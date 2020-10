“El pueblo, unido, jamás será vencido”, cantaron los integrantes del Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) este sábado tras el discurso de los tres intendentes electos: Yamandú Orsi (Canelones), Andrés Lima (Salto) y Carolina Cosse (Montevideo).

El intendente electo de Canelones fue el primero en hablar y saludó a los candidatos de todo el país que participaron en los comicios departamentales, tanto a los que ganaron como a los que no. Sobre el resultado del Plenario, dijo que es necesario hacer un balance para tener una visión y perspectiva.

Lima también felicitó a los militantes de todo el país, y dijo que uno de los elementos claves para el FA es la cercanía. Aseguró que está convencido de que el gobierno debe escuchar y tener un “mano a mano” con los ciudadanos.

“En la reflexión tenemos que tener presente que los resultados no fueron los que hubiéramos querido”, aseguró, y llamó a no olvidar a los postulantes que tuvieron buena votación y que trabajaron bien, pero que no llegaron a ganar. Como ejemplo citó al candidato de Rocha Aníbal Pereyra y a Guillermo Caraballo, de Paysandú. “El FA no puede darse el lujo de no tenerlos”, dijo.

En tanto, Carolina Cosse, intendenta electa en Montevideo, aseguró que la autocrítica “es un proceso natural de cualquier organización colectiva” y sostuvo que hay que “aprender de los errores”. Afirmó que “la mayoría” de los integrantes de la fuerza política sabe que el error es una oportunidad para aprender y construir, “para construir esperanza y confianza en la política”. “Es una herramienta que nos permite mejorar, es una herramienta de crecimiento moral que permite trascendernos a nosotros mismos”, dijo.

Cosse aseguró que está construyendo un equipo de gobierno unitario, “con mucho cuidado de que no empiece a aparecer una danza de nombre por ahí. Lo estamos manejando con el respeto que los compañeros y las compañeras se merecen”.

Además, afirmó que la condición unitaria del gobierno no sólo tiene que ver con sus integrantes, sino también con la gestión. “Política y gestión no están separadas, van de la mano. Vamos a necesitar a un FA construyendo con los vecinos y las vecinas. Me comprometo a cinco años de gestión y me comprometo a cinco años de política. Es unánime en las coordinadoras el reclamo de más cercanía y construcción política”, aseguró.

Sobre el final, dijo que no hay integrantes del FA que sean ni menos ni más de izquierda, y llamó a que sean “más radicales en el sentido profundo” de la palabra, que es ir a la raíz, “porque ningún árbol se mantiene erguido en un temporal sin una raíz”.