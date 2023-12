El resultado de las elecciones de octubre trajo esperanza a muchos miembros de la comunidad LGBTI+ de Polonia, que fueron sometidos a un trato discriminatorio como el de “zonas libres de ideología LGBT” bajo el gobierno ultraconservador del partido Ley y Justicia, liderado por Jarosław Kaczyński. En 2019, Kaczyński describió al movimiento LGBTI+ como una amenaza a “nuestra identidad, nuestra nación, su continuación y por lo tanto al Estado polaco”, como recordó Notes From Poland.

Muchos activistas LGBTI+ vieron concretada su expectativa de que el PiS no pudiera formar una mayoría que le permitiera acceder al gobierno. De ese modo, asumió la coalición de centroderecha liderada por Donald Tusk.

El cineasta gay Bart Staszewski dijo después de las elecciones: “Esta es la primera vez que me despierto sin pensar en cómo nos van a atacar”. Recordó que otros activistas LGBTI+ habían sido sometidos anteriormente a registros policiales en sus hogares, como informó The Guardian. En 2020, Staszewski fue acusado por el primer ministro Mateusz Morawiecki de haber “falsificado la realidad” por protestar contra los municipios que se habían declarado “libres de ideología LGBT”.

Aunque Tusk ha prometido legalizar las uniones civiles, es posible que no toda su coalición tenga la misma postura, informó la BBC. El partido de izquierda Lewica apoya los derechos matrimoniales plenos, pero recibió menos votos que el partido socialmente conservador Tercera Vía, que probablemente tendrá más influencia en el gobierno.

Además, Andrzej Duda, presidente polaco y aliado del PiS, permanecerá en este cargo durante los próximos dos años, lo que le permitirá bloquear cualquier propuesta de legislación. Ha ejercido este poder en el pasado, bloqueando leyes que habrían facilitado que las personas trans obtuvieran el reconocimiento del cambio de género.

Presiones económicas

En Polonia sólo quedan 15 de las 105 zonas originales “libres de ideología LGBT”. Sin embargo, en general no es por motivos antidiscriminatorios que han retirado estas resoluciones. Según explicó Notes From Poland, la primera región declarada por la autoridad local “libre de ideología LGBT” fue la de Świdnik, cuyo alcalde llamó a las personas LGBTI+ “desviadas que no tienen los mismos derechos que la gente normal”. A principios de noviembre, Świdnik decidió retirar la resolución tras las amenazas de la Unión Europea de suspender la financiación a la región y la reemplazó con una promesa de proteger “el desarrollo moral de la generación joven y la institución de la familia basada en valores cristianos”, sin mencionar a las personas LGBTI+. Otras regiones han tenido que retirar este estatus por razones parecidas –amenazas de perder financiación– o debido a fallos judiciales.

En julio de 2021, la Comisión Europea inició acciones legales contra Polonia, y también contra Hungría, por violar los derechos fundamentales de la población LGBTI+. La Unión Europea expresó preocupación porque las zonas “libres de ideología LGBT” violaban leyes del bloque que prohíben la discriminación. Condenó a las autoridades polacas por fallar en “proporcionar la información solicitada” por la comisión y “omitir responder a la mayoría” de sus solicitudes, lo que llevó a esa institución europea a enviarles una carta de aviso formal por su falta de cooperación. En febrero, la Unión Europea confirmó al medio polaco OKO Press que había abandonado las acciones legales contra Polonia, pero declaró en mayo que todas las regiones que mantuvieran sus políticas anti-LGBTI+ perderían la financiación de la comisión.

Aleks Szczerbiak, profesor y el jefe del departamento de política de la Universidad Sussex en Inglaterra, le explicó a Reuters que el próximo gobierno polaco podría intentar revertir las últimas zonas “libres de ideología LGBT” que todavía existen, usando métodos parecidos a los de la Unión Europea, con amenazas de reducir o retirar la financiación a estas regiones. Dijo que el nuevo gobierno “probablemente utilice un tipo de influencia similar al de las instituciones de la Unión Europea, que ha sido eficaz, para retirar estas resoluciones.” Agregó: “El dinero habla.”

La igualdad como asunto central

Agnieszka Kościańska, profesora asociada del Departamento de Etnología y Antropología Cultural de la Universidad de Varsovia, dijo a la diaria que, desde que el PiS llegó al poder, ha habido casos de violencia, en particular contra los jóvenes, además de incidentes de adolescentes que mueren por suicidio, a veces debido a acoso.

Por otro lado, afirmó Kościańska, debido a que el PiS “explotó” la cuestión de los derechos LGBTI+, la oposición comenzó a reconocer su importancia y el tema se ha vuelto “central para la oposición de izquierda liberal”. La docente señaló que algunos de sus estudiantes han visto evidencia de que los padres están cada vez más preparados para que sus hijos salgan del closet y algunos incluso han ido a terapeutas para preguntar cómo apoyar mejor a su hijo.

Kościańska dijo que se necesita “presión” durante el próximo año y medio para garantizar la redacción de una legislación que apoye y proteja a las personas LGBTI+ y que pueda implementarse después del mandato de Duda. También espera que, con la igualdad matrimonial, lleguen los mismos “privilegios prácticos” que tienen las parejas heterosexuales, incluyendo beneficios fiscales. Otro tema importante para Kościańska son los derechos de las personas trans. Actualmente, tienen que demandar a sus padres para cambiar oficialmente su género: un proceso que ella describe como “horrible”.

Kościańska enfatizó el papel que movimientos como el Desfile por la Igualdad, equivalente al del orgullo, han jugado para la comunidad LGBTI+ polaca. Explicó que el desfile está fuertemente asociado con “la política, la democracia y los derechos humanos” en lugar de ser “comercializado” como en otros países. Agregó que es importante “pensar en la emancipación en un contexto más amplio”, y explica que “muchas” personas LGBTI+ de generaciones mayores, con las que ha hablado, “apreciaban algún tipo de invisibilidad” antes de que los movimientos activistas posteriores le dieran a la visibilidad mayor importancia.

Kościańska consideró que es necesario “pensar en varias formas de inclusión” y concluyó que “hay mucho optimismo” sobre el futuro de la comunidad LGBTI+ en Polonia, después de la ofensiva del PiS contra sus libertades, que puso en evidencia la necesidad de protegerla y mejorar sus derechos.