Aunque las elecciones generales de abril de 2026 tendrán una cifra récord de 36 candidatos a la presidencia, esto no implica la renovación de la oferta política: más del 80% de los postulantes ya han competido en comicios previos. La excepción son apenas siete candidatos, detectó un análisis de Ojo Público.

Entre las figuras que más tentaron a cargos de elección popular se destacan César Acuña (Alianza para el Progreso), quien participó en diez comicios entre 1990 y 2022, y José Luna Gálvez (Podemos Perú), con siete candidaturas entre 1998 y 2021.

Le siguen Vladimir Cerrón (Perú Libre), con cinco; Keiko Fujimori Higuchi (Fuerza Popular), con cuatro; Rafael López Aliaga (Renovación Popular), con cuatro; Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), con cuatro; George Forsyth (Somos Perú), con cuatro; y José Williams Zapata (Avanza País), con una candidatura previa.

Salvo Fujimori Higuchi y Williams Zapata, quienes sólo se han postulado en elecciones generales, los demás también han participado en procesos regionales y municipales.

No son sus únicas coincidencias: los seis primeros –Acuña, Luna Gálvez, Cerrón, Fujimori Higuchi, López Aliaga y Sánchez– son fundadores de sus respectivas agrupaciones políticas.

Esta característica se replica en el 72% de los postulantes a la presidencia, de acuerdo a un análisis del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Además, los ocho candidatos tienen representación en el actual Congreso, institución que tiene una desaprobación del 89%, según la última encuesta del instituto.

En el lado opuesto, los siete políticos que se postulan por primera vez son Carlos Espá (Partido Sí Creo), Rosario Fernández (Un Camino Diferente) y Wolfgang Grozo (Integridad Democrática).

Completan la lista Carlos Álvarez (País para Todos), Mario Vizcarra (Perú Primero), Enrique Valderrama (Partido Aprista) y Antonio Ortiz (Salvemos al Perú), según información del Jurado Nacional de Elecciones analizada por este medio.

Jorge Jáuregui Mendieta, abogado especializado en temas electorales, considera que se trata de una fragmentación simulada de la oferta electoral. El propósito, sostiene, es “debilitar a las agrupaciones políticas que se oponen al continuismo [de las reformas aprobadas durante los últimos cinco años en el Congreso]”.

Las nuevas figuras, en tanto, no muestran una proyección a largo plazo. “Tienen la característica [del personaje] que se candidatea a algo alguna vez y, si no gana, desaparece”, dice Paulo Vilca Arpasi, politólogo e investigador del IEP.

La persistencia no es usual entre los políticos peruanos: entre 1978 y 2022, el 81% de los candidatos compitió una sola vez por un cargo de elección popular, según una investigación de los politólogos Vilca Arpasi y Alejandro Boyco.

“Eso revela dos cosas: primero, la gran mayoría de los políticos de nuestro país son personas que prueban suerte. Y lo segundo es que a este número, relativamente menor [que persiste], podemos llamarle clase política”, destaca Vilca Arpasi.

Participación en elecciones regionales, municipales y generales

El 83% de los candidatos a la presidencia que tienen experiencia en procesos previos participaron en algún comicio general y el 55% en alguna elección regional y municipal, detectó el análisis de Ojo Público.

Un grupo –conformado por 12 políticos– optó por participar en ambos tipos de comicios. Entre ellos se encuentran Rafael López Aliaga (Renovación Popular), George Forsyth (Somos Perú) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). En este grupo también están Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde), Mesías Guevara (Partido Morado), Walter Chirinos (Partido Regionalista de Integración Nacional), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) y Paul Jaimes (Progresemos).

Otro bloque de 12 candidatos nuclea a los que participaron únicamente en elecciones generales: Keiko Fujimori (Fuerza Popular), José Williams (Avanza País), Fiorella Molinelli (Alianza Fuerza y Libertad), Roberto Chiabra (Alianza Unidad Nacional), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) y Yonhy Lescano (Cooperación Popular).

Igual ocurrió con Carlos Jaico (Perú Moderno), Alfonso López Chau (Ahora Nación), Fernando Olivera (Frente de la Esperanza), Rafael Belaúnde (Libertad Popular), Francisco Diez Canseco (Perú Acción) y Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú). Por su parte, Ronald Atencio (Venceremos) se postuló sólo en las elecciones congresales extraordinarias de 2020.

En paralelo, hay cuatro aspirantes que sólo compitieron en procesos regionales y municipales y, ahora, van por la presidencia: Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores), Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú) y Armando Massé (Partido Democrático Federal).

A pesar de que la mayoría ha participado en procesos regionales, sólo el 17% tiene trayectoria en cargos de elección popular fuera de Lima: César Acuña y Rosario Fernández provienen de Trujillo, Mesías Guevara de Cajamarca, Mario Vizcarra de Moquegua, Yonhy Lescano de Puno y Vladimir Cerrón de Junín.

La mayoría de esta oferta electoral se definió en procesos de democracia interna sin competitividad. De 38 organizaciones políticas, sólo dos eligieron a sus candidatos a través del voto de sus militantes. Los demás lo hicieron con asamblea de delegados.

