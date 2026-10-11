Relatos soñados - Octubre de 2026

EDITORIAL
¿Sueñan los androides? | Ana Fornaro
Foto del mes | Leidy Laura Sosa
ENTREVISTA
Canción pregunta | Gustavo Kreiman - Alessandro Maradei
ENSAYO
Tesoros sin mapas | Virginia Mórtola - Gonzalo Silva Corcelet
REPORTAJE
El futuro será verde y luminoso | Ramiro Sanchiz - Maite Bastarrica
REPORTAJE
Dormir para encontrarse | Agustina Ramos - Denali DeGraf
REVIEW
Fridas para todos | Alma Guillermoprieto, Juan Nadalini - Silva Bros
ENSAYO
Quedarse adentro de la noche | Francisco Álvez Francese - Federico Murro
ENTREVISTA
Sensaciones y sentidos | Federico Medina - Leidy Laura Sosa
ENSAYO
Ayer es mejor | Laura Marajovsky - Camilo Fernández
FOTORREPORTAJE
Vecinas migrantes | Juana Ghersa
REPORTAJE
El reverso de la esperanza | Lala Toutonian - Enrique García Medina
ENSAYO
Narrativas tóxicas | Gabriel Peveroni - Ximena Fontaiña
FICCIÓN
Una columna de humo | Rosario Lázaro Igoa - Lucía Ruggiano
REVIEW
Un inconsciente vital | Coco Fusco, Juan Nadalini - Silva Bros