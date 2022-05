No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, orador final del acto del 1º de mayo por el Día de los Trabajadores, hizo variadas críticas al gobierno, al tiempo que enumeró una serie de propuestas que elaboró la central sindical, que tendrá una reunión el miércoles con el presidente Luis Lacalle Pou.

“Esto se hace entre todos, no desde un gabinete o un escritorio, en cada barrio o lugar de trabajo. Por el pan de las compañeras y los compañeros que la pasan mal, por perspectivas de las soluciones que planteamos y esperamos que el miércoles tengan una respuesta positiva, por la perspectiva de ir a una sociedad más democrática, igualitaria y sin explotación: viva la unidad de la clase obrera, viva el PIT-CNT y viva la unidad de todos los sectores populares”, cerró Adala su discurso.

Previamente, el presidente de la central sindical comenzó su alocución con un “reclamo de paz mundial” cuando “una vez más se apela al fenómeno de la guerra para el reparto imperialista del mundo”.

Dentro de los tres puntos a desarrollar por Abdala, el primero fue “cómo estamos parados”. Para eso, repasó diversos números: el producto interno bruto (PIB) es 1,5% superior al que había en 2019, mientras que los salarios “están casi 4,5 puntos por debajo del nivel prepandemia”; 42% de los ocupados, es decir, unos 650.000 uruguayos, ganan menos de 25.000 pesos mensuales, y 230.000 “deben sobrevivir con menos de 15.000 pesos mensuales”; hay “66.000 pobres más” con relación a 2019 y muchos “son niños”; hay 132.000 desempleados y los puestos generados han sido “a partir de salarios empobrecidos”.

Abdala comparó esto con la situación de “los sectores agroexportadores”, que aumentaron tanto el volumen de ventas como los precios de colocación de los productos: la carne incrementó su precio internacional 40%, los lácteos 30%, la soja 20%, el trigo y el maíz 15%.

“Estos sectores que están en la cúspide de la acumulación de riqueza y capital observan de qué manera, objetivamente, pagan menos impuestos al erario público que el conjunto de la sociedad. Hablamos de 1.700 empresas que logran exportar y de 25 empresas solamente que logran exportar la mitad del total de nuestro país. Simultáneamente, crecen los depósitos de uruguayos en el extranjero, una porción minúscula de los orientales logró invertir en el sistema financiero [internacional]”, manifestó.

Abdala sumó al repaso que los precios de los alimentos crecieron 23% en dos años y dijo que este rubro “importa más que la inflación general”, porque los 650.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos “gastan una proporción mayor” de su dinero en productos de primera necesidad.

“Ante la evolución de este tipo de problemas, en medio de una pandemia que exacerbó la pobreza y la desigualdad, uno espera dentro del contrato social que haya políticas públicas contracíclicas y que se concentren en tirar una mano generosa, en función de la opinión de que los orientales son un pueblo cariñoso, fraterno y solidario, para sacar hacia arriba a los sectores más vulnerables que quedaron por debajo de la línea de pobreza. Aquí está la crítica de fondo a las políticas públicas en medio de esta situación: cuando se requiere un presupuesto nacional y un Estado contracíclico, tenemos de manera unilateralmente concebida la prioridad de abatir el déficit fiscal en vez de generar inversión y el Estado necesario para tirarles una mano a los sectores más empobrecidos”, declaró.

Sobre el rol del Estado y la baja del nivel de inversión, Abdala repasó que se “rebajaron los salarios públicos” y bajó la participación dentro del presupuesto del rubro educación 3% y 12% en vivienda. Además, sostuvo que “se rebaja una parte de la torta” que llega a los uruguayos mientras “crece la riqueza de los sectores agroexportadores, que algunos llaman malla oro”.

