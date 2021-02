El intercambio entre Álvaro Perrone y Eduardo Elinger empezó por la cantidad de inasistencias al Parlamento.

Todo comenzó con un tuit del diputado del Partido Colorado (PC) por Maldonado Eduardo Elinger. El viernes de tarde el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió a través de su cuenta oficial de Twitter una entrevista con la doctora Adriana Della Valle, coordinadora del Programa de Cuidados Paliativos, en la que se señalaba que el programa “tiene como objetivo principal que los usuarios de la salud y sus familias conozcan este servicio como derecho”.

El día siguiente Elinger compartió el tuit del MSP y escribió: “Me duele en el alma, pero esto no es así. Basta haber transitado la situación para demostrar que no existen 'Cuidados Paliativos' con un abordaje integral paciente-familia. Ya trabajaremos el tema en el Parlamento. No es por acá que debo hacerlo, pero al ver estas declaraciones”.

Ante esto, el diputado de Cabildo Abierto por Canelones Álvaro Perrone (antes militó en el Partido de la Gente y en el PC) compartió el tuit de Elinger y escribió: “El diputado con mayor cantidad de inasistencias al Parlamento comenzará a trabajar, es una buena noticia”. A partir de allí se dio un ida y vuelta que subió de todo e incluyó agravios. Elinger le contestó: “Sos una basura. No fue por inasistencias a Plenario, fue a una comisión donde casualmente se citó en momentos de estar junto a mi padre en situación terminal. Hacés mandados arrastrándote. Te lo explico personalmente, ¡basura!”, insistió.

Según consta en la web del Parlamento, en el primer año que pasó del nuevo período legislativo Elinger fue citado a diez comisiones, asistió a cuatro y faltó a seis con aviso. En tanto, al Plenario de Diputados fue citado 44 veces y faltó a cinco, todas con aviso. Por el otro lado, Perrone fue citado a comisiones 54 veces y no asistió a seis, de las cuales tres fueron con aviso. Al Plenario fue citado 56 veces y faltó a dos con aviso. Perrone retrucó el tuit de Elinger y contestó: “Explíquele a la gente que lo votó. Usted faltó al 60% de las comisiones que fue citado, esa es la realidad. Los insultos salen cuando no hay argumentos”.

En la misma red social Elinger recibió el apoyo de varios legisladores colorados. Por ejemplo, ayer de tarde el diputado Felipe Schipani (Ciudadanos) le comentó: “Arriba, Eduardo, ofende no quien quiere, sino quien puede. Conocemos tu trayectoria de servicio y compromiso”. Mientras que el diputado Conrado Rodríguez (Batllistas) escribió: “Un fuerte abrazo, Eduardo. Sos un trabajador incansable y eso lo sabe todo el mundo, y en especial en tu departamento, donde por algo la inmensa mayoría te aprecia y quiere. Todo nuestro apoyo”.

la diaria se comunicó con Perrone y Elinger, y por diversos motivos ambos prefirieron no hacer declaraciones.