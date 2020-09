La candidata a la Intendencia de Montevideo (IM) por la “coalición multicolor”, Laura Raffo, convocó este domingo a una conferencia de prensa para responder “de manera clara y contundente” a los dichos del ex presidente y senador José Mujica sobre la campaña de la nacionalista. En un acto del Movimiento de Participación Popular, sector frenteamplista que apoya la candidatura de Álvaro Villar, en el Cerro, Mujica criticó este sábado a los que “recorren los barrios” y “hasta se ponen championes para ir”. “Ay, el Montevideo olvidado. Las pelotas el Montevideo olvidado. ¿Qué olvidado? Para mí es una llaga permanente, es una interpelación a la conciencia pública”, dijo el ex mandatario. Mujica agregó que los que “nunca anduvieron por las cloacas” no tienen idea de “lo que está pasando allá abajo”, y sostuvo que se es de izquierda porque se tiene “empatía con los que están más jodidos” y que los gobiernos “tienen que ayudar a repartir, porque hay problemas que no los va a arreglar jamás el mercado. El mercado puede generar riqueza, pero jamás va a repartir justamente”.

Raffo consideró que Mujica le dijo “groserías”, que le faltó el respeto y que eso no se lo permite. “No le permito estigmatizarme por ser mujer, usar tacos o championes. Me visto como quiero, cuando quiero y voy a donde quiero. No le permito decir ‘Montevideo olvidado, las pelotas’. No le permito sembrar la división y el odio”, sostuvo Raffo. Para la candidata de la oposición capitalina, Mujica “desprecia al que piensa diferente”, “no cree en el trabajo duro como fuente de superación”, y “desprecia la buena administración, y así fueron las deudas que dejó su gobierno”. “Mujica desprecia a los profesionales, y entonces cree y promueve que todo se ata con alambre. Estamos hablando de dos visiones y dos modelos de gobierno radicalmente distintos”, añadió, y le pidió al ex presidente que permita a “su candidato [Villar] contrastar cara a cara” con ella “estos dos modelos”.