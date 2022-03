El intendente canario, Yamandú Orsi, votó este domingo en la escuela 110 Joaquín Suárez, a la que asistió de niño, ubicada en la ciudad de Canelones.

En rueda de prensa, después de votar, dijo que el referéndum para derogar los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) es una instancia “maravillosa”, porque el ciudadano puede decidir democráticamente sobre una ley.

Con relación a la campaña por el Sí, señaló que “nunca se está del todo conforme”. “Uno siempre piensa que se podría haber hecho más, pero se hizo un buen trabajo y todo lo que se pudo. Las campañas tienen mucho que ver con los recursos económicos que se dispongan, con la creatividad y la coyuntura. Entonces, a veces uno desea que la campaña sea de una forma y sale de otra”, dijo, y agregó que se “intensificó mucho al final”. Sobre la asistencia a las urnas, dijo que hasta las primeras horas de la tarde no había mucho movimiento en Canelones, e instó a los ciudadanos a que no voten a última hora porque se generan atrasos en los circuitos.

El intendente manifestó que este lunes, más allá de los resultados, no habrá cambios en “la dinámica institucional” y las “urgencias” que deben atenderse serán las mismas. Entre ellas, destacó “el poder de compra del salario”, que “objetivamente es la gran preocupación” de todo el sistema político. “Además de la caída de los salarios y las jubilaciones hay una inflación que a esta altura hace mucho ruido”, sostuvo.

Orsi espera que a partir del lunes se defina qué pasó en el partido de Progreso

Consultado sobre la denuncia que hizo el club Progreso por el procedimiento policial previo al partido del viernes, dijo que desea que “se aclare de una vez”. “Complica para que todo esté claro. Estamos esperando que se defina bien qué fue lo que pasó, que no quede ninguna duda”, algo que puede generar “la pérdida de confianza”. “A veces pasa que las órdenes no son bien dadas y a veces las cosas no son como parecen. Me llama mucho la atención la solidaridad que surgió del resto de los clubes. Hay que tener cuidado, incluso con las expresiones que aparecieron después. Algunas expresiones del mundo institucional responsable son por lo menos temerarias. Son momentos en los que tienen mayor nivel de responsabilidad”, sostuvo en referencia a declaraciones de algunos jerarcas de gobierno, incluidos el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Interior, Luis Alberto Heber.

Este domingo en la mañana, Lacalle Pou dijo que el comunicado del club que denuncia que la Policía retiró distintivos que formaban parte del atuendo personal de algunos hinchas pareció de “Harry Potter”, además advirtió que su respuesta no sería “íntegra” por la veda electoral vigente. “¿A alguien le cabe en la cabeza que la Policía Nacional va a hacer una requisa de listas o de publicidad, propagandas de un partido político en una cancha de fútbol? ¿En serio?”. Cuando fue consultado sobre los mensajes de solidaridad de los clubes con los gauchos del Pantanoso, el presidente dijo que eso no indica nada.

En tanto, el ministro del Interior aseguró que fue un operativo de rutina preventivo y agregó: “Me parece un disparate, no es la función del Ministerio del Interior, que es garantizar que los espectáculos se hagan en paz”.

Para Orsi, este lunes “cuando baje el agua quizás podamos tener un elemento más, pero que se diga que es rutina y por el otro lado escuchás a los vinculados con el asunto y otros clubes decir que eso no pasa, algo no termina de cerrar”.

Orsi esperará los resultados en el local del PIT-CNT (ubicado en la calle Mercedes), junto a otros dirigentes políticos del Frente Amplio y las organizaciones sociales que impulsaron la consulta popular.