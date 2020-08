“La señora [Laura] Raffo está en todo su derecho de hacer su campaña, representa a otra gente, de nuestra parte que la haga con toda tranquilidad y nosotros haremos la nuestra con nuestra tranquilidad [...] Son lugares diferentes por dónde vamos”, aseguró la ex vicepresidenta y actual senadora del Frente Amplio (FA) Lucía Topolansky, a radio Universal.

Topolansky opinó que la candidata de la coalición multicolor es está “victimizando” al asegurar que la campaña viene “tomando temperatura” y que ha recibido “agravios” por parte de los candidatos del FA.

Este viernes Raffo dijo que Álvaro Villar (candidato del FA) la llamó “la candidata de derecha”, y que la otra candidata del FA, Carolina Cosse, le dijo que yo no era creíble. “Daniel Martínez dijo que yo era poco republicana y en una nota me trata de `esa muchacha´. Una como mujer está acostumbrada que te ninguneen, lo he vivido. Pero que a esta altura del partido no nos tratemos con respeto, y que a una de las personas que está tratando de solucionar los problemas de Montevideo la trates de ‘esa muchacha’, realmente es sumamente machista y despectivo ”, dijo en el lanzamiento de la Lista 1 del Partido Nacional.