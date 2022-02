El Movimiento de Participación Popular (MPP) ha sido el sector más votado del Frente Amplio (FA) en las últimas cuatro elecciones nacionales, un fenómeno que cuesta separar de la potencia electoral de su líder, José Pepe Mujica. Sin embargo, la chacra de Rincón del Cerro, una especie de “entidad inorgánica” determinante para muchas de las discusiones que procesa la estructura, ha iniciado un proceso de repliegue para habilitar espacios a las nuevas generaciones, por ejemplo con la decisión de la senadora Lucía Topolansky de abandonar su banca en el Senado a partir del 1° de marzo.

Además, el sector fundado en 1989 perdió en los últimos tiempos a figuras con mucho peso en la correlación de fuerzas interna, como Julio Marenales (1930-2019) o el recién fallecido Eduardo Bonomi (1948-2022).

Consultada por la diaria, Topolansky explica cómo se viven estos procesos de recambio a la interna del MPP. “La política es una carrera de postas. Si por alguna circunstancia [la persona] se va o la vida lo va, desaparece la transmisión. Hemos tenido ejemplos dramáticos. ¿Quién siguió a la figura de [Germán] Araújo, por ejemplo? ¿O de Alba Roballo? Y como los pingos se ven en el ruedo, hay que dar aire y espacio. En eso estoy contenta con mi sector político”, reflexionó.

La renovación, según todos los emepepistas consultados, es un proceso que naturalmente tenderá a acelerarse en los próximos años, aunque ya está en marcha desde hace un tiempo y con resultados visibles, a nivel interno, legislativo y social.

Una de las figuras que genera mayor consenso en el sector es la de Yamandú Orsi, intendente de Canelones y eventual competidor en las próximas elecciones. La llamada “barra joven” del MPP trabaja para que el referente canario llegue en buenas condiciones a las elecciones de octubre de 2024. Este jueves, en una entrevista con Búsqueda el senador Alejandro Sánchez se definió como “orsista” y destacó los dotes del jefe comunal como potencial candidato a la presidencia: “En las actuales condiciones, el que garantiza la posibilidad de que el FA gane las próximas elecciones por lo que tiene acumulado en experiencia de gestión y en términos de representación y confianza fuera del FA es Orsi. Ha construido un perfil de diálogo, de escucha, ha generado las condiciones para ser visto como un actor que viene del MPP y del FA, pero que tiene las condiciones para hablarles a sectores mucho más amplios”, dijo Sánchez.

Sánchez considera que, además de Orsi, se apuntan para la carrera presidencial los senadores Óscar Andrade y Mario Bergara, y la intendenta de Montevideo Carolina Cosse. Según dijo en la entrevista, Orsi es el único de ellos capaz de representar a un electorado no frentista. “Si uno aspira a ser gobierno, aspira a representar esas mayorías, y para representar esas mayorías hay que presentar no sólo un programa e ideas sino candidatos que reflejen eso. Orsi lo tiene. Andrade, por su parte, es uno de los mejores oradores que tiene el FA, pero tiene límites con respecto al público al que le habla. Con esto no digo que no tiene que ser candidato. Lo mismo le pasa a Carolina o a Bergara”, reflexionó el senador del MPP.

Consultada al respecto, Topolansky coincidió en que Orsi tiene “una cabeza con un radar muy amplio”. “Cuando se aspira a la primera magistratura ‒porque hay que gobernar para todo el país‒, se necesita una cabeza con un radar muy amplio. Capaz los otros la tienen, pero en él es una expresión muy fuerte”, agregó la senadora, que este martes, tras 22 años de actividad, dejará su banca en el Senado, un lugar que ocupará el diputado Daniel Caggiani.

Otra figura de renovación en el MPP es el propio Alejandro Sánchez. Formado políticamente en las movilizaciones estudiantiles de 1996, Sánchez tuvo un pasaje por la Junta Departamental de Montevideo, en 2010 ingresó a la diputación, en 2015 presidió la cámara baja y al año siguiente fue uno de los candidatos en las internas de la coalición de izquierda. En octubre de 2021, asumió la banca en el Senado tras la renuncia de Mujica.

En diálogo con la diaria, apuntó que la renovación ha sido una preocupación permanente en el MPP y, en ese sentido, han ensayado algunas “promociones ‒en algunos casos con resultados positivos, en otras no tanto‒ compañeros y compañeras que podían tener un perfil interesante para aportar al FA”.

