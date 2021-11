Una semana antes del 5 de diciembre, ya se puede afirmar que cuatro mujeres serán electas presidentas de departamentales del Frente Amplio (FA). Pero pueden ser más. Es que en Rocha y San José hay candidaturas únicas, y son de mujeres, y en Montevideo y Soriano, si bien hay competencia, esta es sólo entre candidatas. Pero el panorama puede ser aún más prometedor en el camino hacia la paridad, porque de las 48 candidaturas habilitadas en los 19 departamentos, 28 son de mujeres (58,33%), o sea, son mayoría por ocho. Tan sólo en Cerro Largo y Florida, donde hay candidatos únicos y son hombres, no habrá posibilidad de que una mujer pueda ser electa para dirigir la departamental. En cuatro ya está asegurado eso, y en los restantes 13 departamentos hay candidatas en todos, por lo que podría haber un máximo de 17 departamentales dirigidas por mujeres.

Por otro lado, además, si se repasan las edades de las candidatas y candidatos, se puede concluir que hay una numerosa presencia de personas menores de 50 años, sobre todo entre las mujeres. De las 28 candidatas, 14 (50%) tienen menos de esa edad, entre ellas hay ocho menores de 40, y entre estas, hay una de 30 y una de 27.

En tanto, entre los candidatos, si bien las edades son más altas, hay ocho candidatos menores de 50 (40%), de los cuales hay tres menores de 40.

Para el sociólogo y analista político Agustín Canzani, director de la Fundación Liber Seregni, la cantidad de candidaturas de mujeres tiene que ver con “una tendencia”. “En cualquier tipo de elección y de no elección es un dato. Si después se mantiene, es otra cosa, pero la tendencia va hacia ahí”, agregó, descartando que esta configuración de las candidaturas se trate de un hecho casual. “Ya en la última elección [nacional] no hubo mucha discusión de que la fórmula tuviera una mujer. Ahora, el Plenario Nacional adoptó que hubiera por lo menos una candidatura de mujeres, algo que antes no estaba. Vos ves una tendencia y no creo que eso cambie”, sostuvo.

En cuanto a las edades de las candidatas y candidatos, Canzani dijo que más allá de lo que se pueda ver en esta elección, “en el último congreso ya se notó una mayor presencia de gente más joven”. “Si vos mirabas en el congreso y lo comparabas con los tres últimos, hubo un notorio cambio en ese sentido. No puedo cuantificarlo, pero creo que se han juntado dos fenómenos: una presión, en el buen sentido, de grupos que se movilizan reclamando espacios en la fuerza política, y por otro lado, la apertura cada vez mayor del FA a ese tipo de cambios. Esto no quiere decir que sea todo perfecto”, opinó.

Para Canzani, esta relativa renovación generacional también tiene que ver con que “después de tres períodos de gobierno hay un elenco político que en parte se retira”. “Cuando vos decís que aparecen caras nuevas en un elenco político es que hay otro elenco político que se fue. El cierre de los gobiernos del FA también hizo que alguna gente dijera ‘ya no estoy para estas cosas’, y ahí hay espacio disponible. Hay gente de cierta edad que dijo ‘yo cierro acá, este es el cierre de mi carrera [política]’”.

Consultado sobre si la presencia de algunas candidaturas únicas en ciertos departamentos tiene que ver con la búsqueda de consensos y el fortalecimiento de una unidad que estaba en cuestión, Canzani dijo que “cuando se encontraron candidatos consensuales siempre fue por ese lado”. “El problema es cuando no las encontrás [a las candidaturas consensuadas] y ahí hay disputa. Eso existe, es la vida. Pero no es la primera vez que tenemos candidaturas únicas en algunos departamentos ni la primera vez que hay presidentas mujeres en las departamentales. En este caso aparecen candidaturas comunes, y el FA valora mucho eso, primero por tradición y por espíritu, y segundo porque la situación actual evita la disputa interna. No afirmaría que necesariamente esto va a generar un clima político distinto. Es una situación que tiene que ver con lo que está pasando ahora. Por otro lado, no creo que el FA gane si no hay competencia interna, el problema es cuando se generan competencias que no son buenas”, expresó el sociólogo.

Una “conquista” resultado de una “discusión permanente”

Por su parte, para la politóloga y militante feminista Patricia González Viñoly, este escenario es el resultado de “una batalla, una discusión” que redundó en “una conquista”. “Hubo una definición del Plenario Nacional de que las candidaturas tenían que ser diversas. Eso es una conquista del proceso que venimos dando cuando decimos que en las candidaturas tiene que haber mujeres, que faltan mujeres, que necesitamos avanzar hacia la paridad. Ese proceso no se ve tanto en el afuera, pero en el adentro es una discusión permanente”, sostuvo.

