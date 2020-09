El presidente Luis Lacalle Pou participó este sábado en el cierre de la Expo Prado 2020, y dio un breve discurso en el que dijo que su gobierno espera terminar “con las posiciones de que se está de un lado o del otro”.

El presidente destacó que el gobierno estuvo presente en esta edición de la Expo Prado porque “la mayoría de nosotros viene siempre, ahora nos toca ser gobierno”, y “lo raro sería que el gobierno no venga al Prado. Eso sería extraño, un gobierno de espalda a la producción rural”.

“También queremos hacer de esta una señal para terminar con las posiciones de que se está de un lado o del otro. Que se es pro una actividad o pro la otra. Nosotros vamos a defender a todos los uruguayos que hayan elegido la actividad que hayan querido o podido abrazar para desarrollar su vida o la de su familia”, aseguró.

Lacalle Pou aseguró que además de poner el foco en el comercio exterior, los aranceles y la competitividad, el gobierno prestará atención a “la vida de campo”. En ese sentido, dijo que se necesitan más ambulancias, internet, viviendas y otros servicios para mantener una vida de campo con “igualdad de oportunidades”.

“La vida de campo no es lo mismo si no hay un destacamento policial en un poblado en Lavalleja. La vida de campo no es lo mismo si no se tiene una ambulancia en Cuchillas de Guaviyú, en Salto. La vida de campo no es lo mismo si en Paso del Cerro o en La Paloma de Durazno no se tiene señal constante de internet. La vida de campo no es lo mismo si en Estación Independencia las parejas jóvenes no pueden tener una vivienda de Mevir. Allí está también nuestra dedicación: el campo como negocio, pero también donde vive una gran cantidad de uruguayos que debemos cuidar y tratar de que tengan igualdad de oportunidades”, aseguró.