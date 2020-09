En una reñida interna del Partido Nacional (PN), el ex diputado José Yurramendi se impuso ante el ex director de gestión social de la Intendencia de Cerro Largo Pablo Duarte. Ambos candidatos contaban con el apoyo del ex intendente y actual senador Sergio Botana, el principal caudillo del departamento dentro del nacionalismo. Yurramendi venció por pocos votos a Duarte, pero como partido el PN arañó el 80% y le sacó una diferencia de cerca de 70 puntos porcentuales al Frente Amplio, que presentaba como candidato a nada menos que el ex canciller y dos veces intendente Rodolfo Nin Novoa. Relegado al tercer lugar quedó el Partido Colorado.

A su vez, a nivel municipal el PN se impuso en los 15 municipios del departamento.