Tras su análisis, el presidente del PIT-CNT afirmó que “objetivamente, por la dureza y la frialdad de los datos de la realidad material, que es económica, se viene impulsando un proyecto de desarrollo y crecimiento excluyente, concentrador de la riqueza y que exacerba la desigualdad natural, en un régimen en que los poderosos siempre van a tener mejores condiciones para multiplicar ganancias que la gran mayoría del pueblo”.

Las propuestas del PIT-CNT

Ante el “carácter insuficiente” de las medidas que tomó el Poder Ejecutivo, el PIT-CNT pretende mostrar que “existe una agenda diferente”, para “que los sectores populares puedan llegar en mejores condiciones a fin de mes y a parar la olla”. Dijo que la central sindical va a establecer “una acción de movimiento, lucha y diálogo” en busca de “que se abra la pauta para transitar un camino diferente”.

En ese sentido, enumeró una serie de propuestas: “Subir las asignaciones familiares y la Tarjeta Uruguay Social [del Ministerio de Desarrollo Social] en 300 millones de dólares para dar una mano a los más desposeídos, ya que el Poder Ejecutivo sobrecumplió sus metas de ahorro fiscal en 350 millones de dólares; para los jornales solidarios [programa que se hizo a través de las intendencias], que fueron una buena decisión en el marco de la asistencia social, proponemos que la gente no se quede en la calle cuando terminen [a fin de mes], sino que haya una negociación entre el Ejecutivo y las intendencias, si no perderemos casi 40% de los nuevos puestos de trabajo de la noche a la mañana”.

Abdala también mencionó un planteo que reconoció que ya fue analizado y rechazado por el Poder Ejecutivo, pero por el que la central obrera insistirá: “Aumentar el salario mínimo nacional sería una mano tendida a los más desposeídos”.

También pidió “aumentar la inversión pública en infraestructura y en trabajos que apunten al desarrollo integral del país”, que a las empresas públicas “no se las gestione sólo con criterio fiscalista sino como locomotoras del desarrollo”, acelerar el plan nacional de vivienda y un sistema de compras públicas que priorice a las empresas locales.

Otro planteo realizado por el presidente del PIT-CNT fue convocar a un diálogo tripartito con el gobierno y empresarios “cuyo centro sea hacer todos los esfuerzos, con cabeza grande y sin dogmas ni ortodoxia, y donde podamos negociar palmo a palmo la necesidad de un plan de generación de puestos de trabajo de calidad”.

Al final, Abdala habló acerca de la propuesta de reforma jubilatoria que tiene prevista el gobierno, que enviará en las próximas semanas un proyecto de ley al Parlamento. Anunció “un proceso de lucha ideológica frontal, con respeto por los seres humanos que participan en la contienda”, ya que indicó que “caracterizamos esto como un proceso de ajuste del gran capital contra las grandes mayorías del pueblo”. Sostuvo que “no está bueno” promover la suba de la edad de retiro de 60 a 65 años “en momentos de revolución tecnológica, de inteligencia artificial, cuando vamos a tener problemas para generar el reparto del trabajo, cuando aparecerán nuevamente las banderas del movimiento obrero de la lucha por reducir la jornada de trabajo”.

“Lo decimos con respeto: no llevamos el planteo de aumentar la edad de jubilarse al barrer; no se estudia la financiación ni se tocan otras cajas, como la militar, y además se generaliza la acumulación privada metida en la seguridad social con las AFAP”, indicó. “No decimos que nuestra perspectiva sea la única, pero no compartimos poner a los trabajadores en el banquillo de los acusados”, agregó Abdala, y respaldó al director del Banco de Previsión Social (BPS) en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz.

Por último, el presidente de la central sindical evaluó como “una gran patriada” el proceso de juntar firmas y la posterior campaña para la derogación parcial de la ley de urgente consideración. Pese a que el objetivo no se haya logrado en las urnas, Abdala consideró que “el nivel de unidad y militancia, el estado de ánimo es infinitamente superior a los que teníamos a principios de 2020”, por lo que agradeció “a todos los que se pelaron los talones y salieron a dar esta batalla”.