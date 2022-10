Este domingo los brasileños eligen en las urnas quién será el próximo presidente del país. En esta segunda vuelta electoral la disputa es entre el actual presidente, Jair Bolsonaro, y el líder del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva, quien logró nuclear una amplia alianza en torno a su candidatura. Los candidatos que quedaron en tercer y cuarto lugar en la primera vuelta, Simone Tebet y Ciro Gomes, le expresaron su apoyo. Lula también recibe el respaldo por estas horas de distintos referentes de la política mundial, que viajaron a Brasil a acompañarlo, entre ellos el expresidente José Mujica.

Hoy se eligen también los gobernadores de doce Estados en Brasil, en los casos en que ninguno de los candidatos obtuvo en la primera vuelta más de la mitad de los votos válidos. Es lo que sucedió en los Estados de São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe y Bahia.

La campaña electoral estuvo signada por la violencia. El último episodio fue este sábado, cuando la diputada bolsonarista Carla Zambelli apuntó con un arma a un partidario de Lula y lo persiguió por la calle.

Se abrieron las urnas y votó Bolsonaro

Las urnas en Brasil estarán abiertas hasta las 17.00, horario de Brasilia, que es el mismo de Uruguay.

Apenas unos minutos después de la apertura de las urnas, votó Bolsonaro en Rio de Janeiro, acompañado por legisladores y por su esposa, Michelle Bolsonaro. “Tuvimos buenas noticias en los últimos días. Si Dios quiere, ganaremos hoy de tarde. O mejor, Brasil ganará”, afirmó el actual presidente, según recogió Folha de São Paulo.

Jair Bolsonaro, a la llegada al circuito de votación en Río de Janeiro, Brasil. Foto: Mauro Pimentel/ AFP

Michelle Bolsonaro también mencionó a Dios en ocasión de votar en Ceilândia, en los alrededores de Brasilia. Vestida con una camiseta con la bandera de Israel, comentó: “Que nuestro Dios bendiga a Brasil y a Israel. Dios, patria, familia y libertad”.

Lula: “Es el día más importante de mi vida”

Pasadas las nueve de la mañana, votó Lula en São Bernardo do Campo, acompañado de su esposa, la socióloga Janja, de su candidato a vice, Geraldo Alckmin, y del candidato a gobernador de São Paulo, Fernando Haddad, entre otros referentes políticos. Sus partidarios lo recibieron cantándole “Olé, olé, olé, olá, Lula, Lula”. En diálogo con la prensa, el líder del PT dijo que este domingo es el día más importante de su vida. “Hoy el pueblo está definiendo el modelo de vida que quiere”, expresó, según recogió Estadão.

Lula habló también de su voluntad de disminuir la polarización que existe hoy en el país. “Quiero que las familias y los vecinos vuelvan a conversar. Se puede ser bolsonarista o lulista, pero eso no se puede mezclar con las relaciones personales, familiares”, afirmó. Se refirió en particular al caso de la diputada Zambelli, que persiguió con un arma a un partidario de Lula, y calificó la escena como “grotesca”. “Lo que vimos ayer de parte de una diputada es un Brasil que nosotros no queremos”, sostuvo.

Si triunfa en las elecciones, Lula dijo que aspira a que el gobierno actual sea “civilizado” y entienda que “es necesario tener una buena transición”.

Luiz Inácio Lula da Silva , en San Pablo. Foto: AFP

Por su parte, la expresidenta Dilma Rousseff votó en Belo Horizonte acompañada de diputados del PT y dijo que tiene “grandes expectativas” sobre el triunfo de Lula. “Cuando salí del Palacio de Planalto por aquel impeachment absolutamente ilegal y fraudulento, dije que volveríamos. Para mí, hoy es el día en el que llegó el momento de volver”, sostuvo.