“Hemos definido que vamos a generar un Montevideo XXI. ¿Cómo? Potenciando la comisión de inversiones, recogiendo toda la experiencia de relacionamiento internacional y de hermanamiento de Montevideo con distintas ciudades”. Así lo anunció la candidata a la Intendencia de Montevideo (IM) Carolina Cosse en un video que compartió en redes sociales.

El proyecto de ley de presupuesto modifica muchos aspectos vinculados al Instituto Uruguay XXI, entre ellos la integración de la dirección del organismo y el presupuesto. La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, explicó los motivos de los cambios ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y planteó que “el foco de este rediseño son los resultados y no los recursos. No por ir a más ferias o hacer más viajes se tienen mejores resultados”.

“Vemos con asombro algunas medidas del gobierno, en particular, en torno a lo que era Uruguay XXI”, dijo Cosse, y contó que cuando estuvo al frente de Antel y del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) el instituto fue como “un brazo que ayudó a potenciar industrias, trabajar en hojas de ruta, hacer posible el acceso de industrias pequeñas y pujantes al exterior, y promover una marca de Uruguay”.

Por esos motivos, la candidata a la IM cuestionó los dichos de Arbeleche sobre el instituto: “La ministra dice que la promoción hacia el exterior no te garantiza que vas a exportar. Lo que quiero decirle es que en matemática hay una cosa que se llama condición necesaria y condición suficiente: obviamente no es una garantía que vas a exportar, pero si no lo hacés, es muy difícil que una empresa pequeña, exitosa, brillante, en cualquier rubro innovador, logre llegar al exterior, porque cuesta mucho”. Dijo que cuando estuvo en el MIEM, junto a Uruguay XXI, se les otorgó fondos a pymes, a través de concursos, para que pudieran financiarse viajes a congresos. “Estar en congresos no te garantiza que vas a vender; ahora, si no estás, va a ser muy difícil que vendas”, señaló.

El ex subsecretario del MIEM Guillermo Moncecchi agregó que la promoción que realiza el instituto ayuda al desarrollo de los sectores más pequeños e innovadores, como la industria audiovisual y la electrónica. “Cuando uno ve una disminución de 50% [del presupuesto] la preocupación es que se esté hipotecando el futuro”. “La promoción de inversiones nos dice qué país vamos a ser dentro de diez años”.

“Está abierta la invitación al intendente de Canelones, que estoy segura va a ser Yamandú [Orsi], a integrarse y a generar juntos una fuerte coordinación entre Montevideo y Canelones para atraer inversiones y potenciar las pymes de nuestros departamentos para que tengan llegada al exterior”, dijo Cosse.