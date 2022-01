En enero del año pasado, usted dijo que esperaban un cambio de 180 grados en la relación con el actual gobierno pero eso que no se dio, que el vínculo con el Ejecutivo es cero, una situación que calificó de rara y no esperada. ¿Se mantiene así?

Sigue igual. Tuvimos una reunión con la ministra de Economía [y Finanzas] que pedimos nosotros, pedimos una reunión con el presidente por el tema de los combustibles pero nos recibió [el secretario de Presidencia] Álvaro Delgado, y después no ha habido más contacto con el Ejecutivo. Seguimos en lo mismo, vaya uno a saber por qué.

¿Es inesperado para ustedes?

Sobre todo porque fuimos convocados por el presidente el 7 de enero de 2020 en su sede, antes de asumir. Le dejamos un listado de temas en los que nos interesaría participar con propuestas y trabajo. Quedó en revisar eso, en manos de Delgado, y nunca más. Nosotros “acordamos” una forma el 7 de enero de 2020, que era decir: en todos estos temas queremos participar y [se nos contestó que] se va a instrumentar algún mecanismo. Si no se instrumentó el mecanismo, uno tampoco va a andar mendigando para ser recibido. De hecho, en la reunión con Delgado, en la que entregamos otro documento por el tema de los combustibles, estaba el ministro de Industria [Energía y Minería]. Quedaron en contestar el documento y hasta ahora no lo hicieron.

Como movimiento, ¿tienen posición tomada sobre el referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC)?

Nosotros vamos a defender los artículos que afectan lo que hemos planteado, básicamente los de inclusión financiera y algunos vinculados a seguridad. No vamos a hacer campaña porque nos parece que no nos corresponde, hay un Poder Ejecutivo que está armando una campaña a favor de la LUC y un conjunto de partidos que trabajan en ello. Esto se transformó más en una campaña electoral de medio tiempo que en una discusión real por los cambios que plantea la LUC. En esto preferimos mantenernos separados.

¿Qué posición tienen respecto de la reforma de la seguridad social y el documento emitido por la mayoría de la comisión de expertos?

Lo hemos estudiado bastante y no nos parece que haya que aumentar la edad de jubilación, sino que hay otras herramientas previas que implican meterse a fondo en los cambios. El BPS tiene serios problemas de gestión, esperamos con nuestro representante ponerlos sobre la mesa y proponer cosas puntuales sobre las que estamos trabajando. Hay mucha duplicación de gasto en el Estado que hay que bajar. Entendemos que hay que trabajar mucho en gestión, y lo otro es que el BPS se basa en un sistema de solidaridad intergeneracional. Si tenemos 400.000 uruguayos en la informalidad es imposible que un sistema así pueda funcionar. Hay que hacer una campaña muy fuerte para que la gente se formalice, y eso va a ayudar en parte a viabilizar el BPS.

En la campaña electoral hubo promesas del presidente como la de no aumentar impuestos y, sin embargo, aumentaron, al igual que los combustibles, y hubo una baja real de los salarios. ¿Cómo impactó eso en los integrantes de Un Solo Uruguay?

Hay una ansiedad por los incumplimientos de campaña. Creo que el movimiento lo que más tiene pendiente son los cambios más estructurales, porque somos conscientes de que si el barril de petróleo salta de 30 a 60 dólares el combustible tiene que subir. Pero hay planteos sobre cosas que no se revisaron, que no cambiaron; mucha gente esperaba cambios más profundos. Esto de entrar a un ministerio y si hay 25 direcciones bajarlas a diez, ser más eficientes en ese sentido y en el gasto estructural, que hoy Uruguay no lo ha cambiado. Y con las promesas de las auditorías muchos quedaron esperando a ver qué pasaba.

En la proclama de Un Solo Uruguay de 2021 dijeron estar convencidos de que “perdimos como país la oportunidad de bajar el presupuesto sin desatender la emergencia social”, que “en definitiva perdimos la oportunidad de empezar en el camino de hacer una seria y profunda reforma del Estado”.

Sí, es así.

Quedan más de dos años de este gobierno. ¿Ven esto ya como perdido?

¿Qué gobierno hace reformas de fondo en los últimos dos años? Hacer reformas fuertes implica bajar la popularidad, y el sistema político acá y en el mundo se basa en juntar votos para las próximas elecciones, por lo tanto, lo que no hacés en los primeros tiempos para que el cimbronazo te permita después levantar no lo vas a hacer al final. Estamos dudosos incluso de que la reforma del BPS salga, porque es un costo político muy alto y ¿quién lo va a pagar? Antes de que asumiera el gobierno, dijimos que no se iban a hacer los cambios y en la reunión con Lacalle Pou de enero de 2020 nos dijeron que ya estábamos criticando cuando no habían asumido. Pero ya ves cómo viene la cosa cuando mirás a quiénes están nombrando. Si pedís descentralización y los que manejan la plata son todos centralistas, es muy difícil que haya un cambio. Con 50 años ya sabés quién es quién. Nos decían que hay que darles tiempo y después cayó la pandemia, pero en la pandemia se definió una ley de urgente consideración, o sea que el gobierno gobernó. No es que por la pandemia se trancó y se dedicó sólo a eso. Para nosotros, parte de los cambios que había que hacer no se hicieron; se perdió la oportunidad y en lo que queda del quinquenio no va a pasar.