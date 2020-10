La intendenta electa de Montevideo, Carolina Cosse, se reunió ayer con el actual intendente, Christian Di Candia, para poner en marcha la transición. A la salida, Di Candia dijo que uno de los temas que estuvieron arriba de la mesa fue el de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) y adelantó que “se continuará buscando que la unidad continúe bajo la órbita departamental, como sucede en el segundo y tercer gobierno en todas las ciudades del mundo”.

Luego de varias idas y venidas, el gobierno dio marcha atrás con su decisión de cambiar la gobernanza del organismo y resolvió modificar el artículo del proyecto presupuestal para que la gestión sea compartida entre la Intendencia de Montevideo (IM) y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Sin embargo, Di Candia enfatizó que la IM seguirá por el camino que había resuelto semanas atrás: los terrenos donde se encuentra la obra del nuevo Mercado Modelo pasarán a ser administrados por la comuna y no por la UAM, que en los hechos quedará sin potestades. Para Di Candia, la solución que se encontró en el proyecto de ley es un “intento de negociación” de algo que la IM “nunca pidió negociar”. “Nosotros mantenemos la idea de seguir sosteniendo la totalidad de la gobernanza de la IM; en todo caso se podrá conversar la participación del ministerio como estaba hasta ahora, pero no desde una vicepresidencia”.

Por su parte, Cosse dijo que coincide con Di Candia en la necesidad de mantener la gobernanza del Mercado Modelo en el ámbito de la IM. De todas formas, planteó que hay que ver si no surge “otra novedad” en las negociaciones en el Parlamento. “Siempre tenemos que estar atentos a que pueda haber una revisión a nivel parlamentario, ojalá que sí, y eso se resuelva sin que tengamos que cambiar nada”.

También planteó que estará a la espera de ver cómo evoluciona la negociación, pero no es su intención “dinamitar ningún puente”. “Hay que defender también el patrimonio de todo lo que se ha invertido”, afirmó, y sostuvo que es necesario que todos los partidos de la coalición se llamen a “una profunda reflexión” y “retiren el artículo”. “Si el ánimo es resolver la problemática de algún sector particular de productores, tengo total disposición para reunirme y analizar esa problemática, porque la inmensa mayoría no tiene ningún problema”, concluyó.

El armado del gabinete

La intendenta electa reiteró ayer en rueda de prensa que su gabinete será paritario. “Lo que no voy a hacer es manosear nombres. Por lo tanto, hasta que no esté definido el equipo no voy a hablar de ningún nombre”, afirmó. Según dijo, cada sector propondrá gente para la gestión y recomendará ideas. La intención es tener un “gabinete político”. “Vamos a tener políticos y políticas avezadas que sepan dónde buscar los elementos técnicos cuando saben que los necesitan”.

El equipo de la intendenta electa inició una ronda de contactos para conformar el gabinete departamental. En esa línea, se solicitó una reunión con el Movimiento de Participación Popular (MPP). La diputada emepepista Bettiana Díaz dijo a la diaria que probablemente en estos días se concrete el encuentro y que obviamente su agrupación está dispuesta a integrar el gabinete, como lo ha hecho desde que el Frente Amplio (FA) llegó al gobierno departamental. “Vamos a plantear cuáles son nuestras intenciones, los compañeros que priorizamos para determinadas áreas, y estamos abiertos a aportar compañeros y compañeras para esta gestión”, señaló.

El Partido Socialista mantuvo dos reuniones con los asesores de Cosse y, según informó El Observador y confirmó la diaria, se propuso el nombre del economista Mauricio Zunino para la Dirección de Recursos Financieros. Zunino es el primer suplente de la intendenta y se espera que tenga un rol en el gobierno departamental.

El Ejecutivo de Casa Grande ‒sector que apoyó a Cosse en estos últimos comicios‒ mantuvo una primera reunión con Daniel González y Gustavo González, integrantes del equipo de la intendenta electa que lleva adelante las negociaciones. Según supo la diaria, los nombres de Mariela Mazzotti, suplente de Cosse y ex directora del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, y de Fabiana Goyeneche, actual directora de Desarrollo Social de la comuna, son los que están arriba de la mesa para integrar el gabinete. Desde el sector reconocen que el caudal electoral no es el mismo que hace cinco años, pero resaltan que desde las nacionales a las departamentales duplicó la votación en Montevideo.

El sector Fuerza Renovadora, que lidera el economista Mario Bergara y apoyó a Álvaro Villar como candidato a la intendencia, también se reunió con el equipo de Cosse. Según dijeron fuentes del sector, existe una muy “buena sintonía” y disposición de Cosse para construir un “gobierno de unidad de frenteamplistas, donde no va a haber, en principio, exclusiones”. Tienen varios nombres de la Lista 106 para proponer, pero acordaron no adelantarlos. Fue la cuarta lista más votada en Montevideo, con 32.810 votos, y estuvo encabezada por Patricia Soria, que resultó electa como edila de la Junta Departamental de Montevideo.