del FA presentaron un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo para promover una acción de acceso a la información pública contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, tras la negativa ya mencionada de Bustillo.

» 9 de noviembre

El juez en lo Contencioso Administrativo de 4° turno, Carlos Aguirre, dio la razón a los legisladores del FA que reclamaron al Ejecutivo la entrega de toda la información solicitada. Aguirre dispuso que en menos de 15 días se entregara el expediente completo y cualquier actuación administrativa relativa a la gestión del pasaporte.

» 14 de noviembre

Ache grabó una serie de conversaciones que mantuvo con Bustillo vinculadas al proceso de investigación administrativa. Allí hablan de las conversaciones de 2021 en las que Maciel le consultaba a Ache sobre la detención de Marset en Dubái y le advertía que era un narcotraficante “pesado y peligroso”.

En este diálogo, Bustillo le sugirió a Ache que “pierda” el celular para evitar darle a la Justicia conversaciones vinculadas a la entrega del pasaporte y admitió que en las instancias preparatorias a la interpelación de agosto se había acordado no mencionar esas comunicaciones.

También cuestionó al subsecretario del Ministerio del Interior. “Yo no creo que Maciel sea tan tarado de blanquearlos, se pegaría un tiro en el pie. Maciel no zafa mandándote al frente a vos, no zafa. Los únicos que podían detener la expedición del pasaporte o no es el Ministerio del Interior. Más allá de la alerta que te haya dado, eso no le quita la responsabilidad a él, superlativa cuando él sabía que había una investigación contra este tipo, me parecería un anormal si hace eso, se incrimina solo”, expresó Bustillo en la conversación con Ache.

Cuando la exsubsecretaria le planteó que Maciel ya había “volanteado” esas conversaciones, Bustillo respondió: “Sí porque es un tarado, pero yo creo que a esta altura tiene que haber reflexionado y darse cuenta de que no zafa por ahí, yo creo que el tipo es un tarado”.

Estas grabaciones fueron divulgadas esta semana por Búsqueda, luego de que Ache las entregara al fiscal Machado

» 25 de noviembre

Ache recibió un mensaje de Whatsapp del asesor presidencial Roberto Lafluf, que la convocó a ella y a Maciel al piso 11 de la Torre Ejecutiva “por orden del presidente de la República”. Le sugirió que ingresara por el garaje de la sede de Presidencia.

En la reunión, según la versión de Ache, ambos jerarcas la presionaron para que borrara los mensajes de Whatsapp, algo que terminó haciendo porque un escribano los había incorporado al Registro de Protocolizaciones. Maciel también borró los mensajes de su celular.

“En la misma reunión soy presionada para que concurra a un escribano y haga una nueva protocolización en el estado que se encontraba el celular en ese momento. La idea de Lafluf era incorporar al expediente judicial la primera copia de esa nueva protocolización, en la que los mensajes de Whatsapp entre Maciel y yo no estaban. Me niego y me retiro del lugar”, declaró Ache en Fiscalía.

Y luego agregó: “En buen romance significaba que desde el piso 11 de la Torre Ejecutiva se pretendía ocultarle a la Justicia la información que esta había ordenado que se agregara por sentencia ejecutoriada”. Luego de la reunión en Torre Ejecutiva, Maciel le mandó un mensaje a Ache desde el celular de su hija con una captura de pantalla que tenía esta información: “WhatsApp no permite la recuperación de mensajes borrados”.

» 9 de diciembre

Se conocen los primeros detalles del pedido de acceso a la información pública que habían cursado los senadores del FA. Con base en ese documento, el diario El Observador reveló que Marset usó una carta del gobierno uruguayo para obtener su libertad en los Emiratos Árabes. La misiva, solicitada por Balbi, asegura que se tramitará un pasaporte uruguayo una vez que Marset sea liberado, y fue central en su defensa.

» 12 de diciembre

la diaria divulgó el chat de noviembre de 2021 en el que Maciel le advertía a Ache que Marset era un “narco muy peligroso y pesado”, a pesar de que cancillería había argumentado que por esa fecha “nadie sabía quién era Marset”. “Hola Caro, podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso. Es un narco muy peligroso y pesado”, le escribió Maciel en esa comunicación, que tuvo inmediatas repercusiones políticas.

» 14 de diciembre

Una investigación administrativa del Ministerio del Interior concluyó que Alberto Lacoste, exsubdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil, no cometió ningún accionar ilegal o delictivo en sus contactos con el abogado Balbi, según divulgó Montevideo Portal. El jerarca, de todas maneras, pidió el pase a retiro.

Ese mismo día, los senadores del FA Charles Carrera y Mario Bergara entregaron al fiscal especializado en Delitos Complejos de 1er turno, Enrique Rodríguez, el expediente completo del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el caso Marset. En la documentación se encuentran todas las comunicaciones mantenidas en cancillería en el marco del procedimiento de la entrega del pasaporte.

» 19 de diciembre

Carolina Ache renunció a su cargo, minutos antes de una reunión que iba a tener su sector político (Ciudadanos) para analizar la situación. “Hoy entiendo que quizás mi error fue ceñirme al deber ser y la legalidad, confiando además en la certeza de que en todo caso el Ministerio del Interior tenía en su poder toda la información como para actuar, si es que ello hubiera correspondido”, dijo la exjerarca en su carta de renuncia. En su lugar, designaron a Nicolás Albertoni.

» 27 de diciembre

El diario El País publicó los resultados de una investigación interna de cancillería que muestra que varios diplomáticos sabían quién era Marset antes de entregarle el pasaporte. El material fue enviado a la Fiscalía de Delitos Económicos, que a esa altura ya estaba a cargo de Alejandro Machado. En estas comunicaciones participan varios de los funcionarios de cancillería que luego serían citados por Machado: el embajador uruguayo en Emiratos Árabes Unidos, Álvaro Ceriani, la excónsul en Dubái Fiorella Prado y la exdirectora general de Asuntos Consulares y Vinculación Pauline Davies, entre otros.