Los tres líderes del sector Batllistas, del Partido Colorado (PC), en Rivera, el ex intendente Tabaré Viera, el diputado Marne Osorio y el hasta ayer candidato a la comuna Richard Sander se acompañaron mutuamente a votar al lugar donde le tocaba a cada uno.

El primero fue Sander, que votó a primera hora de la mañana en la Escuela 86 del barrio Cerro Caqueiro. El candidato oficialista debió hacer fila por más de una hora para poder sufragar. Luego fue el turno de Osorio, quien votó en la Escuela 2. El último en emitir el voto fue Viera, que lo hizo en la Escuela 8, ubicada en el centro de la ciudad, cerca del mediodía. En este último caso, los referentes del PC se vieron rodeados de militantes que les pedían fotos.

En diálogo con la diaria, Sander comentó que “la lista 2000 cuenta con 600 delegados en todo el departamento”, aproximadamente dos por circuito. También contó que “hay gente que puso sus vehículos particulares para traer a otros a votar”, lo que es importante “porque hay personas que deben recorrer grandes distancias para votar, y en el caso de los más viejos es complicado”.

En otro sentido, dijo que vio “muchas colas para votar”. El intendente electo consideró que en la jornada de este domingo concurriría más gente a votar que a “las elecciones de octubre”, y se mostró alegre porque eso ocurriría a pesar de que “hubo una campaña para que la gente no venga a votar”, aunque no especificó por parte de quién.

Por otra parte, se refirió a algunas de las críticas que recibió por parte de sus adversarios. Ricardo Araújo, uno de los candidatos por el Partido Nacional (PN), había responsabilizado a la agrupación de Sander por los casos de covid-19 detectados recientemente en Rivera, porqué entendió que el foco se produjo en una caravana de ese sector del PC. Para Sander “eso no tiene sustento”, ya que “el mismo Ministerio de Salud Pública explicó que en Rivera habían varios focos”.

También se refirió a una denuncia que realizó por redes sociales el ex diputado nacionalista Fernando Araújo, quien dijo que la lista 2000 hizo campaña electoral con dineros municipales y recordó una denuncia al respecto previa. Sander respondió que esa denuncia “la presentó el mismo Araújo hace 15 años”. El entonces candidato dijo que se trataba de una acusación “ridícula” y que el integrante del PN jamás pudo presentar elementos probatorios, “porque a mí nunca me llamaron a declarar”.

Tampoco evitó hablar de la carta que firmaron los demás candidatos que compiten por la intendencia, en la que se comprometían a tomar medidas para evitar contagios de coronavirus durante el acto eleccionario. Algunas de esas medidas son limitar el número de delegados por centro de votación y evitar transportar gente a votar, salvo en casos excepcionales. Al respecto, Sander dijo que no firmó la misiva porque los demás candidatos no lo llamaron. “Se reunieron y no me avisaron, todos tienen mi número”, aseguró. Sin embargo, consideró que hubiese sido complicado reunirse con los otros nueve candidatos, dado que le pasaron “pegando durante toda la campaña”.

Mauricio González, otro de los candidatos del PC y principal competidor de Sander para quedarse con la comuna, comentó cómo se organizó su agrupación para estas elecciones. En un principio contaban con 252 delegados, uno por circuito, pero se hizo una reducción para evitar más contagios de covid-19. Finalmente fueron 60 delegados quienes trabajaron en los centros de votación para la 123, aseguró.

Sander esperó los resultados en su comité central, ubicado en la calle Ituizangó. En la noche de este domingo, con 53,36% de los votos escrutados según la Corte Electoral, el Partido Colorado se imponía con 54% de los votos, de los cuales 71% fueron para Sander. En segundo lugar quedó el Partido Nacional con 23,3%, el tercer puesto fue para el Frente Amplio, con 8,4% y en la cuarta ubicación, Cabildo Abierto obtuvo 4,4%.