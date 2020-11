El ministro de Defensa Nacional, Javier García, y la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, saludaron la iniciativa del comandante en jefe del Ejército, Gerardo Fregossi, de iniciar un proceso de revisión del plan de estudios de la educación militar sobre el pasado reciente. En ese marco, los jerarcas del gobierno coincidieron en que otras “organizaciones políticas y sociales” deberían iniciar un proceso de autocrítica y una “revisión” del papel que jugaron en la dictadura militar, y, concretamente, el titular de Defensa consideró que el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) debería “asumir” que “tuvo protagonismo en ese momento doloroso”.

“El Ejército está analizando en el marco de su plan de estudios ese período de la historia. Yo creo que sería buena cosa que otras organizaciones fuera del Estado, políticas y sociales, que fueron protagonistas de ese momento doloroso, también asumieran que tienen cosas para revisar de su pasado”, afirmó García en declaraciones recogidas por radio Universal, y agregó que “no es buena cosa mirar para el costado, hacerse el distraído”. En ese sentido, señaló que “el MLN-T, por ejemplo, es una organización política que vaya que tuvo protagonismo en ese momento doloroso”.

En la misma línea, en su podcast de Spotify La otra agenda, Argimón calificó como “un hecho histórico” la propuesta de Fregossi, e instó a “apoyar y valorar” la iniciativa. “Si todos los actores del momento tuvieran la misma actitud que el Ejército, realmente estaríamos dando una imagen muy positiva, especialmente para las nuevas generaciones”, reflexionó.

Para la senadora frenteamplista Lucía Topolansky, que se incorporó al MLN-T en 1967, el gobierno está haciendo “glamour y bulla” a partir de la iniciativa del Ejército, que no es más que un procedimiento “rutinario” en cualquier institución educativa, consideró. “Fregossi dice que se están revisando los planes de estudio para el período 1958-2020. Nosotros en el segundo período de gobierno [2010-2015] hicimos una reforma de la educación policial y militar, una ley que está vigente [19.188], y no hubo todo el glamour y la bulla que hacen ahora”, sostuvo en diálogo con la diaria. “Todos los programas pasan por la Asamblea General, así que cuando el nuevo currículo esté pronto, nos expediremos”, agregó.

Topolansky subrayó que “revisar un currículo es un hecho rutinario” en la educación, y la Escuela Militar es un lugar de enseñanza”, por lo que no comparte la tipificación de “hito histórico” que Argimón le dio al hecho. “Me parece bien que se revise, pero en la educación permanentemente se están revisando los planes de estudio. El problema sería si no se hiciera”, insistió. Por otra parte, opinó que García “no dijo nada nuevo” al referirse a la responsabilidad del MLN-T en el proceso dictatorial, porque “ellos vienen diciendo eso hace mil años”. No obstante, recordó que se trató de “una dictadura que fue cívico-militar”, y apuntó contra el Partido Nacional (PN): “Yo no me olvido de que el presidente del Consejo de Estado que se formó para sustituir el Parlamento fue Martín Echegoyen, miembro del PN”, destacó.

Para la ex vicepresidenta, si el objetivo es “discutir en serio” se debe “citar a todos los partidos políticos de la época, a los empresarios, a la Asociación Rural, a la Embajada de Estados Unidos, a la CIA. Eso fue lo que una vez propuso [Eleuterio] Fernández Huidobro y le dijeron que era imposible”, agregó, y cargó también contra otro de los socios de la coalición: “Yo no soy partidaria de la teoría de los dos demonios, porque ¿quién gobernó con medidas prontas de seguridad? ¿El MLN? No, [Jorge] Pacheco Areco, que pertenecía al Partido Colorado”, reflexionó.

Topolanksy considera que Uruguay aún no ha dado “la discusión más profunda sobre las Fuerzas Armadas [FFAA]”, y opinó que ese debate debe darse en “foros populares” y no “en la Escuela Militar”. “Que opine la ciudadanía”, instó. La legisladora del Movimiento de Participación Popular aseguró que es “de los que piensan que tienen que existir FFAA” porque “porque estamos en un mundo de lobos”, pero que deben ser “más pequeñas, más tecnificadas y más profesionales”. “Nosotros empezamos a reducirlas y ahora volvieron para atrás en la reducción que habíamos hecho”, con la ley de urgente consideración y el presupuesto, expresó.