“Ese tipo de aportes son los que hoy me guían. Estoy con la marca en el orillo. Cuando a veces me plantean ‘porque usted no parece’, ‘usted es un tanto raro’, pongo ejemplos concretos, que los aprendí de todos ellos. También de Lucía [Topolansky] y de Pepe [Mujica]”. La frase entrecomillada pertenece al candidato a intendente de Canelones Yamandú Orsi, y la dijo el miércoles de noche durante el acto de lanzamiento de la campaña del Movimiento de Participación Popular (MPP) en la Sociedad Criolla de la ciudad de Canelones.

Mujica y Topolansky lo escuchaban atentos, en la primera fila, y unos instantes antes Orsi había enumerado quiénes eran esos dirigentes tupamaros que lo habían influenciado políticamente en sus primeros años de militancia.

“No puedo dejar de acordarme de cuando compañeros como [Jorge] Pato Quartino, Marcos Abelenda, el viejo Julio [Marenales], el Pepe Martínez, Raquel [Dupont], el Ñato [Eleuterio Fernández Huidobro] nos pegaban esas bofetadas ideológicas. Vos venías con la verdad revelada, venías con el manual, y paf, te la daban”, reflexionó Orsi.

En su discurso, el candidato único de Canelones habló de su relación con el MPP (“pertenezco a esta casa”) y recordó que fue la “fuerza política mayoritaria” del Frente Amplio (FA) durante los dos gobiernos de Tabaré Vázquez y en el de José Mujica. “Pertenezco a esta fuerza política que jamás salió a reclamar la proporcionalidad de los cargos. Estuvimos siempre ahí, cuando éramos oposición y cuando nacíamos allá en 1989, dando la pelea que nos parece que tenemos que dar para aportarle al FA”, señaló. Entre otras cosas, según Orsi, el aporte del MPP ha sido el de “abrir las tranqueras” para que “más gente pueda seguir acompañándonos, sin sacar cuentas”. “Me siento orgulloso de esta casa”, remarcó.

Pero luego habló más en concreto de su rol como candidato único del FA. Desde su “concepción” política, Orsi remarcó que el FA debe reivindicar la idea de que “la mano va tendida” y “jamás hay que volar los puentes”. “Ese es el FA que concibo y esta es la fuerza política que me dio la oportunidad de estar hoy entre ustedes. Hoy me debo a mi gran fuerza, que es el FA, que tiene que ser cada vez más fuerte y cada vez más amplio. Tenemos que tener la habilidad, la humildad y la grandeza de darnos cuenta de que a veces la verdad puede estar también en otro lado, y fundamentalmente de que nuestra misión fundamental sigue siendo crecer y avanzar, fundamentalmente por todos aquellos canarios y todos aquellos compatriotas que hoy están rezagados”, concluyó Orsi.

No es la primera vez que los militantes del MPP escuchan un mensaje con estas características por parte de uno de sus referentes. Aunque el marco político es bastante diferente (un caso es un arranque de campaña nacional y otro una elección departamental), vale recordar lo que sucedió el 26 de marzo de 2009. En esa fecha, el entonces candidato a presidente José Mujica lanzaba su propio sitio de internet (Pepe tal cual es). El primer mensaje de Mujica, justamente, estaba dirigido al núcleo militante del MPP. “Pero ahora digo muy formalmente: a la vieja barra y a la barra chica un abrazo, un saludo y una despedida. Ahora mi barra es todo el FA”, escribió en aquella oportunidad, ocho meses antes de ser electo presidente.