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Lento Ediciones
Foto principal del artículo 'Relatos soñados - Octubre de 2026'

Relatos soñados - Octubre de 2026

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EDITORIAL

¿Sueñan los androides? | Ana Fornaro

Foto del mes | Leidy Laura Sosa

ENTREVISTA

Canción pregunta | Gustavo Kreiman - Alessandro Maradei

ENSAYO

Tesoros sin mapas | Virginia Mórtola - Gonzalo Silva Corcelet

REPORTAJE

El futuro será verde y luminoso | Ramiro Sanchiz - Maite Bastarrica

REPORTAJE

Dormir para encontrarse | Agustina Ramos - Denali DeGraf

REVIEW

Fridas para todos | Alma Guillermoprieto, Juan Nadalini - Silva Bros

ENSAYO

Quedarse adentro de la noche | Francisco Álvez Francese - Federico Murro

ENTREVISTA

Sensaciones y sentidos | Federico Medina - Leidy Laura Sosa

ENSAYO

Ayer es mejor | Laura Marajovsky - Camilo Fernández

FOTORREPORTAJE

Vecinas migrantes | Juana Ghersa

REPORTAJE

El reverso de la esperanza | Lala Toutonian - Enrique García Medina

ENSAYO

Narrativas tóxicas | Gabriel Peveroni - Ximena Fontaiña

FICCIÓN

Una columna de humo | Rosario Lázaro Igoa - Lucía Ruggiano

REVIEW

Un inconsciente vital | Coco Fusco, Juan Nadalini - Silva Bros