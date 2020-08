La senadora Graciela Bianchi no ocultó su enojo con el pronunciamiento que hizo el miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acerca del proyecto presentado por la bancada de senadores de Cabildo Abierto, que se propone dejar sin efecto la ley interpretativa (18.831) de la ley de caducidad. Esta ley restableció la pretensión punitiva del Estado para los delitos “en aplicación del terrorismo de Estado” cometidos en la última dictadura.

El miércoles, la CIDH comunicó por medio de su cuenta de Twitter que observa con “preocupación” la presentación de dicho proyecto de ley, que busca “limitar el procesamiento y sanción de presuntos responsables por graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar”. El organismo sostuvo que su aprobación podría suponer el “incumplimiento” de la sentencia de la CIDH por el caso Gelman, que implica “la obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y en su caso, sancionar a los responsables y adecuar la legislación interna para estos efectos”. Por eso, el organismo llamó a Uruguay a “abstenerse de aprobar iniciativas de esta naturaleza”.

En diálogo con la diaria, Bianchi dijo a título personal que el comunicado evidencia que este tipo de organismos internacionales están sujetos a un manejo “bastante cuestionable”. “No me gustó nada que se me intimara a tomar una decisión, que quizás la tome en ese sentido o no, pero ninguna corte me va a intimar como legisladora o representante nacional a tomar una postura”, expresó.

La senadora dijo que le llama la atención que mientras la CIDH se pronunció el miércoles de noche, ella, que forma parte de la Comisión de Constitución y Legislación que está a cargo del análisis del proyecto, conoció el texto de la iniciativa “formalmente” recién el jueves de mañana. “Es una enorme desprolijidad que se manejen así. Complica más la situación”, expresó.

A juicio de Bianchi, con estas intervenciones la CIDH “lo está ayudando a [Guido] Manini Ríos” porque “le terminan dando la razón”. “No me estoy pronunciando sobre el contenido de la ley, que no me gusta ni siquiera técnicamente, pero parece que nos están mojando la oreja”, dijo la legisladora. En su opinión, hasta los legisladores del Frente Amplio deberían sentirse molestos al respecto.

En una misma línea, el coordinador de la bancada nacionalista, Gustavo Penadés, expresó que le llamó la atención la “rapidez” con que se expresó la CIDH, y sostuvo que es necesario “respetar la independencia de los países y el derecho de los legisladores a presentar los temas que entiendan pertinentes”. “Habría que ser más cuidadosos para hacer este tipo de declaraciones”, expresó.