González dijo que “cuando se discutieron los estatutos generales de esta elección el tema de la paridad estuvo puesto arriba de la mesa”. “Es un punto de la transformación institucional del FA, que ha llevado mucho tiempo, que ha pasado por declarar lo del Frente antipatriarcal, lo de la definición de la paridad en las listas, y que viene evolucionando, o sea la institucionalidad se transforma. Es una buena noticia y es incidente dentro del resultado total”.

Pero, además, para la politóloga, “hay un reconocimiento de las tareas de las mujeres”. En las discusiones que se dieron en la interna del FA, González recuerda el argumento de que “los varones hacen una cosa, y las mujeres hacen otra”, “las compañeras son las que estamos haciendo el acta, las que siempre hacemos los chorizos”, “ese rol de las compañeras visto por los compañeros, que si mirás en el FA de los 70, 80, 90, principios de los 2000, eso estaba fuera de discusión. Para esta generación de mujeres, eso no es así. Para este FA, hay un reposicionamiento y un replanteo de que más allá de que las compañeras podemos hacer muchas cosas, también opinamos políticamente y tenemos posiciones. Hay un reconocimiento”.

González ve también que en el caso de las candidaturas de mujeres, en particular en las candidaturas únicas, como en San José y Rocha, hay una reconocimiento “de la capacidad de articular” de las candidatas y de “la necesidad de articular en este momento histórico”.

“En las mesas departamentales tenés a los sectores y a las bases sentadas ahí, y el desafío de los presidentes y las presidentas es articular. Tenés que lograr síntesis que te permitan avanzar. Y creo que hay una visión, incluso de los compañeros, porque lo he escuchado bastante, de que las compañeras tienen mucha capacidad para articular. Se ve menos la confrontación en las compañeras y se las ve más articuladoras. No digo que todas las mujeres sean articuladoras per se, pero sí que hay un destaque de una forma de hacer política que no necesariamente a lo largo del tiempo estuvo valorada. El valor del liderazgo es alguien que impone, que trata de ganar las discusiones. Pero estamos en un momento en que la necesidad es poder interpretar los problemas y hacer una síntesis que te permita la acción. Eso es un cambio”, opinó.

Para González, en este fenómeno hay tres dimensiones de análisis: “Es cierto que hay más oferta y más mujeres dispuestas, y el planteo de la paridad también aumenta la demanda, se necesita poner mujeres”, pero ese aumento de la oferta y la demanda es acompañado por una reconfiguración institucional, por las normas de funcionamiento. “Lo tercero es la cultura política, que es lo más difícil de cambiar, pero también inciden los factores externos, como los feminismos que están por afuera del FA”. “La crítica permanente de que son todos varones, son todos varones en la cocina [política], al punto de que los varones tienen que reconocer eso y tienen la necesidad de salir a decir ‘necesitamos más mujeres’. Hay una reinterpretación que viene desde el afuera que interpela y que te hace preguntar cómo te manejás en el adentro”.

Finalmente, González considera que en parte la relativa renovación generacional también tiene que ver con la cantidad de candidaturas de mujeres. “Los dirigentes varones están desde siempre. Las mujeres de ciertas generaciones no estaban validadas como dirigentas. Incluso no se reconocen como tales y no son reconocidas por las otras. En nuestras generaciones sí hay un cambio significativo, porque hemos asumido un rol. Las que llegamos al FA ya siendo feministas hemos asumido que también podemos conducir, y hay menos mujeres veteranas paradas en ese lugar que mujeres jóvenes. La incorporación del feminismo es parte de la renovación generacional”.

Candidatos y candidatas a las presidencias de las departamentales del Frente Amplio

Se debe tener en cuenta que en varios departamentos hay sectores que dieron libertad de acción a sus militantes para que voten por cualquiera de los candidatos habilitados, o incluso han manifestado apoyo por todos

Artigas

Guillermo Gasteasoro Nallen (43 años), enfermero, integra Asamblea Uruguay (AU), edil suplente en 2005-2010 y titular actualmente. Fue subdirector de Desarrollo Social a cargo de las policlínicas y luego responsable de Descentralización, Arquitectura y Obras Urbanas de la Intendencia en 2010-2015. Apoyos: seregnismo, sectores locales de Bella Unión y Participar, Articular, Redoblar (PAR).

