En el marco de un nuevo aniversario de la fuerza política, Fernando Pereira asumió el sábado oficialmente la presidencia del Frente Amplio (FA). En su primer discurso, en el teatro El Galpón, colmado de dirigentes frenteamplistas, presentó a su equipo de conducción y deslizó que “hay vientos que indican que el 27 de marzo habrá una construcción de la mayoría”.

Asimismo, el sábado quedó conformado el nuevo Plenario Nacional del FA que, con un equilibrio interno distinto luego de las elecciones partidarias del año pasado, aprobó por unanimidad la vicepresidencia de Verónica Piñeiro, representante de las bases de Montevideo. También se confirmó la creación de tres nuevas comisiones que trabajarán en diferentes ámbitos.

Adentro y afuera, el ambiente en el teatro El Galpón era más rosado que rojo, azul y blanco. Si bien los tradicionales colores del FA estuvieron presentes, mezclados con el violeta, el color rosa predominó. Lo mismo pasó durante gran parte de la primera oratoria de Pereira como presidente del FA.

“Nuestra tarea principal de acá hasta el 27 de marzo es construir una mayoría, con modestia, pero detrás de las organizaciones sociales que encabezaron la campaña”, manifestó Pereira. Sin embargo, también hizo énfasis en trascender la lógica partidaria: “Muchos votantes hoy del Partido Nacional y de Cabildo Abierto van a entrar a nuestros locales y van a ser bienvenidos”. “Vamos hacia un Frente Amplio que escucha”, subrayó.

“Hoy la prioridad que tenemos es el Sí de cara al referéndum del 27 de marzo”, coincidió Gonzalo Civila, secretario general del Partido Socialista y excandidato a la presidencia del FA. En conversación con la diaria, Civila consideró que “ahora se inicia una etapa nueva” y que el mensaje que transmitió Pereira en su primer discurso es “de unidad, de poner las prioridades donde tienen que estar”, en alusión al referéndum por la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).

Del mismo modo, Aníbal Pereyra, exintendente de Rocha, ubicó a la consulta popular como la máxima prioridad del FA. En diálogo con la diaria entre las escaleras del teatro, Pereyra aseguró que “hay gente que votó al actual gobierno que discrepa con la forma de gobernar que está concentrada en la LUC”. En sintonía con el discurso de Pereira, enfatizó que es importante “abrir espacios para que esa gente participe, sin demagogia, pero con mucha responsabilidad”.

Tres nuevas comisiones

Frente al auditorio del Galpón, y con alguna que otra crítica a las filtraciones a la prensa, Pereira confirmó la creación de una Comisión de Género y Feminismos, que será presidida por Patricia González, exdirectora de la División de Género de la Intendencia de Montevideo; una Comisión de Cultura, bajo la dirección de Gabriela Iribarren, excandidata a la departamental de Montevideo; y una Comisión de Derechos Humanos (DDHH), que estará a cargo de Adriana Barros, dirigente de la Vertiente Artiguista.

“Desafíos hay varios”, dijo Barros a la diaria con relación al futuro trabajo de la Comisión de DDHH. “Si bien es cierto que la única fuerza política que entró a cavar en los cuarteles y que encarceló a los violadores de derechos humanos y a los que han cometido delitos de lesa humanidad fue el FA, todavía queda mucho por hacer”, expresó.

Para Barros, la creación de la comisión “es necesaria porque jerarquiza el tema y lo pone arriba de la mesa”. Recalcó que “tenemos que tener siempre presente el 'nunca más' y seguir buscando a nuestras y nuestros desaparecidos”.

Asimismo, Pereira buscará reactivar la Comisión de Interior para recuperar terreno más allá de Montevideo. “¡Sacudirnos, sacudirnos!”, respondió Pereyra, quien justamente será el presidente de la comisión, en cuanto al objetivo planteado para el interior del país. “El FA no es una herramienta para que los dirigentes se regocijen”, acotó.

El exintendente de Rocha mencionó que, aunque los gobiernos frenteamplistas implementaron “políticas reales de redistribución”, les faltó “la construcción política del relato de lo que hicimos y que la gente se apropie de eso”. Ahora, desde la oposición, el FA tiene que desarrollar “una visión nacional, que se construye teniendo en cuenta la realidad del territorio, ampliando la oreja y, humildemente, caminando los almacenes, los boliches, y donde está la gente, para construir el programa del futuro”, manifestó.