Para Sánchez, la renovación no es un proceso meramente generacional. “A veces se piensa en la renovación como carrera de postas. El que va corriendo con la posta le entrega a otro y deja de correr. Lo que tiene que hacer es seguir corriendo en conjunto. Las renovaciones tienen que ser un proceso planificado para que eso pueda suceder”, sentenció.

De lo contrario, según dijo, las renovaciones pasan a ser por duelo o derrota política. “Se mueren los dirigentes, entonces asumen nuevas generaciones o son derrotados los dirigentes y entonces hay que estar generando cambios obligados. Nosotros hemos intentado hacer un proceso distinto. Por ejemplo, la lista del Senado de la 609 estaba encabezada por tres compañeros históricos, el Pepe, Lucía y el Bicho [Bonomi]. Los tres suplentes, compañeros jóvenes: Tati [Sebastián Sabini], Daniel [Caggiani] y yo”.

Además de apostar a la renovación porque la “biología lo exige”, Sánchez quiere dar esa discusión en términos de “propuestas, miradas y sensibilidades”. “Hay que generar espacios para que la ciudadanía vaya conociendo a otros dirigentes, y después resolverá si esos dirigentes logran tener el carisma necesario y generar la confianza de la gente. La popularidad de Pepe es única, pero si uno no genera espacios no va a haber otros dirigentes que tengan popularidad, que sean conocidos y que sean escuchados”, añadió.

El MPP tiene que fijar fecha de su próximo Congreso ‒podría ser en el segundo semestre del año o en el primer semestre de 2023‒ para definir los lineamientos programáticos y políticos, la política de alianzas y la nueva integración de la Dirección Nacional (45 titulares y 15 suplentes) y el Ejecutivo Nacional (11 miembros).

En ese marco, Sánchez quiere generar un espacio previo de discusión programática sobre los desafíos de Uruguay, con integrantes de las organizaciones sociales, academia, productores y organizaciones feministas. “Muchas veces la política es demasiado endogámica, se juntan los militantes, resuelven lo que quieren y después van a explicarles a las organizaciones sociales y a la gente que eso es bueno para ellos, sin antes haberlos escuchado. Estoy convencido de que eso sería una señal muy importante de renovación: primero escuchar y luego decidir”, expresó.

A nivel legislativo

Para Topolansky, tanto el senador Charles Carrera, que como abogado tiene un papel “muy útil” en la “casa de las leyes”, como Sánchez, un “compañero más universal”, que ha abordado diversos temas, son figuras con “perspectivas”.

Carrera ha tenido un peso importante en el Parlamento desde que asumió en 2017, luego de que Topolansky asumiera la vicepresidencia de la República tras la renuncia de Raúl Sendic y dejara su banca en el Senado. En esta legislatura, Carrera es una de las caras visibles de la oposición y ha liderado el proceso de denuncia del acuerdo del gobierno con Katoen Natie para la extensión de la concesión de la terminal de contenedores en el puerto. Además, el exdirector de Secretaría del Ministerio del Interior durante la gestión de Bonomi fue el miembro interpelante de Luis Alberto Heber, quien negoció con la empresa belga cuando era ministro de Transporte y Obras Públicas.

Carrera es el representante del MPP en los principales espacios de decisión del FA (Secretariado Ejecutivo y la Mesa Política) y también integró el grupo de coordinación que apoyó a la conducción interina del FA hasta las elecciones internas en diciembre.

Una de las particularidades del MPP es que tiene tres “regionales”: Montevideo, Canelones e Interior, que abarca a los otros 17 departamentos. Los diputados juegan un papel clave en el trabajo cotidiano de estos frentes territoriales. En Montevideo el MPP tiene nueve diputados y en materia de renovación generacional aparecen figuras como Bettiana Díaz y Cecilia Cairo (ver recuadros), y diputados identificados con la “barra joven” que tiene a Sánchez como referente, como Daniel Caggiani y Sebastián Valdomir. En Canelones, aparecen como figuras del recambio los diputados Sebastián Sabini (a quien algunos mencionan como posible sucesor de Orsi en 2025), Lucía Etcheverry, que ganó protagonismo después de la interpelación al ministro Luis Alberto Heber, y Pedro Irigoin, exdiputado y actual jerarca de la comuna canaria.

