El senador y ex presidente de la República Julio María Sanguinetti confirmó a Telenoche que renunciará a su banca de la cámara alta, algo que había anunciado antes de ser electo. Si bien no mencionó una fecha exacta, dijo que será “en los próximos días” y no llegará a votar el proyecto de ley de presupuesto.

“Creo que ya cumplí la etapa fundacional del gobierno: arrancar la marcha de la coalición. Ahora tengo que dedicarme a la secretaría general del Partido Colorado, a mi labor periodística, que me sigue reclamando, como siempre, y no se puede hacer todo a la vez en la vida”, sostuvo el ex mandatario.

En su lugar quedará Tabaré Viera, que ya lo había suplido durante su ausencia por la emergencia sanitaria.