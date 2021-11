No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Un video publicado por la organización B’tselem muestra a un soldado israelí durante una redada nocturna en una casa palestina. Les exige a los adultos que junten a los niños, y una vez que están allí los fotografía. Algunos llegan adormilados, una llora. “Sólo es rutina”, le dice una mujer para calmarla. El soldado enfoca a los niños con la cámara en su celular. “Son niños”, le dice una mujer, activista de B’tselem, que después difundió el video. “¿Te gusta cuando vienen soldados y les sacan fotos a tus hijos?”.

La grabación fue publicada por diversos medios y agencias de noticias, y según B’tselem, registra un incidente que ocurrió en setiembre en el territorio palestino ocupado de Cisjordania. “Parece que para el Ejército todos los palestinos, incluidos los niños de edad escolar, son posibles infractores. En cualquier momento, es aceptable levantarlos por la noche, entrar en sus casas y someterlos a una rueda de identificación”, manifestó esa organización defensora de los derechos humanos en un comunicado.

Según informó la agencia AP, el Ejército informó, como explicación, que entró a esa casa porque desde allí se estaban lanzando piedras a un asentamiento israelí. “Mientras los soldados estaban en la casa de los sospechosos, los menores fueron fotografiados en el lugar para identificar a los que lanzaron piedras. Las acciones de los agentes en el lugar se desviaron del protocolo estándar”, agregó el Ejército, dando a entender que las fotografías a los niños no eran parte de sus métodos habituales.

Días antes, el diario The Washington Post y la organización civil Breaking the Silence, que recoge testimonios de exmilitares sobre abusos cometidos por el Ejército contra la población palestina, informaron que Israel está desplegando en Cisjordania, en particular en la ciudad de Hebrón, un sistema de vigilancia por el cual recoge información para la identificación facial de los palestinos sin su consentimiento.

Un integrante de esa organización, Ori Givati, dijo a la agencia Efe: “Los testimonios muestran cómo desde el Ejército se alienta [...] a los soldados a fotografiar y cargar los detalles de tantos palestinos como sea posible en el sistema, lo que a menudo se les presenta como una competencia entre las unidades militares que sirven en la zona”. Según The Washington Post, había premios –por ejemplo, permisos para tener tiempo libre– para aquellos militares que consiguieran más fotos.

Los testimonios de Breaking the Silence hablan de un sistema de vigilancia que incluye sensores de movimiento y cámaras de reconocimiento facial mediante la tecnología Blue Wolf. Ese programa fue distribuido hace dos años entre los soldados que vigilan Hebrón, señalan. Una vez que se identifica con la cámara a las personas, se puede recibir información de una base de datos del Ejército acerca de ella, o bien alimentar con datos esa base, sin pedir en ningún momento el consentimiento y sin que esa persona haya cometido ningún delito.

Según los datos que el soldado recibe, actúa. “Si se pone rojo lo arrestamos; si es amarillo lo detenemos temporalmente. Lo llevamos a la base y lo retenemos durante un par de horas”, dijo un exsargento a Breaking the Silence, de acuerdo con Efe, que accedió a los testimonios. “Como soldados se nos dijo que la política oficial del Ejército en los territorios ocupados es dar a los palestinos la sensación de estar vigilados y perseguidos constantemente”, afirmó Givati.

Para la ciudad de Hebrón hay un sistema de vigilancia específico, Hebron Smart City, que se utiliza para identificar a las personas por su rostro en las calles o vigilar el interior de su casa, según los testimonios que recibió Breaking the Silence. Oficialmente, el sistema de reconocimiento facial se aplicaba sólo en los puestos de control a la entrada de Cisjordania, pero la nueva información indica que es una práctica mucho más amplia.

De acuerdo con AP, el sitio web del Eejército israelí informaba en junio que estaba trabajando para lograr, con ayuda de nueva tecnología, detener a palestinos que hubieran cometido delitos: “Contamos con tecnología avanzada, cámaras inteligentes con análisis sofisticados, sensores que pueden alertar en tiempo real sobre una actividad sospechosa y el movimiento de un sospechoso”.

Consultado por AFP sobre las denuncias de Breaking the Silence, responsables del Ejército israelí respondieron que lleva adelante “operaciones rutinarias de seguridad” en Cisjordania para “luchar contra el terrorismo”, y que no era posible “comentar las capacidades operativas del Ejército en este contexto”.