En lo inmediato, Pereyra indicó que la tarea de la Comisión de Interior “es sintetizar la riqueza que hay desparramada en todo el territorio nacional, siendo todos iguales, nadie es más que nadie”. Consultado sobre las últimas elecciones internas del FA, donde la participación del interior fue superior a la de Montevideo, consideró que “es una muy buena señal” y lo atribuyó a que “hay gente honesta que realmente creyó en la propuesta de cambio [del actual gobierno] que hoy se siente estafada”.

El equipo de Pereira

Estos nuevos organismos se sumarán a las comisiones que ya funcionan dentro de la órbita partidaria. Según informó este sábado Pereira, en Programa continuará Ricardo Ehrlich y se sumará Álvaro García a la presidencia; en Finanzas estará Flavia García; en Comunicación y Propaganda seguirá Damián Payotti; en Organización, en cambio, asumirá Manuel Ferrer; mientras que Asuntos Sociales será presidida por el senador Daniel Olesker y Relaciones Internacionales por el excanciller Ariel Bergamino.

En tanto, el secretario político será Daniel Mariño y la Fundación Liber Seregni, encargada de la formación política, estará bajo el liderazgo de Christian Di Candia, exintendente de Montevideo. “La Fundación tiene un rol importantísimo que jugar en los próximos años”, señaló a la diaria Di Candia. “Creo que puede ser una pata dinamizadora del FA en el territorio y puede permitirnos un vínculo y un diálogo mucho más aceitado con la academia, con la cultura y con las bases”, agregó.

A su entender, el crecimiento proyectado para la fundación “no es una novedad”, dado que los partidos políticos, “a lo largo y ancho del mundo”, sin importar la ideología, se apoyan en fundaciones “fuertes y vibrantes para poder llevar adelante sus proyectos políticos”.

Antes de que Pereira tomase la palabra ante los micrófonos y las cámaras, sesionó a puertas cerradas el Plenario Nacional del FA, con nuevos miembros recientemente electos en las elecciones internas del 5 de diciembre del año pasado. En su estreno, el plenario aprobó por unanimidad la designación de Verónica Piñeiro como vicepresidenta del FA.

“Me encantó que la vicepresidenta sea joven [Piñeiro tiene 38 años] y que se haya formado un equipo paritario”, comentó Barros al respecto. Además, valoró especialmente la creación de la Comisión de Género y Feminismos, porque “jerarquiza el tema y apoya a la Unidad Temática de Género”.

En paralelo, Civila opinó que las nuevas comisiones abordan “temas muy importantes que el FA tiene que jerarquizar”. “Creo que la creación de ámbitos de este tipo siempre tiene que ser conversada y consensuada con los compañeros y las compañeras que vienen trabajando en esas áreas, pero creo que son señales muy positivas”, expresó.

“No hay batallas finales en el FA”

Acerca del inminente referéndum sobre la LUC, asunto transversal en todo su discurso, Pereira aseguró que no imagina “un escenario donde el No sea mayoritario, y voy a trabajar para que no lo sea. Pero si sucede, no hay batallas finales en el FA”. “En la victoria o en la derrota, el FA tiene que seguir en la calle movilizado, porque va a venir un cambio”, añadió.

“Creo que transmitió los mensajes y los compromisos necesarios que había que dar en esta etapa”, evaluó Pereyra con relación al discurso del exdirigente sindical. Mencionó que ahora se abre una “etapa nueva, sobre todo, de más compromiso, y como él bien lo ubicó, desde la humildad”.

Con una extensa trayectoria en el movimiento sindical, desde la década del 80 como parte de la Federación Uruguaya de Magisterio – Trabajadores de Educación Pública y como su representante en el PIT-CNT, y desde 2018 como presidente de la central sindical, Pereira arrasó en las elecciones internas del FA con 67% de los votos. Los otros candidatos quedaron atrás, con 10% Civila y 5% Passada.

Más de 130.000 personas participaron en la votación, 38% más que en las elecciones internas de 2016. La candidatura de Pereira a la presidencia frenteamplista tuvo el respaldo del MPP, el Partido Comunista, Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora y la Vertiente Artiguista -agrupación a la que pertenece Pereira-, entre otros sectores.

Así entonces, desde el sábado, luego de un corto período de transición encabezado por Ricardo Ehrlich y María Jossé Rodríguez, Pereira se unió formalmente a la lista de presidentes del FA, que integran Liber Seregni, Tabaré Vázquez, Jorge Brovetto, Mónica Xavier y Javier Miranda.