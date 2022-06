Este sábado el Frente Amplio (FA) llevó a cabo su Plenario Nacional en La Huella de Seregni junto a 170 integrantes. La fuerza política analizó la coyuntura nacional, aprobó el ingreso del sector Plataforma, liderado por el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Álvaro García y elaboró un plan y una declaración política, que fueron aprobados por unanimidad. También trató cinco casos que fueron al Tribunal de Conducta Política (TCP).

En conferencia de prensa, el presidente de FA, Fernando Pereira, dijo que el partido “entiende que hay una emergencia económica y de seguridad”, y que el gobierno de coalición estableció “un modelo fallido y quien lo paga es el que menos tiene”.

El dirigente reconoció que el FA no resolvió los problemas de seguridad en el país cuando gobernó y que “no tiene todas las soluciones”, no obstante, planteó que tiene la “certeza” de que la situación ha “empeorado”. En esa línea, dijo que su partido “está dispuesto” a “abrir los brazos” para establecer un ámbito de diálogo.

“Quien gobierna es mano para convocar al diálogo”, consideró. Y agregó: “No podemos obligar a quien fue elegido para gobernar a que dialogue con la oposición, pero hace mucho tiempo que aprendimos que el gobierno es el gobierno y la oposición. Capaz que el gobierno no lo entiende así”.

Según la declaración aprobada, la fuerza política considera que los problemas de seguridad no se resuelven con “discursos duros, medidas ineficaces y oportunismo político”, sino que se requiere un “abordaje multidimensional” para definir las medidas de corto plazo y aquellas que apunten a “cambios estructurales sociales, económicos y culturales”.

El bibliorato de Álvaro Delgado

Pereira se refirió a la declaración del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, sobre sus críticas al gobierno. “Todos los días es una crítica diferente, tengo un bibliorato de críticas de Fernando Pereira”, dijo Delgado, y lamentó no haber “encontrado” un día en que Pereira “elogie” alguna medida del Ejecutivo, ni siquiera aquellas que dan continuidad a las implementadas por el FA.

Este sábado, Pereira respondió que no son críticas del FA, sino de los “vecinos” y que “los biblioratos hay que llenarlos para analizarnos y resolver la política”.

“El gobierno puede taparse las orejas, incluso, puede hacer como que no pasan las cosas, pero lo cierto es que los jubilados ganan menos ‒incluyendo las pensiones y jubilaciones mínimas‒, que los trabajadores ganan menos, que hay 66.000 nuevos pobres”, evaluó.

Reiteró, además, su voluntad para el intercambio con el oficialismo, especialmente, sobre la seguridad, asunto sobre el que “ninguno tiene la verdad revelada para solucionarlo”.

También reprochó que el gobierno no atendió las 20 propuestas que le presentó el FA en materia de economía, entre ellas, duplicar la tarjeta Uruguay Social y las asignaciones familiares. También lamentó la pérdida de 80 millones de dólares en inversión para la educación respecto a 2019.

20220604 - Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) en La Huella de Seregni - Foto: Federico Guiterrez Foto: Federico Gutiérrez

“No son aceptables las excusas”

En su declaración política, el FA señaló el incremento de la pobreza y las “expresiones de hambre”, el aumento de personas en situación de calle, el “deterioro” en el Sistema Nacional Integrado de Salud por la falta de medicamentos y el aumento de 48% en el precio de los combustibles.

El Plenario Nacional evaluó que existe un avance en el “proceso privatizador” y en el “debilitamiento de las empresas públicas”, con la concesión de la terminal especializada del Puerto de Montevideo a la empresa belga Katoen Natie y la dirección del gobierno en la política internacional.

Criticó que las autoridades tienen una “obsesión” para “atacar” a los sindicatos. “No puede ser nunca la respuesta del Estado el camino de la represión al disenso”, manifestaron los frenteamplistas.

El abordaje a la violencia de género en el FA

En esta instancia, la fuerza política trató los cinco casos que fueron al TCP. No obstante, no estudió el caso del diputado Gerardo Núnez porque el órgano resolvió que no posee “un marco formal” para atenderlo.

Al respecto, Pereira dijo que la resolución del partido se tomó de acuerdo a una propuesta colectiva y aclaró que el FA “no oculta sus casos en los tribunales”. “No sabemos bien qué pasa en los demás partidos”, disparó. El resultado del análisis sobre este asunto será publicado a la brevedad, adelantó.

La mesa política aprobó la conformación de un grupo de trabajo para la elaborar una propuesta que aborde “ágilmente” las situaciones internas de violencia basada en género.