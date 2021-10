El lunes 18 el Frente Amplio (FA) de Paysandú proclamó a sus dos candidatos para la elección de la presidencia departamental, el 5 de diciembre. Con 4/5 de votos, el Plenario respaldó a los candidatos Gabriela Fallini, de 27 años, estudiante de Ciencias Sociales, y Martín Villalba, de 39 años, comerciante.

El actual presidente del FA, Álvaro Guigou, cree que “el proceso de referéndum por la derogación de los 135 artículos de la LUC (ley de urgente consideración) puede servir para movilizar la elección”. Recordó que en la instancia de 2016 votaron 3.000 sanduceros.

Villalba: “Se necesita una voz firme”

Con los apoyos de la Vertiente Artiguista, la 5005, PST, Izquierda en Marcha, Liga Federal, 1303, MAS y el comité zona industrial, Martín Villalba será el otro candidato a presidir el FA.

En diálogo con la diaria, comentó que “tenemos que tener opciones a la hora de elegir a un compañero o compañera que conduzca y los represente. Yo no veo esta instancia como competencia. La campaña tiene que ser unitaria, mostrando las diferentes visiones que podemos llegar a tener de una conducción del FA”.

Agregó que “el FA tiene varias concepciones ideológicas que se traducen en una concepción unitaria y tenemos que conducir, para que los frenteamplistas lo tengan en cuenta, para que alguno de nosotros los conduzca o represente. Yo no voy a dejar de ser frenteamplista el 6 de diciembre, en el lugar que me toque voy a seguir siendo militante frenteamplista”.

Entiende que es necesario “tener instancias luego de la elección para armar equipo que sea de conducción, que sea representativo”.

Recordó que el FA “es la fuerza política más votada del país, los uruguayos esta vez no nos confiaron la conducción y en la interna se generaron las heridas de una pérdida de una batalla. Como sucede siempre, luego hubo un proceso de autocrítica que para algunos compañeros está laudado y para otros no. En el Congreso laudamos eso, es el partido más grande y hay que recomponer, contra un gobierno opresor, concentrador, que va por recortar derechos y políticas públicas”.

Cree que no hay mucho más tiempo para la autocrítica porque “no te da mucho tiempo cuando inmediatamente tenés que ubicarte en rol de oposición, y dar el combate para que un gobierno neoliberal no deje gente en la calle como está sucediendo”.

Villalba participó en la anterior administración departamental conducida por Guillermo Caraballo. Al respecto dijo que “fue una experiencia el gobierno anterior que me sirvió para aprender mucho, estuve en diferentes lugares. Me tocó estar en el Plan de la Costa, también participar en el proceso de certificación de las playas. Después me tocó ir al centro termal Guaviyú. Teníamos un montón de desafíos ahí y fuimos construyendo un buen clima con los vecinos, con los trabajadores, delegando tareas, integrándonos a la comunidad”. Aclara que no se continuó ese proceso.

Luego estuvo en la coordinación de ambos centros termales, y después “vine a la subdirección de Servicios”, una de las direcciones más grandes de la Intendencia.

Sobre su experiencia manifestó que “conocí la institucionalidad de primera mano, cómo se trabaja, con la complejidad que eso tiene, estando en el escarnio público cuando te critican y aprender a manejar esa situación”.

Admitió su cercanía con el exintendente Guillermo Caraballo “porque integramos la gestión y también la tengo con otros compañeros que no integraron la gestión”.

Sobre su propuesta dijo que “es representativa, sólida, laudada, trabajada desde el punto de vista de lo programático, que tiene flexibilidad a la hora de recibir más aportes. Si deciden que seamos candidatos vamos a contar nuestra propuesta a la hora de conducir el FA, hay dos grandes líneas, una es la parte financiera, que es un gran desafío. También es una organización política, hay que hacer un trabajo político con todos los organismos de conducción, con el colectivo. Con trabajo en unidad para que todos los frenteamplistas se sientan representados. Quizás no estando en el gobierno sea la oportunidad de trabajar hacia adentro, de cómo llegamos al interior, que se sientan representados, que su voz sea escuchada en la orgánica, eso viene dado por la participación, por la apertura”.

