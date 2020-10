En un decreto firmado el 24 de setiembre, el gobierno dispuso que los vehículos sólo podrán ser conducidos por el titular o personas autorizadas y registradas previamente en la intendencia.

En caso de no cumplir con lo establecido, se determina que la intendencia podrá multar al titular o retirar el vehículo de la vía pública. “Los gastos de traslado y depósito serán de cargo del titular del registro vehicular departamental, siendo de aplicación el procedimiento establecido en la ley”, dice el decreto.

En el programa Séptimo día, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, explicó que esa disposición “fue un error ya subsanado” y este lunes se aprobará un nuevo reglamento que la dejará sin efecto. “Es un error ya subsanado. Me parece que está bueno decir la verdad, con humildad, sin soberbia. Hubo un error, ese artículo no iba en el decreto, y fue un error en el control de cambios. No se llegó a implementar, pero ya el presidente pidió presentar un nuevo decreto para mañana, que modifica ese, sobre todo, en ese registro insólito, que no lo comparte el presidente”, dijo. “No va a haber registro de conductores”, aclaró.