Ya lo sabe todo el mundo: el demócrata Joe Biden será el próximo presidente de Estados Unidos. El sábado se supo que al actual mandatario, Donald Trump, ya no le dan los números para ser reelecto. Por eso desde hace dos días las opiniones sobre la victoria de uno y la derrota del otro están sobre la mesa, allá en el norte y por acá también.

El senador del Frente Amplio (FA) Enrique Rubio dijo a la diaria que la derrota de Trump es “extremadamente positiva”, aunque “resistió más de lo que se pensaba”. Más allá de las diferencias que tiene con la política de Estados Unidos, “tanto en manos de un partido como de otro”, desde el punto de vista internacional, el senador cree que Biden introducirá varios cambios.

Sostuvo que por lo menos habrá un cambio en la cuestión medioambiental, porque el cuidado del medioambiente es una de las “banderas” de Biden y hay “toda una corriente” dentro del Partido Demócrata que va por esa línea, que estaba en contra de que Estados Unidos rompiera con el Acuerdo de París, como hizo Trump en 2017. El acuerdo se firmó en 2015 en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y tiene como objetivo “reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza”, según su documento de creación.

Rubio señaló que también el discurso de Biden con relación a “la migración, las minorías y algunos aspectos sociales es radicalmente distinto”. “¿Hasta dónde esto se concretará en la práctica? Lo veremos, pero es radicalmente distinto. Lo cual no quiere decir que sea un progresista, pero sí que tiene vertientes del liberalismo político que son muy importantes, fundamentalmente en este momento”, agregó.

Rubio agregó que las denuncias de fraude que hizo Trump son “una payasada” y que “todo el sistema de poder jugó a favor de Biden”, incluyendo “el 90% de los medios de comunicación más importantes”. “Eso fue tan notorio que llevó a un hecho que para mí no tiene ningún precedente, que cortaran la transmisión televisiva del discurso de Trump en el que dijo que hubo fraude. Pero de alguna manera estaba en sintonía con el disparate que estaba diciendo, porque no hubo un solo incidente que se conozca”, señaló. Rubio agregó que es admirador del sistema electoral estadounidense, pero “está claro” que Biden ganó “por lejos” y ahora habrá que ver cómo queda conformado el Congreso.

Por su parte, este domingo el Partido Socialista emitió un comunicado sobre distintos temas internacionales, y allí expresó su “satisfacción ante la derrota electoral sufrida por Trump, símbolo de la ultraderecha mundial, promotor de discursos y prácticas de odio, violencia y discriminación reñidos con los principios más básicos del humanismo y la democracia”.

El fin de una época

“Es una buena noticia para el mundo, porque se termina una época nefasta”, dijo a la diaria el diputado colorado Felipe Schipani. Agregó que si a alguien todavía le quedaba alguna duda sobre Trump, quedó demostrado cómo es al no asumir el resultado y haber denunciado fraude. En cuanto a la política comercial, señaló que en general los demócratas son “mucho más proteccionistas” y por eso muchos decían que a Uruguay le servía que siguiera Trump, pero eso es “relativo” porque “depende de los vínculos que se generen”.

“Con [Barack] Obama Uruguay tuvo muy buenos vínculos, durante el gobierno de Mujica, que permitieron la apertura del mercado para la naranja, por ejemplo. El gobierno y cancillería van a procurar generar buenos vínculos con esta nueva administración. Pero más allá de las ventajas o desventajas que pueda significar para Uruguay, que la primera democracia del mundo tenga un gobierno de gente razonable es una gran noticia, porque este tipo [Trump] realmente era un energúmeno”, finalizó Schipani.

Por su parte, el senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano dijo a la diaria que si el cambio de mandatario representa “algo favorable para nuestras relaciones internacionales, pero sobre todo para nuestras relaciones económicas” con Estados Unidos, le parece “que está bien”, pero “hay que esperar a ver si mejoramos o no”. Acotó que al gobierno de Trump lo veía “muy alejado de nuestras pretensiones”. “Hay toda una parafernalia que dice que los demócratas son siempre más afines a Latinoamérica. Ojalá que sí”, señaló.

En cuanto a la puesta en duda de la legalidad de las elecciones por parte de Trump, Lozano dijo que lo veo como “algo muy lamentable”. Agregó que más allá de que el proceso electoral de Estados Unidos es distinto al nuestro, entiende que el de Uruguay es “mucho más justo” en comparación, porque en el sistema de colegios electorales el que gana en un estado se lleva todos los puntos, independientemente de la diferencia de votos.

Primeras reacciones

Curiosamente, el sábado, luego de que se anunció la victoria de Biden, una de las primeras reacciones en las redes sociales fue la del ex canciller Ernesto Talvi. El ex candidato a la presidencia por el Partido Colorado no escribía en Twitter algo relacionado con la política desde fines de julio, cuando anunció que se alejaba de la actividad porque se había dado cuenta de que no era lo suyo. El sábado Talvi escribió: “Los ciudadanos norteamericanos hablaron fuerte y claro: Joe Biden es el nuevo presidente de EEUU. Se terminó la era Trump. El mundo hoy es un lugar un poquito mejor que ayer”.

El domingo de noche Talvi volvió a tuitear y citó un fragmento de un editorial de El País de Madrid sobre la victoria de Biden: “Partidarios de la democracia liberal, de la tolerancia, del progreso social y los derechos individuales, de las sociedades abiertas y el respeto a las minorías, del conocimiento científico y el amor a la cultura, celebran la derrota de una de las grandes amenazas a estas ideas”.

En tanto, el sábado, apenas media hora después del tuit de Talvi, el presidente Luis Lacalle Pou felicitó a Biden a través de su cuenta de Twitter y agregó: “Trabajaremos para fortalecer las relaciones entre nuestros países por el bien de nuestra gente”.

Pero en filas del Partido Nacional apareció una voz discordante, la del diputado Pablo Viana, que en la misma red social cuestionó el resultado de las elecciones estadounidenses, señalando que le “preocupa el fraude”. En un hilo en Twitter aseguró que “la grieta entre republicanos y demócratas no va a desaparecer hasta terminado el conteo definitivo”. “Nuestro deseo de paz social y tolerancia para el pueblo norteamericano en días turbulentos, que la libertad y la democracia sean conservadas”, finalizó.