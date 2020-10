“Yo sabía que no era fácil... pero es casi insalubre”. Esa fue una de las frases que publicó en Twitter el jueves Juan Andrés Ramírez Saravia, hijo del ex ministro del Interior Juan Andrés Ramírez y ex precandidato presidencial del Partido Nacional. Ramírez fue contratado de forma directa por el Ministerio del Interior como Coordinador Nacional del Programa Integral de Seguridad Ciudadana, con una remuneración mensual de 140.466 pesos más IVA.

El jueves Ramírez hizo público en Twitter su malestar con la política. “Es mi primera incursión [...] y les aseguro que es bravo el día a día”, dijo. “Mi llama se apaga”, añadió.

Su publicación recibió varios comentarios de solidaridad a los que respondió con otras frases en el mismo tono, como “cansado y triste” o “es un momento difícil para mí”.

Este sábado reaccionó ante esa publicación el ex director de Convivencia y seguridad ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal. En su publicación, también en Twitter, Leal señaló que Ramírez fue contratado a través de un programa del Banco Interamericano de Desarrollo para el fortalecimiento profesional dela policía. “Nada puede salir bien así”, lamentó:

El Coordinador del Programa Integral de Seguridad del Ministerio del Interior anuncia por Twitter que se le "apaga la llama" y que está por renunciar.

Maneja millones de dólares de un préstamo del BID para el fortalecimiento profesional de la Policía.

Nada puede salir bien así. pic.twitter.com/tTEvglYOmd — Gustavo Leal (@GustavoLeal_uy) October 24, 2020

Este domingo Ramírez Saravia cerró su cuenta de Twitter.