Como si se estuviera en la Noche de la Nostalgia, el local partidario de la diputada cabildante, Silvana Pérez Bonavita, esperaba a los representantes de la coalición Álvaro Viviano (Partido Nacional), Felipe Schipani (Partido Colorado), Iván Posada (Partido Independiente) y a Daniel Peña (Partido de la Gente) a puro David Bowie, Rick Astley, Earth, Wind & Fire, entre otras bandas poperas ochentosas y noventosas, para defender los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) de cara al referéndum que, seguramente, se dé en el primer cuatrimestre del año próximo. La Corte Electoral ya va más de 500.000 firmas contabilizadas y validó más de 444 mil, y tiene que alcanzar las 670 mil, de casi 800 mil que entregó la militancia sindical, las organizaciones sociales y militantes del Frente Amplio (FA), para habilitar la consulta popular.

Por la gente que se acercó a escuchar a los representantes en la tarde del sábado, Carrasco parecía estar en año electoral. A las afueras del comité cabildante flameaban banderas de ese partido y de las colectividades políticas de la coalición. Al fondo, debajo de un gazebo, los cinco legisladores y de background una bandera uruguaya en señal de defender “las reformas” que “trajo” la LUC.

César Vega: “Ni fu, ni fa” El diputado por el Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega, dijo a la diaria que no va a defender la LUC: “Ni fu, ni fa, che. Nada”, expresó. Al ser consultado sobre si desde la coalición le pedirían defender el 75% de los artículos que votó, respondió que no.

“Es una necesidad moral de todos nosotros defender esta ley. Representa todos los motivos por los cuales votaron a la coalición multicolor”, expresó al comienzo del acto la anfitriona Pérez Bonavita. La oposición, prosiguió, “busca volver atrás” con la derogación de los artículos.

Daniel Peña, Álvaro Viviano, Silvana Pérez Bonavita y Felipe Schipani tras el acto por el no a la derogación de la LUC, el sábado 23 de octubre en Carrasco. Foto: Mauricio Zina

La diputada apuntó a favor de los incisos referidos a seguridad que intentan eliminarse. Allí señaló que durante las gestiones del FA la Policía “tenía poco respaldo”. Señaló récords de gestión, una “pésima” administración de la cual la mayoría de los años estuvo al frente el hoy senador Eduardo Bonomi. “El delincuente tenía más derechos que el policía, eso lo venimos a cambiar. Hoy estamos para defender nuestros derechos, y la mejor manera de defenderla [la ley] es explicándola”, aseguró, porque a su entender ha habido “campaña de desinformación” por parte de la oposición, que “trata de ignorante al ciudadano”.

Leé más sobre esto: Referéndum sobre la LUC: partidos de la coalición de gobierno iniciaron campañas por separado y crearán comisión para unificar criterios

Por su parte, Peña aseguró que ahora “hay que empezar a militar nuevamente” en defensa del programa de gobierno de Luis Lacalle Pou: “votamos por un cambio de gobierno, cambiar la realidad de la gente y eso hay que defenderlo. Volvemos a trabajar por la libertad de los uruguayos, por sentirnos libres, defender en las urnas lo que es, el cambio de la realidad de la gente”.

Agregó que “por la libertad hace muchos años cambiamos votando No”, en alusión a la propuesta de la dictadura que fue rechazada por la ciudadanía. “Ahora vamos a votar No, no queremos volver atrás, no queremos que se restrinja la libertad de la gente, porque sin seguridad, no hay libertad”, aseguró.

Dijo que la LUC es “popular” porque respalda a los policías y defiende a los trabajadores. En esa misma línea, remarcó que en la ley se consagró como delito a todos aquellos que agredan a trabajadores de la salud, educación, transporte. Recordó que hace un mes, por esta ley, “se logró contener por primera vez a alguien que agredió a un trabajador del transporte. ¡Vaya si eso es defender al trabajador!”, y recogió fuertes aplausos. Además, se refirió a la defensa de la libertad financiera y apuntó contra AEBU por estar a favor de la anterior ley de inclusión financiera. “Defendemos el bolsillo de los uruguayos porque apostamos a la libertad financiera”, dijo.

Por su lado, Schipani señaló que la LUC “ya no es una promesa, algo que va ocurrir, es algo que ya rige hace 15 meses, y nada de lo que se dijo que iba a ocurrir ha ocurrido”. “No hemos visto los feroces abusos policiales, el gatillo fácil, el desastre de la educación, de la mercantilización… Los números no mienten, hubo una baja drástica en delitos, y eso obedece a las medidas de la LUC”, añadió, y remarcó que desde el Sindicato de Funcionarios Policiales, afiliado al PIT-CNT, se respaldan: “el FA y el PIT-CNT hacen oídos sordos”.

En ese sentido, responsabilizó a Bonomi por el aumento de rapiñas y homicidios durante las gestiones frentistas. “En estos 15 años aumentaron los delitos mucho más. A partir de que asumió este gobierno, bajaron los delitos. Que no nos hablen de pandemia porque pese a pedir la cuarentena obligatoria, dimos movilidad”, espetó.

Leé más sobre esto: 20% de los colorados votaría contra la LUC en referéndum, según Radar

A su vez, indicó que “lo que se juega” en el país con el referéndum “excede a una norma legal”, sino a los “cambios que la ciudadanía eligió en 2019”. “Aquí se juegan modelos de país, si queremos volver a la gestión de Bonomi y a la educación de Fenapes [Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria] deroguemos la LUC, y si no es así hay que mantenerla”.

