Varias entidades gubernamentales colombianas descubrieron el martes que habían sido víctimas de un ciberataque. El viernes seguían caídos los sitios web del sistema judicial, del Ministerio de Salud y de la Superintendencia de Industria y Comercio, entre otros. Se cree que se trata de un ataque de ransomware que tiene como objetivo a IFX Networks, el proveedor principal de los servicios de telecomunicación en Colombia, que además opera en 17 países latinoamericanos.

En una entrevista con el diario español El País, el alto consejero presidencial para la Transformación Digital, Saúl Kattan, destacó la magnitud del daño: “La información de millones de personas está en manos de delincuentes en este momento”. Agregó que los atacantes “secuestraron los datos que tenía IFX en sus servidores” y están “involucradas entidades importantes como la rama judicial y la rama de salud”.

Normalmente, quienes cometen este tipo de ataques invaden los dispositivos y “secuestran” los datos privados de los usuarios de los portales con el propósito de exigir un pago a cambio de liberar esas plataformas. En la entrevista, Kattan explicó que no está claro si exigieron un pago a IFX Networks. “Creo que la empresa no nos puede decir, pero el gobierno no está a favor de pagar recompensas por absolutamente nada”, dijo.

El ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia, Mauricio Lizcano, publicó una declaración en la red social X en la que afirmó que 762 organizaciones han sido afectadas por el ataque, entre ellas sitios web gubernamentales y privados.

Las víctimas no son sólo organizaciones colombianas, sino también chilenas y panameñas. El portal chileno mercadopublico.cl, una plataforma que facilita las compras estatales, reveló en X que había sufrido “un problema de ciberseguridad” y, por eso, su sitio web había colapsado. Por su parte, el diario Panamá América declaró también que, como consecuencia de un ciberataque “de grandes proporciones”, los sitios web de los diarios Crítica, Panamá América y Día a Día no funcionaban, pero “han mantenido sus ediciones impresas y han reforzado en uso de sus redes sociales para mantener informados a sus lectores, mientras se restablezcan los servidores que respaldan sus páginas web”.

El Consejo Superior de la Judicatura de Colombia suspendió operaciones y trámites judiciales por una semana, mientras se resuelve la situación. Informó que habrá excepciones en el caso de recursos de tutela, hábeas corpus y control de garantías. Estos asuntos se llevarán a cabo a través de correo electrónico y reuniones en persona.

A su vez, el Ministerio de Salud tuvo que establecer una nueva web y una nueva línea telefónica para atender reclamos. Según la presidencia, el principal objetivo del gobierno es restablecer los servicios de salud. Actualmente, hay varios centros de salud cuyos sitios web no están funcionando, y, por lo tanto, es imposible que los pacientes se agenden para consultas y que los médicos accedan a las historias clínicas.