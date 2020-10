El senador y ex presidente José Mujica dejará su banca en la cámara alta el próximo martes junto con el colorado y también ex mandatario Julio María Sanguinetti. En ese contexto, Mujica habló con El País de la derrota del Frente Amplio (FA), el papel de Guido Manini Ríos en la coalición y la conducción de Luis Lacalle Pou, entre otros temas.

Mujica planteó que el FA no le dio “pelota al interior”: “Cuando este viejo se puso viejo, cuando le costó moverse, nadie le dio pelota al interior. Yo salía los jueves, me tomaba un ómnibus, e iba para todos lados. Conocía todo el país y aprendía con la gente. Se aprende con la gente de campo. El urbanismo del Frente fue un factor que influyó mucho”.

También hizo autocrítica sobre el déficit fiscal actual y explicó que las empresas públicas “son capital que hizo la historia uruguaya”, pero el problema es que “están encadenadas a Economía, y a Economía siempre le hace falta plata. Entonces le meten mano y no las dejan invertir. Cuando fui gobierno, por abajo les dije (a las empresas públicas) “inviertan todo lo que quieran”, y se armó relajo. Las inversiones que hizo Antel, que hizo UTE, y se desequilibró un poco la economía…”. Agregó que “Ancap la chamboneó” y dijo que “en parte” se hace cargo del déficit fiscal actual. De todas formas, planteó que este gobierno “va a machetear. No les va a dejar invertir un peso”.

En cuanto al Partido Nacional (PN) y la conducción de Lacalle Pou, Mujica aclaró que se trata de un “PN muy raro”, “pro yanqui” y “eso no pega con el PN”. A su juicio, eso se puede ver en el apoyo a Mauricio Claver-Carone como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, pero también por el “cortesanismo con [Mike] Pompeo”. “No nos dan ni pelota, para ellos no existimos”.

Mujica explicó que fue el senador nacionalista Gustavo Penadés quien le pidió facilitar el diálogo con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. “Me encuentro con el gordo Penadés y le digo: ‘tu patrón quiere hablar con Argentina y no le dan pelota’. Dice: ‘sí, ¿vos podés hacer algo?’. ‘Y tal vez’. ‘Si podés hacer algo arreglo contigo’. Yo no me metí. Fue el gordo el que me dijo: ‘¿vos no podés hacer algo?’. Te lo juro por mi madre”.

Mujica negó haber intentando intervenir en el relacionamiento con Argentina: “Si enseguida salieron con el pamento de que yo me metía. Yo lo conozco al presidente. Es rencoroso. El tipo se cree que uno le quiere hacer sombra o cosas por el estilo y no soporta críticas. Se ve que le calienta. Entonces se queda ofendido”. Según dijo al diario, Lacalle Pou se lleva “como el culo” con él: “Será por mi manera de ser. Somos de estamentos distintos. Él es un señor” y “yo soy Pepe”