La mirada en el interior Desde sus orígenes, y hasta por una seña de identidad del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), el MPP ha puesto el acento en el trabajo político en el interior del país. Tras una negociación entre sectores, el nuevo presidente del FA, Fernando Pereira, designó al exintendente de Rocha, Aníbal Pereyra, como responsable del interior de la fuerza política. Por otra parte, el Regional Interior del MPP tiene dos delegados en el Ejecutivo del sector: Carlos Carapa Rodríguez (Florida) y Aníbal Méndez (diputado suplente de Soriano). También pesan en ese Regional los diputados Nicolás Viera (Colonia), Cecilia Bottino (Paysandú), Eduardo Antonini (Maldonado) y Nicolás Lorenzo (Artigas), entre otros. El representante de Cerro Largo, Alfredo Fratti (Espacio 609) asumió la presidencia de la Cámara de Representantes a propuesta de Mujica, por su conocimiento del interior y su pasado nacionalista. “Los compañeros del interior venimos trabajando desde hace mucho tiempo en clave autocrítica, tratando de entender mejor las claves de la derrota en el FA”, comentó Viera, hijo de un exdiputado emepepista (Homero Viera). El legislador oriundo de Rosario considera que hubo “un divorcio entre la fuerza política y la base social” que es más fácil de identificar a nivel local. En su opinión, el MPP tiene un papel para jugar al momento de “fortalecer la base de crecimiento” de la izquierda y habilitar “puertas de entrada” para colectivos que no siempre el FA tiene en su radar. “El MPP tiene fortalezas en el medio rural, en la organización de los peones de estancia. Creo que también es importante hablarles a los pequeños y medianos comerciantes empresarios, a trabajadores que no están sindicalizados, a los monotributistas, a los jubilados y pensionistas del país. Una alternativa de gobierno tiene que potenciar la relación con todo ese entramado social que mueve las economías locales”, reflexionó el diputado de Colonia.

Otros planos

Hay otras figuras con menos visibilidad, pero que también son mencionadas en el proceso de renovación. Uno de ellos es Camilo Cejas, que integra el Ejecutivo del MPP y está encargado del área de comunicación del sector. Sánchez expresó que Cejas también ha sido responsable de las últimas campañas electorales, incluida la de Orsi y lideró la campaña de la 609 en las últimas dos elecciones nacionales. “Naturalmente, ha conformado un equipo de gente joven que está trabajando en comunicación. Creo que todo el mundo, incluso de otras tiendas partidarias del FA, reconoce que la 609 tiene una buena política de comunicación, por la estética de su página, por las cosas que hace, por los equipos que ha conformado y la profesionalización y modernización que le pretende dar a la comunicación. Ahí Camilo aporta, pero también es un dirigente de mucho peso en la interna del MPP, integra el Ejecutivo y cotidianamente es uno de los que conduce al sector”, expresó Sánchez.

A nivel de la militancia social, por tercer año consecutivo [Gurises MPP ‒integrado por docentes, estudiantes avanzados del Instituto de Profesores Artigas y universitarios‒ ha brindado clases]https://ladiaria.com.uy/educacion/articulo/2022/1/por-tercer-ano-consecutivo-gurises-mpp-brindara-clases-de-apoyo-a-adolescentes-que-tengan-examenes/) de apoyo a estudiantes de educación media. El proyecto fue liderado por Julieta Sierra y Melody Caballero, pero buscan “sumar a nuevos compañeros para que conduzcan este proceso”, explicó Sánchez.

En el plano sindical, se encuentra Mariana Píriz, dirigente de la Asociación de Funcionarios de UTU, quien ingresó al Secretariado del PIT-CNT y es responsable de la comisión del interior. “Hay muchas figuras de la 609 a las que estamos intentando potenciar, algunos se potencian en lo social, otros en lo partidario, otros en los institucional y otros en la gestión”, expresó Sánchez.

Cecilia Cairo, referente en la zona oeste Además de diputada, Cecilia Cairo es una de las figuras más importantes del MPP en la zona oeste de Montevideo, uno de los principales bastiones electorales del sector en la capital (en octubre de 2019 obtuvo en el Cerro el 74% de los votos del FA). Cairo integra la Dirección Nacional del MPP y ha estado vinculada al trabajo en asentamientos desde el Plan Juntos y el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares. En algunas ocasiones, ha representado al MPP en actividades en asentamientos de Maldonado, Rivera y Salto. Su esposo, Jorge Meroni, es el alcalde del Municipio A, y durante muchos años ambos representaron al sector en la Junta Departamental de Montevideo. En la actualidad, el trabajo político de Cairo abarca además de la zona oeste a asentamientos ubicados en los municipios F, D y G. Tiene 57 años y estuvo exiliada hasta 1994 en España y Francia. Su madre y su padrastro eran militantes anarquistas del Cerro. Su padre, Carlos Cairo, fue presidente del Club Atlético Cerro y ha estado siempre vinculado al Partido Colorado.