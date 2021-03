La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) emitió un comunicado este sábado en el que manifiesta su “respaldo a los planteamientos realizados por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, durante la Cumbre de Presidentes realizada el día 26 de marzo de 2021, conmemorando los 30 años del Mercosur”.

Según la CIU, los dichos de Lacalle Pou sobre el bloque regional “reflejan tanto la posición de Uruguay, expresada desde gobiernos anteriores”, como la de la Cámara, expuesta “en reiteradas comunicaciones a las distintas autoridades nacionales”.

Además, “guardan estrecha relación con lo que manifestó hace dos días el Consejo Industrial del Mercosur, mediante una declaración conjunta de los presidentes de las cuatro entidades representativas de la industria del bloque”.

Este viernes el presidente uruguayo fue muy duro con el funcionamiento de la alianza entre países. Dijo que hay que “avanzar en las negociaciones con otros bloques; no estamos conformes, creemos que es muy bueno iniciar diálogos, sentarse a la mesa, pero la suma de situaciones en las que no catalizan estos acuerdos generan frustraciones”, señaló.

Para Lacalle Pou “es el momento de avanzar juntos, obviamente que el Mercosur pesa en el concierto internacional, lo que no puede ser es un lastre”.

Después del discurso del uruguayo, el presidente argentino Alberto Fernández, que en la actualidad ejerce la presidencia protémpore del bloque, dijo: “Quiero quedarme con la expresión de la mayoría, que es la de seguir encontrando mecanismos para avanzar, de consenso y que todos podamos sentirnos hermanos. Si nos hemos convertido en una carga, lo lamento, no queríamos ser una carga para nadie, porque además una carga es algo que hace que a uno lo tiren de un barco y lo más fácil es bajarse del barco si esa carga pesa mucho […] Si somos un lastre que tomen otro barco”.

La actitud del presidente uruguayo fue cuestionada por algunos dirigentes de la oposición. “Es necesario flexibilizar el Mercosur, pero no se puede plantear de manera tan torpe. No es bueno exponerse ni exponer al país, a respuestas de este tipo. Son bastante más sofisticadas las Relaciones Internacionales, difícil poder obtener buenos resultados planteando las cosas así”, opinó en Twitter el ex subsecretario de Economía y Finanzas del anterior gobierno, Pablo Ferreri, que agregó que “una cosa es la necesidad de flexibilizar, y otra es que el Mercosur sea un ‘lastre’”.

“Hay que echar talco y no nafta”, dijo por su parte el senador del Frente Amplio (FA) Oscar Andrade. “Los países no se mudan y buena parte de la agenda de desarrollo es en clave regional”, afirmó, y aseguró que la solución de problemas binacionales requieren “de diálogo y acuerdo. No militemos grietas”.

Por su parte, el diputado Daniel Caggiani también consideró que para Uruguay “el Mercosur no es un lastre. Avancemos hacia uno más sofisticado, capaz de pensar una agenda de desarrollo regional poscovid”.

En cambio, jerarcas de gobierno respaldaron al presidente. Entre otros, el ministro de Desarrollo Social escribió “U-ru-guayo, u-ru-guayo!”. El primero había sido el exsenador del Partido Colorado Pedro Bordaberry, que tuiteó: “Yo, uruguayo”.