Marianela Olivera da Silva (57), abogada dedicada al derecho de familia y civil, independiente, propuesta por el comité de base Bebe Da Silva.

Canelones

Óscar Amigo (47), empleado, integra el Movimiento de Participación Popular (MPP). Actual diputado. Apoyos: Nuevo Espacio (NE), Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), El Abrazo, Rumbo de Izquierda, lista 624, Espacio 1811 y MPP.

Mónica Bueno (44), profesora de Biología con posgrado en Políticas Públicas, integra el Partido Demócrata Cristiano (PDC), actual edila suplente por la lista 939. Apoyos: Convocatoria Seregnista Progresista de Canelones (PDC, Marea Frenteamplista, Magnolia e Independientes de Fuerza Renovadora).

Amalia Fiermari (42), trabaja en la Dirección General de Cultura de la Intendencia en el Espacio Cultural Chalet Rovira de Barros Blancos, integrante de la dirección de Adeom Canelones. Presentada por las bases del departamento. Apoyos: Corriente de Izquierda (CI), Espacio 18 de Mayo, Rumbo Socialista Canario y bases.

Susana Muñiz (56), médica y profesora de Biología, integra el Partido Comunista de Uruguay (PCU), fue ministra de Salud Pública en 2013-2015, presidenta de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en 2015-2018, actual edila y diputada suplente. Apoyos: PCU, Encuentro 18 de Agosto, la Amplia (42020), Corriente Frenteamplista Canaria, Movimiento Soledad Barrett, Partido Socialista (PS), lista 5005, Partido Obrero Revolucionario (POR), Liga Federal (LF), Casa Grande (CG), Congreso Frenteamplista (lista 6009), y las listas 1813, 711, 2040 y 8703.

Cerro Largo

José Daniel Aquino Domínguez (62), escribano público jubilado, integra el PS, edil en 2000-2010 y 2015-2020, diputado suplente en 2010-2015 y en la actualidad. Fue presidente de la Departamental en períodos anteriores. Candidatura impulsada por el MPP y aprobada por unanimidad en el Plenario departamental.

Colonia

Marcelo Dalmas Elms (63), chofer de ómnibus, independiente. Propuesto por Comité de Base Gustavo Lima (barrio El General). Apoyos: De Frente, Agrupación Departamental Cambio 2000, listas 5005 y 998001 (99000+8001+1303), Izquierda en Marcha, Movimiento Alternativa Socialista (MAS) y Agrupación Departamental Nibia Sabalsagaray.

Miriam Dos Santos Gerez (36), enfermera y técnica en Recursos Humanos. Presidenta de Adeom Colonia en 2019-2020. Integra CG. Apoyos: El Abrazo, PAR, Espacio 567 y CG.

Rodolfo Montaña (53), empleado de una estación de servicio en Colonia Valdense, integra el PCU. Fue presidente del comité de base Nibia Sabalsagaray. Apoyos: PCU e independientes.

Analía Vila (40), chef, integra el PS. Edil suplente en 2005-2010 y actualmente. Apoyos: MPP, PDC, Alianza Progresista (AP), Banderas de Liber, Progresistas Independientes, Marea Frenteamplista, AU y PS.

Leé más sobre esto: Plenario del FA de Colonia aprobará cuatro candidaturas a presidente de la Mesa Departamental

Durazno

Raúl Licandro (56), empleado en el BROU, integra el grupo departamental Izquierda Unida (IU), que fundó en el 2000. Es vicepresidente de la departamental del Frente Amplio (FA) y fue edil en 2015-2020. Apoyos: CG, LF, PVP, MAS, CI e IU.

Magdalena Recoba (58), veterinaria, independiente y militante en las bases. Fue vicepresidenta y presidenta del FA de Durazno, también directora departamental del Mides en 2005-2020 y candidata a intendenta en 2020. Apoyos: AP, AU, PS y MPP.

Flores

Luciana Irizabal Álvarez (38), licenciada en Enfermería, especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria, integra Nueva Generación al Frente de Flores (lista 810). Adjunta a la dirección de RAP-ASSE Flores 2015-21.

Nelson Sena (68), carpintero de ribera (de embarcaciones) y productor rural. Fue secretario de la Junta Electoral. Integra la lista departamental 971. Apoyos: Vertiente Artiguista (VA), Asamblea, Plataforma, Compromiso Frenteamplista y PVP.

