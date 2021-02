Aunque todavía resta tomar una decisión formal en el Plenario del 27 de febrero, el Frente Amplio (FA) se encaminaría a postergar el Congreso y las elecciones internas previstas para marzo y mayo, respectivamente. El aplazamiento o no de estas instancias fue uno de los temas que trató la Mesa Política ayer, aunque todavía no tomó una posición.

El Plenario Nacional será virtual y en el orden del día se tratará la situación política, un informe sobre el funcionamiento del FA en el contexto pandemia y el cronograma previsto para el presente año. El Congreso está fijado para el 26, 27 y 28 de marzo, las elecciones para el 23 de mayo y la asunción de las autoridades para el 1° de junio. Sin embargo, la situación sanitaria por la pandemia es una “dificultad seria” para mantener el cronograma tal cual estaba, reconoció a la diaria Elena Ponte, integrante de la Mesa Política por Asamblea Uruguay.

José Nunes, dirigente del Partido Socialista, contó a la diaria que ayer se estuvo intercambiando en la Mesa Política las distintas miradas que existen con respecto al aplazamiento de las fechas. “Lo que parece haber es bastante claridad en que no es posible realizar el Congreso en la fecha y con las características tradicionales. Allí hay distintas apreciaciones: si se puede hacer el Congreso de otra manera o no, que parecería que no se puede hacer de otra manera en los plazos establecidos. Si se mantiene el orden del debate, primero el Congreso y después las elecciones. Si se mantiene el cronograma y eso cómo impacta en la movilización por la recolección de firmas de la ley de urgente consideración”, agregó.

En la próxima reunión de la Mesa Política se elaborará una propuesta para que trate la fuerza política en el próximo Plenario.

El futuro próximo: la conducción del FA

El actual presidente del FA, Javier Miranda, ha dicho a la interna de la coalición de izquierda que no continuará más allá de la fecha que culmina su mandato. De hecho, entrevistado por la diaria este jueves, recalcó que se atenía al cronograma ya establecido “porque esa es la decisión de la fuerza política. No desconozco que hay personas, sectores, actores que están proponiendo que sería más adecuado revisar ese cronograma. Hoy no hay decisión de cambio de cronograma, y a eso me atengo”.

Esto abre varias posibilidades sobre la futura conducción del FA, pero todavía la discusión está “verde”, dijeron las fuentes consultadas.

La senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP) Lucía Topolansky sostuvo el 5 de febrero a radio Sarandí que tras el cese del mandato de Miranda, la coalición de izquierda va a tener que tomar una resolución. “No va a ser la primera vez que el FA tenga una presidencia provisoria, eso ya ocurrió. Puede ser colectiva, no sé si tres o cinco. Puede haber también otras soluciones, pero de todo eso estamos hablando”, sostuvo. En 1996, tras la renuncia del general Liber Seregni a la presidencia del FA, un secretariado provisorio asumió el mando de la fuerza política. Al año siguiente, en setiembre de 1997, cuando Tabaré Vázquez renunció a la presidencia, un triunvirato asumió la conducción de la coalición de izquierda por un año. Más recientemente, en 2015, cuando Mónica Xavier dejó el cargo, asumió un triunvirato rotativo hasta que se hicieron elecciones.

La senadora del MPP y vicepresidenta del FA, Sandra Lazo, dijo a la diaria que “hoy la posibilidad de cumplir con la realización de un Congreso aparece como remota” y que el futuro de la conducción del FA será “una decisión colectiva”. De todas formas, planteó que “si es un colectivo el que deba tomar la conducción a modo de transición hasta poder llevar adelante la elección o la definición por aclamación en un Congreso de un candidato o candidata de consenso, y eso es lo que decide el FA en el ámbito de esa estructura, que así sea”, apuntó.

Gustavo Olmos, diputado de Marea Frenteamplista, dijo que todas las opciones están arriba de la mesa: tanto que Miranda continúe un tiempo como que haya un mandato colectivo. “Si se posterga el cronograma yo creo que ahí empieza un proceso de discusión más ordenado de cómo seguir, pero hoy está bastante verde el tema”, apuntó.