A esto se añade que apenas el 14% de los postulantes a la presidencia surgió de elecciones primarias en las que compitió más de una lista de precandidatos presidenciales, según el IEP. Uno de esos casos es el de Enrique Valderrama (Partido Aprista), quien derrotó a 15 de sus correligionarios, quienes también buscaban postularse a la presidencia.

Otra característica que sobresale es la preponderancia de candidatos hombres: sólo cuatro organizaciones eligieron a mujeres como candidatas presidenciales. Así ocurrió con Fuerza Popular (Keiko Fujimori), Un Camino Diferente (Rosario del Pilar Fernández), Primero la Gente (Marisol Pérez Tello) y Fuerza y Libertad (Fiorella Molinelli).

Una particularidad adicional de esta contienda electoral es la edad de los postulantes: el 52,7% supera los 60 años.

El Pacto Ético Electoral y los cambios de camiseta

La mitad de los candidatos presidenciales ha militado antes en otras agrupaciones políticas, según estimaciones de Ojo Público. El 11% va por su tercera organización: Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores), Carlos Jaico (Perú Moderno), Rafael Belaúnde (Libertad Popular) y Paul Jaimes (Progresemos) lideran la lista.

El primero militó antes en Fuerza Democrática y Juntos por el Perú. Carlos Jaico lo hizo en Todos por el Perú y Alianza para el Progreso. Rafael Belaúnde estuvo en el Partido Político Adelante y Todos por el Perú, y Paul Jaimes en el Partido Aprista y Avanza País.

Además de las 36 agrupaciones políticas con candidatos presidenciales, hay otras dos que participan sólo con listas para el Congreso y el Parlamento Andino: Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) y Ciudadanos por el Perú. En esta última milita el exministro de Educación Morgan Quero.

Para este proceso hay tres alianzas electorales: Venceremos (conformada por los partidos Nuevo Perú y Voces del Pueblo), Fuerza y Libertad (Batalla Perú y Fuerza Moderna) y Unidad Nacional (integrada por Unidad y Paz y el Partido Popular Cristiano).

El candidato presidencial de Venceremos es Ronald Atencio, exasesor del excongresista Guillermo Bermejo, sentenciado por afiliación terrorista. La candidata de Fuerza y Libertad es Fiorella Molinelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social y expresidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud. Por último, el postulante de Unidad Nacional es el congresista Roberto Chiabra (bancada Alianza para el Progreso). Los tres han participado en procesos electorales previos.

El Jurado Nacional de Elecciones convocó a estas 38 organizaciones a suscribir el Pacto Ético Electoral el 18 de diciembre. El acuerdo comprende diez compromisos orientados a disminuir la confrontación en la campaña electoral. Sin embargo, nueve agrupaciones no firmaron. Entre ellas están Renovación Popular, Perú Libre, Ciudadanos por el Perú, Un Camino Diferente, y Fuerza y Libertad.

La ola de delincuencia en Perú ha provocado que una de las principales discusiones en esta contienda sea cómo reducir los índices de criminalidad. Un sector de los candidatos –entre el 28% y el 53%, según el IEP– ofrece restituir la pena de muerte e imitar medidas adoptadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En su agenda también se destacan posturas antimigratorias y contrarias a la movilización ciudadana.

Entre estos candidatos se encuentran, por ejemplo, Carlos Espá, Francisco Diez Canseco, Herbert Caller, José Luna Gálvez, Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori Higuchi. Los dos últimos también plantean, a través de sus agrupaciones políticas en el Congreso, la salida de Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La minería ilegal e informal es otro de los temas presentes en la agenda de los candidatos. Esto coincide con la decisión que tomó el 17 de diciembre la Comisión Permanente del Legislativo de aprobar en segunda votación la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera hasta el 31 de diciembre de 2026. Este listado fue creado para regularizar al sector informal, pero terminó facilitando el blanqueo de mineral ilegal.

Entre los grupos que apoyaron la ampliación están Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Podemos Perú, Renovación Popular, Somos Perú, Perú Libre y Juntos por el Perú. En esta última organización, quien votó a favor fue su candidato presidencial, Roberto Sánchez.

A nivel general, el 36% de los postulantes presidenciales apoya la ampliación del Reinfo. Además de Sánchez, se destacan Roberto Chiabra, Paul Jaimes y Yonhy Lescano. Sólo el 22% se opone, según la estimación del IEP.

En simultáneo, más de la mitad –alrededor del 53%– apoya los grandes proyectos mineros. En este bloque hay candidatos de derecha y de izquierda, como César Acuña, Alfonso López Chau y Fiorella Molinelli.

En síntesis, de acuerdo al IEP, la oferta electoral peruana está conformada, en promedio, por candidatos presidenciales provenientes de la capital, que son fundadores o líderes de sus organizaciones políticas y centran su campaña en ensalzar su propia figura.

Estos políticos tienen otra particularidad: suelen ser críticos del fujimorismo, del Congreso y de los expresidentes Pedro Castillo y Dina Boluarte, aunque algunos de ellos pertenecen a agrupaciones con representación en el Legislativo, que apoyaron a Boluarte antes de su vacancia.

Los 36 candidatos presidenciales y sus fórmulas para el Congreso y el Parlamento Andino tienen hasta el 23 de diciembre para inscribir su participación. Para Vilca Arpasi, todavía es prematuro saber quiénes son favoritos en esta fragmentada contienda. Lo usual, explica, es que los electores castiguen a quienes ejercieron como autoridades.