Florida

Richard Tessier (62), médico de Medicina Familiar y Comunitaria. Junto con su pareja fueron fundadores de la Sociedad de Medicina Rural del Uruguay, subdirector del Hospital de Florida en 2005-2010 y director hasta 2019. Integra AP. Candidato único apoyado por unanimidad del Plenario Departamental.

Lavalleja

Hebert Clavijo Quirque (71), camionero, independiente. Fue diputado en 2005-2010 por el MPP y senador suplente en 2010-2015 por la CAP-L. Propuesto por las bases y con apoyo del PCU y Congreso Frenteamplista.

Rossana Jaimés (47), comerciante y estudiante de Psicología, integra el MPP. Secretaria de la Junta Electoral de Lavalleja en 2014-2019 y actualmente. Apoyos: PAR, PS, VA, MAS y MPP.

Lucía Moreira (30), profesora de Comunicación Visual y Dibujo, integra AU. Es edila suplente por AU, integra comisiones de comunicación del FA y de AU. Apoyos: Marcha Frenteamplista, Fuerza Renovadora, AP, PVP, CG, CI y AU.

Maldonado

Silvana Amoroso (64), médica. Fue directora del Hospital de Maldonado en 2005-2010. Apoyos: AU, MPP, Amanecer Frenteamplista, Banderas de Liber, Baluarte Progresista, Espacio 1946 (que lidera la exintendenta Susana Hernández), Ir-El abrazo, Movimiento Pocho Larrosa, PAR y Somos Maldonado de Frente.

Liliana Capece (36), técnica en Psicoexpresión y docente de Derecho y Ciencias Políticas. Fundadora de la Casa de la Mujer Maldonado y edila en 2010-2015. Su candidatura la propuso el Comité 4047 Patria Nueva. Apoyo sectorial: CG.

Enrique Javier González Acuña (48), trabajador de la planta 10 de Conaprole (San Carlos), integrante del PS. Fue subdirector de Recursos Humanos de la Intendencia en 2010-2013 y candidato a alcalde de San Carlos en 2015. Apoyos: 711, NE, Fuerza Social Frenteamplista, PVP y PS.

Gustavo Salaberry (55), maestro en escuela de La Barra. Fue director de Desarrollo e Integración Social de la Intendencia en 2005-2010 y secretario general de comuna en 2010-2015. También fue secretario de la Presidencia del Consejo Directivo Central de la ANEP en 2015-2020. Apoyos: Espacio 738, Convergencia Progresista, Responder, Nueva Fuerza Progresista y el PDC.

Gerardo Viñales (49), profesor de Educación Física. Fue candidato a la Intendencia de Maldonado (IDM) en 2020 por la Liga Federal Frenteamplista. Lidera Cabildo 1813 desde que Darío Pérez dejó ese rol. Fue director de Deportes de la IDM (2010-2015) y director de Deportes y Juventud en el Municipio de San Carlos en 2015-2020.

Leé más sobre esto: Frente Amplio de Maldonado nombró a los cinco candidatos para la presidencia departamental

Montevideo

Gabriela Iribarren (56), actriz, docente, directora teatral y directora del Instituto de Actuación de Montevideo. Integra el PVP. Fue dirigente de la Sociedad Uruguaya de Actores/as. Apoyos: PS, PVP, Espacio 567, CG, listas 6009, 5005, 711 y frenteamplistas independientes.

Graciela Villar (64). Fue dirigente de la Federación Uruguaya de la Salud y edila en 2010-2018. Candidata a la vicepresidencia de la República en 2019, en fórmula con Daniel Martínez. Apoyos: Convocatoria Seregnistas Progresistas (Plataforma, Frente Río Negro, Magnolia, AU, Claveles Rojos, Izquierda Cristiana, Fuerza Renovadora, Movimiento Humanista), MPP, NE, PCU y VA.

Paysandú

Gabriela Fallini (27), estudiante de Ciencias Sociales. Conocida por su trabajo social en la juventud del FA, en la coordinadora de ollas populares y actualmente en el colectivo El Menjunje. Apoyos: PS, MPP y PCU, entre otros.

Martín Villalba (39), comerciante. Apoyos: VA, 5005, Partido Socialista de los Trabajadores, Izquierda en Marcha, LF, lista 1303, MAS.

Leé más sobre esto: En Paysandú el FA elegirá la presidencia entre dos candidatos menores de 40 años

Río Negro

Graciela di Pascua (50), funcionaria de la Corte Electoral, integra el PCU. Es vicepresidenta de la Departamental del FA, edila suplente por la lista 1001 y presidenta del comité de base Vladimir Roslik de Fray Bentos.

