El presidente, Luis Lacalle Pou, fue consultado en rueda de prensa durante la Fiesta de la Agricultura sobre las elecciones nacionales en Brasil, que se llevan a cabo este domingo. “No puedo opinar de las elecciones de otros países. Creo que el peor error de un gobierno es meterse en elecciones de otros países”, comenzó.

Para el presidente, independientemente de cuál de los candidatos gane, ya sea Luiz Inácio Lula da Silva o Jair Bolsonaro, Uruguay va “a tratar de que sea un Mercosur integrado y abierto al mundo”. “Si nos seguimos cerrando, todo esto que venimos hablando es imposible de concretar”, planteó.

En ese sentido, se refirió a la postura de Lula, que señaló la necesidad de reformular el vínculo entre el bloque y la Unión Europea. “Quizás hay otros candidatos que sean más aperturistas. Veremos, los resultados los dirimen los brasileños y nosotros los tenemos que aceptar y, en consecuencia, trabajar para tener la mejor relación gane quien gane y lograr nuestros objetivos”, expresó.

Lacalle Pou indicó que la meta de Uruguay en el corto plazo es llevar a cabo el dragado de lagunas para desarrollar un sistema portuario en el este del país. Según el mandatario, eso abarataría los costos de producción y mejoraría la logística en esta zona. “¿Importa si gobierna Lula o gobierna Bolsonaro? No. Yo quiero que gane el canal y que se pueda hacer el puerto”, disparó, y señaló que el puente Mauá de Río Branco-Yaguarón “no aguanta más”.

“Gane quien gane, la disposición de Uruguay es a tener la mejor disposición. No nos guiamos por afinidades ideológicas, no formamos un club de amigos. Nosotros representamos a un país: represento a los que me votaron, a los que no me votaron y a los que nunca me votarían”, concluyó.