Aseveró que “se necesita una voz firme ante actores de derecha del departamento y un FA presente, atento, en movimiento, activo. Son desafíos bien interesantes de llevar a cabo”.

Gabriela Fallini. Foto: Mauro Goldman

Fallini: “Reorganizar el FA”

Con 27 años, Gabriela Fallini emerge como una de las figuras que renueva el Frente Amplio departamental. Es conocida por su trabajo social, en la juventud del FA, en la coordinadora de ollas populares y actualmente en el colectivo El Menjunje. Cuenta con los apoyos sectoriales del Partido Socialista (PS), el Movimiento de Participación Popular (MPP) y del Partido Comunista (PCU), entre otros.

En el documento en el que se la propone, el Comité Vanguardia Frenteamplista sostiene que con esta propuesta se plasma “la renovación, la participación joven y la representación de la mujer. Militante de la JFA (Juventud Frenteamplista), integra la dirección de su Comité de Base, y es delegada al próximo Congreso por su comité. Asimismo, ha participado en Comisiones centrales del FA, desempeñándose actualmente en la de Comunicación”.

Con la particularidad de no recordar vivir en gobiernos que no sean del FA, por su corta edad, Fallini no tenía en sus planes ser candidata.

“Soy joven, soy mujer, que en el interior el FA se ponga el desafío de llevar a alguien con esas cualidades es desafiante. No es lo normal. Estoy sorprendidísima. Lo pensé bastante, es un gran desafío. Yo soy consciente de que estoy en crecimiento y que me falta muchísimo. Una de las condiciones es rodearme de un equipo que me acompañe, no sólo en lo electoral sino que si me toca ganar y asumir, que la gente esté dispuesta a llenar el Frente Amplio, a llenar los comités de base, es la única manera de que marche”, dijo a la diaria.

En cuanto al contenido de su propuesta, expresó que espera “construir junto a quienes me apoyen, siento que la gente que me acompaña tiene la misma visión. Por un lado queremos reivindicar los espacios de los jóvenes y de las mujeres. Se habla tanto de la renovación que es necesario bajarla a tierra con una candidatura”.

La urgencia “es la anulación de los 135 artículos de la LUC. Es un desafío para el Frente Amplio y allí tiene que estar toda nuestra fuerza. En paralelo debemos reorganizar el FA, llenar los comités de base, llenar las comisiones. Esos son los primeros acuerdos que hemos hecho”.

Fallini es estudiante de Ciencias Sociales y además tiene actividades sociales en ollas populares y merenderos. “Son cosas que me han salido naturalmente. Los partidos políticos son la herramienta para hacer realidad las cosas. Yo siempre digo, los movimientos sociales empiezan las luchas pero después se cocina en el Parlamento. Por ello los partidos políticos tienen un rol fundamental en ese lugar. Es todo por la gente y con la gente”.

Como autocrítica aseveró que “el FA se alejó muchísimo de las organizaciones y de los movimientos sociales. También siento que muchas veces le faltó humildad, decir que les dimos el aborto, el matrimonio igualitario, les dimos, les dimos. Y en realidad realizaron los pedidos de los movimientos sociales que se organizaron para que se discutieran esas cosas y efectivamente llegar. Y cuando nos alejamos y fuimos tan egoístas creo que generamos un distanciamiento que hay que sanar”.

Asimismo indicó que “hay una concepción de la realidad que la veías desde tu lugar de confort o de privilegio y cuando te chocás con la realidad, no es lo que aprendiste en la facultad o lo que leíste en Facebook. La gente tiene algo que sólo lo vas a ver si te ponés a hablar. Ahí es donde está el distanciamiento”.

Fallini tenía diez años cuando ganó el FA por primera vez. “Yo he vivido casi toda mi vida en gobiernos del FA. Me acuerdo de mi infancia, de la crisis, yo iba a una escuela de contexto crítico. Yo vivo cerca del Parque Municipal (zona sur). Fui a la misma escuela toda mi vida, mi madre es maestra de la escuela de barrio. Me acuerdo de la crisis. Y ahora estoy redescubriendo lo que es la derecha. En aquel momento tuve la sensación de que el FA venía a cambiarlo todo, me acuerdo clarito de estar en la plaza con mi familia cuando ganó el FA”.