Óscar Terzaghi (68), ingeniero agrónomo, integra la VA. Fue intendente del departamento en 2015-2020, edil en 1994-1999 y presidente de la Departamental en 2000-2003. Apoyos: PS, VA y Frente Río Negro (AU, 99000, PDC y 2 listas locales).

Rivera

Juan Luis Iriondo Roballo (48), constructor, es el referente departamental de AU desde hace 12 años. Apoyos: Acuerdo Seregnista Progresista (excepto AP).

Marisa Beatriz Sánchez Huertas (65), administradora de empresas, participa del Espacio 2001, integró la Junta Electoral departamental en 2009 y 2014, fue secretaria de Finanzas del FA Rivera en 2012 y diputada suplente en 2014. Propuesta por el comité de base Pepe Royol y apoyada por NE, Izquierda en Marcha, LF y PCU.

Hugo Santos (63), analista en Administración y Contabilidad, jubilado de la DGI. Integra la VA. Edil suplente en 2000-2005, candidato a diputado en 2004, secretario del senador Mariano Arana en 2008-2010. Apoyos: Participación-Acción-Integración Social, PS, MPP, AP, MAS, CG, 5005 y VA.

Adriana Soledad Tavares Sequeira (52), maestra en Educación Primaria y en INAU. Pertenece a la lista 711. Edila en 2015-2019, integrante de la Junta Electoral. Propuesta por grupo de mujeres frenteamplistas orgánicas.

Rocha

Flavia Coelho Lima (51), abogada, docente. Integra el PS. Fue intendenta departamental desde febrero de 2020 cuando Aníbal Pereyra renunció para hacer campaña electoral, pero ya había asumido otras veces en ocasiones anteriores. Candidata única apoyada por las bases y todos los sectores.

Salto

Luis Alonso (31), informático y estudiante de Trabajo Social. Integra el PS y el equipo del diputado Álvaro Lima. Apoyos: PCU, Reafirmación Frenteamplista (2316), Espacio Seregnista (319), LF y agrupaciones departamentales (No Te Rindas, Grito de Asencio, Víctor Lima, Baluarte Progresista, Agrupación 2603, listas 585, 1070, 1916 y PS).

Mijail Pastorino (39), técnico en Producción Animal, integrante del MPP. Fue director departamental del MGAP en Salto en 2014-2020. Apoyos: Agrupación Arerunguá, Rumbo de Izquierda, Frente Izquierda de Liberación, AU, AP, VA, 5005, lista 888, Banderas de Liber, 711 y MPP.

Ingrid Urroz (68), docente, integra el PVP. Actual suplente del intendente Andrés Lima. Apoyos: lista 813, comités de base Lili Lerena y Ceibal Este, independientes y PVP.

San José

Marcela Barrios (43), socióloga con una maestría en Sociología, funcionaria del MTSS. Integrante de Ir. Participó del grupo coordinador que dirigió la Departamental desde 2019-2020. Fue proclamada candidata única por unanimidad.

Soriano

Diana Centurión (63), peluquera, educadora de Curso de Belleza en UTU, integra el MPP. Apoyos: PS, comité de base Cassinoni Nieto y MPP.

María José Huelmo (41), supervisora de ventas de Antel Mercedes, militante de Sutel. Integra el PCU. Apoyos: comité de base Eugenio Aguilar y PCU.

Marcela Parao (35), trabaja en Secundaria, oriunda del barrio Palo Alto de Mercedes. Integra el comité Bernardo Barreto Lavalleja y la brigada Luisa Cuesta.

Tacuarembó

Romina Padilla Duarte (32), abogada, militante independiente. Apoyo: LF (lista 1813) e independientes.

Elbio Cholo Píriz (53), contador público, militante independiente. Fue vicepresidente de la Departamental en 2019-2021. Apoyos: VA y MPP.

María Isabel Rodríguez (55), profesora de Historia, trabaja en ANEP, integrante del PS. Apoyos: PCU, Convocatoria Seregnista (Fuerza Renovadora, Plataforma y AU) y PS.

Valeria Tambasco (37), trabajadora independiente, militante independiente, presidenta del comité de base Memoria y Futuro, que impulsó su candidatura.

Treinta y Tres

Jorge Ortuz (57), docente, militante de AU. Fue edil durante diez años y actualmente forma parte de un triunvirato que conduce a la Departamental. Apoyos: AU y lista 40.

Susana Vinay (67), jubilada. Pertenece a CG y ha ocupado diversas responsabilidades en ese grupo desde 2014. Apoyo: CG (lista 311).