“Después de tomarme algunos días para reflexionar con serenidad con el apoyo de mi familia, he decidido dejar definitivamente la política activa, renunciar al Senado, no ocupar ningún cargo público y no presentarme en el futuro para ningún cargo electivo”. Estas son las palabras que eligió el colorado Ernesto Talvi para anunciar su retiro de la política. Luego de renunciar a su cargo de canciller había pedido licencia en el Senado para meditar sobre sus próximos pasos.

En una carta, que se divulgó ayer de noche, señaló que se trata de “una decisión de vida” y que seguirá sirviendo al país y a su sector, Ciudadanos, desde donde lo sabe “hacer bien” y “con gusto”: “Liderando desde las ideas, desde el diseño de políticas públicas y formando jóvenes comprometidos con el servicio público. Pero ahora sumando la formidable experiencia de haber conocido el funcionamiento de la política y del gobierno desde adentro y trabajando estrechamente con quienes, en representación de Ciudadanos, tienen responsabilidades ejecutivas y legislativas”.

“Debo reconocer que sobreestimé mi capacidad de adaptarme del quehacer académico al quehacer político. Y aunque hoy creo entenderlo y en todo momento intenté hacer lo mejor, no es lo mío. Afortunadamente, Ciudadanos fue concebido como un proyecto institucional y no personal y trasciende las individualidades. Hay gente tremendamente capaz en Ciudadanos que habrá de ejercer el oficio político mucho mejor que yo”, sostuvo Talvi.

El ex canciller señaló que “fue una decisión difícil” y que, desde la creación de Ciudadanos, a mediados de 2018, “fueron más de dos años e innumerables horas de muchísima gente dedicada a levantar desde cero un nuevo proyecto político, dedicadas a intentar revitalizar” el Partido Colorado (PC). También “al esfuerzo titánico de una campaña, a armar un programa de gobierno vanguardista, a contribuir a conformar una coalición y a trabajar sin descanso por nuestros compatriotas y dejar bien en alto el prestigio de nuestro país” mientras le tocó la responsabilidad de la Cancillería.

Agregó que “el esfuerzo no fue en vano”, ya que contribuyó a “una sana alternancia en el poder y así a fortalecer nuestra democracia y los valores republicanos”. Subrayó que Ciudadanos es un proyecto político construido “alrededor de ideales, el compromiso de servir, de profesionalizar la gestión pública y de encarar los cambios indispensables que necesitamos para volver a ser un pequeño país modelo”.

“Hoy Ciudadanos tiene una bancada parlamentaria decisiva para asegurarle al país gobernabilidad y estabilidad a la coalición, a la que nos comprometimos a acompañar. Más de cuarenta de sus referentes políticos y técnicos trabajan en posiciones de responsabilidad ejecutiva en el gobierno. Ciudadanos, además, cuenta con 17 secretarías técnicas con más de 300 destacados profesionales que brindan apoyo a sus legisladores y contribuyen a la calidad de las decisiones públicas”, indicó.

“Vuelvo al llano. Pero mi compromiso con esta tierra bendita, que le dio un hogar a mi padre cuando no lo tenía, no cambia. No cambiará jamás. Seguiremos trabajando con la celeste en el pecho, dando lo mejor que tenemos para ayudar a construir una sociedad más digna y más justa. Agradezco de corazón la confianza de todos los que con tanta ilusión y esperanza trabajaron y nos apoyaron para que el proyecto de Ciudadanos viera la luz y sea lo que es hoy. Aquellos que se sientan defraudados por esta decisión espero que puedan disculparme. A todos los demás, espero que puedan comprenderme”, finaliza la carta.

Repercusiones inmediatas

Ni bien se supo la noticia, los comentarios de dirigentes políticos no tardaron en llegar, sobre todo del Frente Amplio (FA). El dirigente de Nuevo Espacio Pablo Ferreri sostuvo en Twitter que el retiro de Talvi, “más allá de las diferencias, es malo para el sistema político”.

Que @ernesto_talvi se retire, más allá de las diferencias, es malo para el sistema político

La coalición es peor sin él, y el Parlamento hubiera tenido una voz de peso xa aportar al debate democrático.

Y romper el pacto con quiénes lo votaron le quita credibilidad al sistema todo — Pablo Ferreri (@pabloferreri) July 27, 2020

TALVI: su renuncia confirma q la coalición multicolor fue una alianza solo electoral, políticamente extremadamente frágil, creada para derrotar al FA en 2019 pero incapaz de gobernar como tal. Da pena!! Duele por el futuro de nosotros los uruguayos @portalmvd — Enrique Rubio (@EnriqueRubio_FA) July 27, 2020

A su vez, el senador frenteamplista Enrique Rubio escribió en la misma red social que la renuncia de Talvi “confirma que la coalición multicolor fue una alianza sólo electoral, políticamente extremadamente frágil, creada para derrotar al FA en 2019, pero incapaz de gobernar como tal”. “Da pena. Duele por el futuro de nosotros, los uruguayos”, opinó.

Por último, el senador frenteamplista Oscar Andrade escribió en Twitter que el alejamiento de Talvi de la política “no es una buena noticia”.

En tanto, el ex fiscal y actual diputado colorado Gustavo Zubía, integrante de Tercera Vía, en el programa Polémica en el bar lamentó que Pedro Bordaberry no tenga presencia activa en la política y en el PC, ya que “hubiera puesto orden en esta situación”.

En el mismo programa de Canal 10 también fue consultado el senador colorado Adrián Peña, futuro ministro de Ambiente y mano derecha de Talvi en Ciudadanos. Dijo que el sector se construyó “entre muchos” en todo el país, que como proyecto “siempre quedó claro” que no se agotaba en ninguno de sus integrantes, por lo tanto, se van a “repensar” de aquí para adelante. Subrayó que tienen “una bancada muy potente”, que es “definitoria” en cuanto al funcionamiento de la coalición y que el compromiso con ella sigue “incambiado”.