Acto por el no a la derogación de la LUC en el barrio Carrasco. Foto: Mauricio Zina

Para el colorado, en materia educativa durante las gestiones del FA “hubo un descalabro”. En ese marco, se refirió a las pruebas PISA, comparando los resultados de 2003, “saliendo de una crisis, mientras otros pedían el default”, con las de 2018. Para Schipani, los resultados de principio de década eran “mejores” a los últimos.

En cuanto al cambio de la gobernanza en la educación, en donde los subsistemas pasan de ser desconcentrados a direcciones originales, Schipani señaló que esas modificaciones se dieron porque “no había coordinación, no había armonía en el funcionamiento de la educación. Era un modelo ineficiente. Ahora, los sistemas educativos se discuten y resuelven en el Codicen [Consejo Directivo Central]. Esto es fundamental, en la reforma de la educación se nos va la vida”.

Leé más sobre esto: Gobierno advierte que reinstalación de consejos con participación docente en subsistemas de la ANEP pondrá en riesgo la reforma educativa

“Los reductos más conservadores están en los sindicatos de la enseñanza y el efecto positivo que generó esto es que la conducción de la educación la tomaron las autoridades legítimas, electas por el Parlamento. Los sindicatos representan trabajadores, el cogobierno en la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública] ha llevado a abusos como los que vimos en la comisión investigadora que indaga en las faltas de Fenapes”, acusó, y agregó que ese sindicato “busca el poder para tener sus privilegios”.

“Derogar la LUC es que Fenapes vuelva a los consejos, vuelva a la educación. Es asqueante la justificación de las faltas. Además del daño económico con la anuencia de las autoridades de la época; derogar la LUC es meterle un misil a la banda de flotación de la reforma educativa, tengámoslo claro”. Y los aplausos, nuevamente, abundaron.

Además, comentó que la ley “consagra un derecho que ha sido una reivindicación histórica del cuerpo docente, que es que sus carreras tengan el carácter universitario”. El Consejo Consultivo no vinculante, bajo las órdenes del Ministerio de Educación y Cultura, es cuestionado duramente por los docentes y futuros profesores.

Asimismo, acusó al FA y a las organizaciones sociales “quieren derogar la laicidad en la educación” porque “no les interesa la ecuanimidad, la pluralidad, quieren usar la educación como una polea de transmisión ideológica”.

Posada, representante independiente, indicó que cuando comenzó a discutirse si juntar firmas o no para un referéndum a instancias de Federación Ancap, ese sindicato acusó al gobierno de ser “neoliberal y antipopular”. “La LUC si algo hace a lo que es la relación entre trabajadores, es ratificar lo que establece la OIT [Organización Internacional del Trabajo]”.

No obstante, dijo, “este gobierno no tiene nada de autoritario”. “Si hubiese habido cuarentena obligatoria esto sería una tierra arrasada. Tampoco puede ser tildado de neoliberal, porque construimos a partir de la colaboración que hicieron otros gobiernos, también los del FA. Estamos lejos de querer tratar de dar una marcha atrás al estado de bienestar. Por el contrario, se reafirma y se utilizan dineros públicos de la mejor manera para obtener mejores resultados. Tampoco se puede tildar a este gobierno como antipopular, porque lo primero que tuvo es tener sensibilidad para dar respuesta a la gente”, indicó, y aseguró: “las razones por las cuales está planteado este referéndum no tiene nada que ver con los 135 artículos, se está planteando un referéndum contra el gobierno porque no aceptaron que perdieron las elecciones”.

El diputado expresó que el FA “está en graves problemas porque carece de liderazgos”, tras la muerte del expresidente Tabaré Vázquez, la salida del Senado del exmandatario José Mujica y por el estado de salud del exministro de Economía, Danilo Astori, que lo obligó a no ir a la cámara alta por el momento. “Es una realidad que le cuesta. Es tratar de distraer la atención de lo que les pasa [internamente]”.

El nacionalista Viviano expresó que el acto “refleja la unión de la coalición de lo que es suyo, es una ley propia, fiel de lo que es la coalición de gobierno”. Afirmó que la coalición está “vivita y coleando” pese a que “varios dirigentes dijeran que a los dos años ya no iba a existir”. “Acá está firme caminando hacia adelante, vamos a defender lo nuestro”, estableció.

En ese misma línea, el blanco sostuvo que “tenemos que desmontar las mentiras” que la oposición “da en su defensa de derogar estos artículos”. Con el mismo planteo que realizó Posada, Viviano dijo que la izquierda “tiene un grave problema de brújula” y que les “preocupa” que el gobierno mandatado por Lacalle Pou tenga un “altísimo respaldo popular”: “eso los pone en un brete; tenemos que caminar derechos defendiendo la ley porque va a dar estabilidad”. Lisa y llanamente, consideró, el FA quiere “ponerles un palo en la rueda al gobierno” al tratar de derogar parte de la ley que tiene unos 476 artículos.

La campaña por el Sí Este sábado estaba previsto el acto de lanzamiento de la campaña por el Sí, en el Velódromo Municipal, con varios espectáculos musicales y la lectura de una proclama a cargo de Majo Hernández y Yamandú Cardozo. Por el estado de la cancha y el clima, el acto se pasó para este domingo a partir de las 16.00.

.